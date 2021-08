Selbstinjektionsgeräte Marktschlüsselhersteller, Entwicklungstrends und Wettbewerbsanalyse

Laut dem neuesten Bericht von Transparency Market Research ist der weltweite Markt für Selbstinjektionsgeräte für den gegebenen Prognosezeitraum von 2018 bis 2026 auf einem enormen Wachstumskurs. Der Markt wurde 2017 zunächst mit 3.770 Mio. US-Dollar bewertet Der Forschungsbericht erwartet, dass der Markt für Selbstinjektionsgeräte für den genannten Prognosezeitraum eine massive CAGR von 13,4% aufweisen wird. Bei einer solch beeindruckenden Wachstumsrate wird der Weltmarkt voraussichtlich bis Herbst 2026 die Marke von 11.380,9 Mio. US-Dollar erreichen.

Steigende geriatrische Bevölkerung zur Förderung des Marktwachstums

Eine Vielzahl von Faktoren wirkt sich auf die Entwicklung des globalen Marktes für Selbstinjektionsgeräte aus. Einer der größten treibenden Faktoren für das Marktwachstum war der beträchtliche Anstieg der geriatrischen Bevölkerung auf der ganzen Welt, insbesondere in Ländern wie China, Japan und den USA. Nach den von der International Diabetes Federation vorgelegten Zahlen wird in den kommenden 30 Jahren fast jeder sechste Mensch über 65 Jahre alt sein. Aufgrund des zunehmenden Alters und anderer Veränderungen des Lebensstils gab es einige negative Auswirkungen auf die Gesundheit. Dies wird voraussichtlich den Trend zur Gesundheitsversorgung zu Hause auslösen, was wiederum das Wachstum des globalen Marktes für Selbstinjektionsgeräte antreibt.

Ein weiterer wichtiger Faktor, der das Wachstum des globalen Marktes für Selbstinjektionsgeräte vorantreibt, ist die jüngste Prävalenz chronischer Krankheiten. Die Zahl der Fälle von rheumatoider Arthritis und Diabetes ist weltweit stark angestiegen. Die Zahlen der International Diabetes Federation deuten darauf hin, dass etwa 642 Millionen Menschen an Diabetes leiden, während fast 200 Millionen an rheumatoider Arthritis leiden. Solche erstaunlichen Zahlen stellen letztendlich einen sehr lukrativen Markt für die Unternehmen dar, die auf dem globalen Markt für Selbstinjektionsgeräte tätig sind. Darüber hinaus hilft es bei der Entwicklung des Marktes.

Asien-Pazifik mit vielversprechendem Wachstum

In Bezug auf die geografische Segmentierung ist der globale Markt für Selbstinjektionsgeräte in fünf regionale Hauptsegmente unterteilt. Diese Segmente sind Lateinamerika, Naher Osten und Afrika, Europa, Nordamerika und Asien-Pazifik. Derzeit wird der Weltmarkt vom regionalen Segment Nordamerika dominiert. Die Region soll auch in den kommenden Jahren des Prognosezeitraums ihre Dominanz fortsetzen. Das Wachstum des regionalen Marktes wird durch die zunehmenden Fälle von Menschen mit chronischen Krankheiten wie Diabetes angetrieben. Darüber hinaus wird auf dem Markt in den kommenden Jahren aufgrund des Patentablaufs mehrerer Biologika und Therapeutika ein starker Wettbewerb erwartet. Auf der anderen Seite wird für das regionale Segment des asiatisch-pazifischen Raums in naher Zukunft eine vielversprechende Wachstumsrate prognostiziert. Die sich stark entwickelnde inländische Gesundheitsinfrastruktur in den Regionen ist einer der Hauptgründe für das Wachstum des asiatisch-pazifischen Marktes für Selbstinjektionsgeräte.

Zu den führenden Unternehmen auf dem globalen Markt für Selbstinjektionsgeräte gehören unter anderem Namen wie Wilhelm Haselmeier GmbH & Co. KG, SHL Group, Owen Mumford Ltd. und Becton Dickenson and Company.

