Segmentierung des Getriebemarktes Detaillierte Studie mit Prognose bis 2028

Globaler Absatzmarkt für Getriebe: Überblick

Die Öl – und Gasindustrie hat sich zu einem immens lukrativen Sektor entwickelt. Die Komplexität der Operationen in der gesamten Ölindustrie hat zur Entwicklung maßgeschneiderter, modernster Technologien geführt. Bedenken im Zusammenhang mit der Sicherheit von Ölbohrlöchern haben die Betreiber dazu veranlasst, die neuesten Technologien einzuführen. Dieser Faktor hat zu einer erhöhten Nachfrage auf dem globalen Absatzmarkt für Getriebe geführt. Die Verdrängungsdynamik von Ölminen spielt eine wichtige Rolle bei der Entscheidung über die Technologie, die sofort eingesetzt werden muss. Daher hat der vielfältige Nutzen von Getriebeverkaufsgeräten auf Ölfeldern auch zum Marktwachstum beigetragen.

Getriebeverkaufsgeräte sind ein wichtiger Bestandteil des Sicherheits-und Kontrollsystems auf Ölfeldern. Die Notwendigkeit, das Auftreten von Ölverschmutzungen abzuwenden, hat zu einer enormen Nachfrage auf dem globalen Absatzmarkt für Getriebe geführt. Darüber hinaus hat die durch die Öl-und Gasindustrie verursachte Umweltverschmutzung zu globaler Empörung geführt. Dies hat die Ölfeldbetreiber gezwungen, Getriebeverkaufsgeräte zu induzieren. Das Gesamtvolumen der Einnahmen in diesem Markt wird voraussichtlich wachsen, da die Ölindustrie zu einem wichtigen Investitionsweg wird.

Ein Team von Analysten von TMR Research (TMR) untersuchte mehrere Endverbraucherbranchen von Getriebeverkaufsgeräten, um die Aussichten für ein Marktwachstum zu ermitteln. Der globale Übertragungsabsatzmarkt kann anhand der folgenden Parameter segmentiert werden: Typ, Anwendung, Komprimierungsmedien, Endbenutzer und Region. Auf der Grundlage der Anwendung hat die Verwendung von Übertragungsleitungen für die Gasspeicherung an Bedeutung gewonnen.

Globaler Absatzmarkt für Getriebe: Bemerkenswerte Entwicklungen

Fortschritte in der Ölindustrie, gepaart mit dem Bedarf an Abwasserbehandlungen im gesamten Industriesektor, haben zu mehreren wichtigen Marktentwicklungen geführt.

Mitsubishi Heavy Industries Compressor Corporation (MCO) ist ein Joint Venture mit der Mitsubishi Corporation eingegangen, um eine neue Produktionsbasis in Südkorea aufzubauen. Der Hauptzweck der Zusammenarbeit besteht darin, die Integrität im gesamten Unternehmen zu fördern und koreanischen Kunden einen einfachen Zugang zu bieten. Die Messlatte für den Wettbewerb auf dem Getriebeabsatzmarkt ist mit diesem Schritt noch höher gelegt worden.

Aufträge für die Herstellung von Kompressoren und Kompressoren haben den Marktteilnehmern zu nachhaltigem Wachstum verholfen. Siemens hat sich zu einem herausragenden Akteur entwickelt, dem es gelungen ist, seine Verpflichtungen im Zusammenhang mit regionalen Projekten zu erfüllen. Die Strategien des Unternehmens haben wichtige Pläne und Entwicklungen auf dem Markt in Gang gesetzt.

Weitere führende Anbieter auf dem globalen Absatzmarkt für Getriebe sind:

GE (US)

Caterpillar, Inc. (US)

Gazprom (Russland)

Cummins (USA)

Siemens (Deutschland)

Globaler Absatzmarkt für Getriebe: Wachstumstreiber

Bedarf an Wasser-und Abwasserwirtschaft

Die Wohn -, Gewerbe-und Industriesektoren kämpfen mit den Nachteilen einer unsachgemäßen Bewirtschaftung von Wasser und Abwasser. Dieser Faktor hat die regionalen Behörden gezwungen, Wassermanagementsysteme auf verschiedenen Ebenen zu installieren. Daher soll der globale Absatzmarkt für Getriebe in Bezug auf die Wachstumsoptimierung Früchte tragen.

Stromerzeugung

Der Energiesektor hat bei der Einführung und Verwaltung neuer Stromerzeugungstechnologien eine Entschlossenheit gezeigt. Dieser Faktor ist hauptverantwortlich für die wachsende Relevanz von Getriebeverkaufsgeräten für alle Stromerzeugungseinheiten. Darüber hinaus hat der Einsatz verbesserter Systeme bei Energieversorgern auch die Marktnachfrage angetrieben.

Globaler Absatzmarkt für Getriebe: Regionale Aussichten

Basierend auf Regionen ist der globale Getriebeumsatzmarkt in Lateinamerika, den Nahen Osten und Afrika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum und Europa unterteilt. Der Markt für Getriebeverkäufe im Nahen Osten wächst neben Fortschritten in der Ölfeldtechnologie.

Auf der Grundlage des Typs wurde der Absatzmarkt für Getriebe wie folgt segmentiert:

Hubbewegung

Rotary

Zentrifugal

Axiale Strömung

Auf der Grundlage der Anwendung wurde der Getriebeabsatzmarkt wie folgt segmentiert:

Künstlicher Aufzug

Gas Processing Station

LNG – & FPS

Lagerung & Einrichtungen

Others

Auf der Grundlage des Endverbrauchers wurde der Übertragungsabsatzmarkt wie folgt segmentiert:

Öl & Gas

Stromerzeugung

Wasser-und Abwasserwirtschaft

Others

Auf der Basis von Kompressionsmedien wurde der Übertragungsabsatzmarkt wie folgt segmentiert:

Kompressor

Gas-Kompressor

