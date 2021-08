Selen-Markt – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2019 – 2028

Selenmarkt: Ausblick

Der schwedische Chemiker Jöns Jacob Berzelius entdeckte 1817 Selen als Element. Jöns beabsichtigte, ein System chemischer Symbole und Atomgewichte vieler Elemente zu entwickeln, aber in den 1950er Jahren entschieden Wissenschaftler, dass Selen ein essentielles Mineral ist. Nach vielen Untersuchungen wurde festgestellt, dass Selen ein erstaunlicher Nährstoff ist, der für die menschliche Gesundheit von entscheidender Bedeutung ist. Selen kann über die tägliche Nahrung aufgenommen werden und spielt eine wichtige Rolle bei der menschlichen Körperfunktion. Selen wird nur in geringer Menge benötigt, wirkt aber hauptsächlich in den Körperprozessen wie dem Stoffwechsel und der Schilddrüsenfunktion. Selen ist an der antioxidativen Aktivität beteiligt, die den Körper vor Entzündungen und Schäden durch freie Radikale schützt. Im Allgemeinen ist Selen am ehesten in tierischen Lebensmitteln und Vollkornprodukten zu finden als in Gemüse und frischem Obst. Einige der Selenquellen sind Paranüsse, Thunfisch, Heilbutt, brauner Reis, Eier, Sonnenblumenkerne, Kabeljau und Brot.

Bericht anfordern –

https://www.transparencymarketresearch.com/selenium-market.html

Die mehrfache Anwendung von Selen in den verschiedenen Industrien zeigt das positive Wachstum des Selenmarktes.

Selen wird auch in Form von Nahrungsergänzungsmitteln konsumiert, viele Menschen, die an Selenmangel leiden, konsumieren die Selenergänzung, um diesen zu überwinden. Laut der National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES). Es wurde festgestellt, dass Amerikaner im Alter von 2 Jahren (meist Kinder) eine durchschnittliche Aufnahme von Selen aus Nahrung und Nahrungsergänzungsmitteln von 120,8 µg haben, einschließlich 11,8 µg aus Nahrungsergänzungsmitteln, und die durchschnittliche Aufnahme des Erwachsenen beträgt 151 µg aus Nahrungsmitteln und Nahrungsergänzungsmitteln mit 23 µg aus Ergänzungen. Das zeigt, dass in den Vereinigten Staaten 18% bis 19% der Erwachsenen und Kinder ein selenhaltiges Nahrungsergänzungsmittel verwenden. Ein Mangel an Selen in Lebensmitteln verursacht die Nachfrage nach mehr Selen-Ergänzungen, wobei dieser Mangelfaktor dazu beiträgt, den Selenmarkt anzukurbeln. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass Selen ein essentieller Mineralstoff für viele körperliche Prozesse ist, wie zum Beispiel ein gesundes Immunsystem, kognitive Funktionen und Fruchtbarkeit sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Diese funktionellen Vorteile von Selen im menschlichen Körper tragen auch dazu bei, den Selenmarkt anzukurbeln, aber zusammen mit der Anzahl der Treiber gibt es eine gewisse Zurückhaltung auf dem Selenmarkt. Wie jedes Nahrungsergänzungsmittel haben auch Selenpräparate aufgrund ihrer übermäßigen Aufnahme einige Nebenwirkungen. Nebenwirkungen wie Übelkeit, Energieverlust, Erbrechen und Reizbarkeit. Daher kann diese Zurückhaltung überwunden werden, indem ein Bewusstsein für die Aufnahmemenge von Selen durch den menschlichen Körper geschaffen wird.

Anfrage zur Covid19-Auswirkungsanalyse –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=67358

Globaler Selenmarkt: Hauptakteure

Einige der wichtigsten Hersteller und Lieferanten, die auf dem globalen Selenmarkt tätig sind, sind American Elements, Able Target Limited, JX Nippon Mining & Metals Corporation, Salvi Chemical Industries Ltd., Aurubis AG, Umicore, Shinko Chemical Co., Ltd., Behn Meyer Group , Maruti Chemicals außer diesem gibt es mehr Hersteller auf dem Selenmarkt, die das Wachstum des Selenmarktes genießen.

Chancen für Marktteilnehmer im Selenmarkt:

Im Allgemeinen kann Selen von zwei im Boden und aus Nahrungsquellen gefunden werden. Bestimmte Studien haben ergeben, dass Teile Afrikas und Europas niedrige Selengehalte im Boden aufweisen und die Menschen, die in diesem bestimmten Gebiet leben, an Selenmangel leiden können, was zu einer beeinträchtigten Immunität führt. Dies zeigt die immerwährende Gelegenheit für die Selenhersteller, in den neuen Markt Europas und Afrikas einzusteigen. Abgesehen davon gibt es mehrere Verwendungen von Selen in verschiedenen Produkten wie Nahrungsergänzungsmitteln, landwirtschaftlichen Produkten, Tierfutterzusätzen und vielem mehr, was dazu beiträgt, die Chancen für neue Akteure zu erhöhen, in den Markt einzusteigen und die wachsende Selennachfrage zu genießen. Derzeit gibt es nicht viele Spieler auf dem Selenmarkt, die die Chancen des Eintritts neuer Spieler symbolisieren.

Die Welt hat sich seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie grundlegend verändert. Eine bemerkenswerte Veränderung in der Funktionsweise verschiedener Unternehmen und Sektoren hat ihre Arbeitsmechanismen stark beeinflusst. Dieser Wandel ist der Lebensmittel- und Getränkebranche nicht fremd. Transparency Market Research (TMR) hat viele Aspekte in Bezug auf die Unterschiede zwischen den Trends in der Welt vor und nach der Pandemie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie untersucht.

Mehr Trendbericht-

https://www.prnewswire.com/news-releases/thriving-construction-industry-to-bring-immense-growth-opportunities-for-the-isononyl-acrylate-market-tmr-estimates-the-isononyl-acrylate-market-to-reach-us-13-4-mn-by-2027-tmr-301300929.html