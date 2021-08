Schwarzkümmel-Markt – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose, 2020 – 2030

Markt für Schwarzkümmel: Übersicht

Schwarze Pellets werden aus Biomasse durch verschiedene Verfahren wie Torrefizierung und Dampfexplosion hergestellt. Bei diesem Verfahren werden Wasser, Zellulose, Zucker und andere flüchtige organische Verbindungen aus der Biomasse entfernt, um feste Pellets herzustellen. Diese Pellets haben ähnliche Eigenschaften wie fossile Kohle.

Schwarze Pellets werden aus Holzabfällen wie Waldreststoffen, Sägemehl und Industrienebenprodukten wie Altpapier und Forstabfällen hergestellt

Haupttreiber und Hemmnisse des globalen Marktes für Schwarzkümmel

Der weltweite Anstieg der Industrialisierung und Urbanisierung wird als einer der Haupttreiber des globalen Marktes für schwarze Pellets angesehen. Der Bedarf an Wärme und Strom ist in den letzten Jahren weltweit stark gestiegen. Dies wird voraussichtlich den globalen Markt für schwarze Pellets im Prognosezeitraum antreiben.

Die Umsetzung strenger Regeln und Vorschriften zur Minimierung der CO2-Emissionen, die durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe und Kohle entstehen, ist ein weiterer wichtiger Treiber des globalen Marktes für schwarze Pellets. Diese Implementierung hat Unternehmen ermutigt, sich auf die Produktion besserer, sauberer und kostengünstiger Kraftstoffe zu konzentrieren. Schwarze Pellets bieten eine sauberere und kostengünstigere Lösung.

Es wird geschätzt, dass die zunehmende Nutzung erneuerbarer Energien wie Solar-, Wind- und Wasserkraft den globalen Markt für schwarze Pellets in naher Zukunft behindern wird. In den letzten Jahren haben die Investitionen in erneuerbare Energien deutlich zugenommen. Dies wird sich voraussichtlich nachteilig auf den globalen Markt für schwarze Pellets im Prognosezeitraum auswirken.

https://www.transparencymarketresearch.com/black-pellet-market.html

Globaler Markt für schwarze Pellets: Segmentierung

Der globale Markt für schwarze Pellets kann nach Produkt, Anwendung, Endbenutzer und Region segmentiert werden

In Bezug auf das Produkt kann der globale Markt für schwarze Pellets in Torrefizierung, Dampfexplosion und hydrothermale Karbonisierung eingeteilt werden. Die Dampfexplosion ist die am weitesten verbreitete Methode zur Herstellung von schwarzen Pellets, da sie während des Herstellungsprozesses keine Schadstoffe erzeugt. Daher wird erwartet, dass die Nachfrage nach Dampfexplosionen in naher Zukunft hoch sein wird.

Je nach Anwendung kann der globale Markt für schwarze Pellets in Stromerzeugung und Wärmeerzeugung unterteilt werden. Es wird geschätzt, dass das Segment der Stromerzeugung im Prognosezeitraum mit einer erheblichen CAGR wächst, da die weltweite Nachfrage nach Strom durch die zunehmende Industrialisierung und Urbanisierung steigt.

Basierend auf dem Endverbraucher kann der globale Markt in Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Versorgungsunternehmen unterteilt werden. Es wird erwartet, dass das Industriesegment im Prognosezeitraum aufgrund der zunehmenden Industrialisierung auf der ganzen Welt den Weltmarkt anführt. Dieser Trend dürfte sich im Prognosezeitraum fortsetzen.

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=77556

Globaler Markt für Schwarzkümmel: Regionale Segmentierung

Je nach Region kann der globale Markt für schwarze Pellets in Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Europa, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden

Nordamerika dominierte 2019 den globalen Markt für schwarze Pellets. Der Markt in der Region wird im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Nachfrage nach grüner Energie aus dem Wohn- und Industriesektor in der Region voraussichtlich deutlich wachsen. Die USA sind der weltweit führende Hersteller und Verbraucher von schwarzen Pellets und werden im Prognosezeitraum wahrscheinlich den Markt für schwarze Pellets in Nordamerika anführen.

Der Markt in Europa wird im Prognosezeitraum aufgrund strenger staatlicher Vorschriften und Vorschriften zur Begrenzung der Emissionen von Kohlendioxid und Treibhausgasen voraussichtlich erheblich wachsen. Mehrere Industrien, Gewerbekomplexe und private Verbraucher verwenden schwarze Pellets, da diese Pellets die Kohle ersetzen können, die in kohlebefeuerten Kesselanlagen verwendet wird.

Der asiatisch-pazifische Raum wird in naher Zukunft als eine Schlüsselregion des globalen Marktes für schwarze Pellets geschätzt. In verschiedenen Ländern der Region wie China, Indien und Japan wird eine beträchtliche Anzahl von Projekten durchgeführt, um die Treibhausgasemissionen (THG) zu reduzieren.

Der Markt für schwarze Pellets in Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich stetig wachsen. Es wird erwartet, dass die Erhöhung der Investitionen in die Produktion von biobasierter Energie in Entwicklungsländern den Schwarzpelletsmarkt in diesen Regionen im Prognosezeitraum ankurbelt.

