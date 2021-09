Sensoren im Markt für Mobiltelefone bieten ein umfassendes Verständnis des Marktes mithilfe von Informed 2018 – 2026

Laut dem kürzlich von der bekannten Firma Transparency Market Research (TMR) veröffentlichten Bericht wird für den globalen Markt für Sensoren im Mobiltelefonmarkt in den kommenden Jahren ein deutliches Wachstum prognostiziert. Einige der führenden Unternehmen, die auf dem globalen Markt für Smartphone-Sensoren tätig sind, sind Bosch Sensortec, Alps Electric., Fujitsu Limited, InvenSense Inc., Hillcrest Labs, Inc., MEMSVision, Goertek Inc., Murata Manufacturing Co., Ltd., Panasonic Corporation , Qualcomm Technologies, Inc., Pyreos Limited und Senodia Technologies.

Laut dem von TMR vorgelegten Bericht wird erwartet, dass der weltweite Markt für Sensoren im Mobiltelefonmarkt im Prognosezeitraum von 2018 bis 2026 mit einer robusten CAGR von 6,01% floriert. Der Markt für Smartphone-Sensoren wird voraussichtlich einen Wert von US-Dollar erreichen 20.046,0 Mio. USD bis Ende 2026 aufgrund der wachsenden Popularität von Smartphone- und Sensorinnovationen im Mobilfunksektor. Die Sicherheitssensoren haben aufgrund des zunehmenden Einsatzes von Fingerabdrucksensoren, die in Smartphones integriert sind, in Zukunft einen deutlichen Wachstumsspielraum im Sensor im Mobiltelefonmarkt. Der asiatisch-pazifische Raum ist mit über 50 % des weltweiten Marktanteils führend auf dem Markt für Smartphone-Sensoren. Dies ist auf die zunehmende fortschrittliche Technologie für Sensoren und darüber hinaus auf die zunehmende Verbreitung von Smartphones in der genannten Region zurückzuführen. Darüber hinaus trägt das Aufkommen von Sensorherstellern in der Region zur Entwicklung des Marktes bei. Da China die führende Nation für die Herstellung von Smartphones ist, trägt der asiatisch-pazifische Raum den erstaunlichsten Marktanteil bei den Sensoren im Mobiltelefonmarkt bei.

Fordern Sie für weitere Einblicke in die Branche eine Broschüre an: https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=42320

Steigerung der F&E-Aktivitäten zur Förderung des Marktwachstums

Die Haupttreiber der Sensoren auf dem Mobiltelefonmarkt sind steigende Investitionen für Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten industrieller Erfindungen, die Popularität von Smartphones auf der ganzen Welt und die breite Akzeptanz von Sensoranwendungen. Darüber hinaus steigt die Nachfrage nach Smartphones oder Mobiltelefonen aufgrund der innovativen Funktionen der Smartphones exponentiell. Wichtige Akteure in allen Regionen investieren mehr, um innovativere Technologien für mobile Geräte zu entwickeln. Sensoren werden im Allgemeinen wegen ihrer zahlreichen Kapazitäten verwendet. Zum Beispiel werden Smartphones mit verschiedenen Sets leistungsstarker und erschwinglicher eingebetteter Sensoren hergestellt, z. B. fortschrittlicher Kompass, Beschleunigungsmesser, GPS, Gyroskop, Kamera und Mikrofon, die bei der Erstellung von Erfassungsanwendungen auf Gemeinschaftsebene und persönlicher Gruppenebene helfen.

Einschränkungen beim Import und Export, um das Marktwachstum zu behindern

Glaubt man einem durchgesickerten Bericht, arbeitet Samsung an einem Smartphone mit einem Fingerabdrucksensor im Display. Danach wurde in einem Bericht darauf hingewiesen, dass das erste Telefon von Samsung mit dieser Innovation einen Platz in der Galaxy A-Serie finden würde. Es wird erwartet, dass Sensoren in Mobiltelefonen die Wirtschaft in verschiedenen Sektoren des Marktes stören, darunter Gesundheitswesen, Wirtschaft, Umweltüberwachung, soziale Netzwerke und Transport. Das bemerkenswerte Hindernis, dem der Markt gegenübersteht, sind die verschiedenen Schwierigkeiten, die die Spieler beim Export und Import von Mobiltelefonen aufgrund der hohen Steuern haben. Der Markt bietet den Akteuren in Kanada, Brasilien, Südafrika und Indonesien zahlreiche Möglichkeiten, neue mobile Sensoranwendungen zu entwickeln.

Diese Analyse basiert auf einem aktuellen Marktforschungsbericht von Transparency Market Research mit dem Titel „Sensoren im Mobiltelefonmarkt (Sensortyp – Schnittstellensensoren (Nähe, Nahfeldkommunikation (NFC), Umgebungslichtsensor), Umgebungssensoren (Barometer, Thermometer). , Feuchtigkeitssensor), Sicherheitssensoren (Gesichts-/Augen-/Iriserkennung, Fingerabdrucksensor), Bewegungssensoren (Beschleunigungsmesser, Gyroskop, Kompass, Schrittzähler)) – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2018 – 2026. ”

Erhalten Sie mehr PR durch TMR@ https://www.prnewswire.com/news-releases/global-labels-market-to-ride-on-the-back-of-growing-popularity-of-linerless-labels-emergence-of-rfid-technology-to-emerge-as-a-game-changer-in-the-market—tmr-301325484.html