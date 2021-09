Schutzschuhe Markt – Industrie Erkenntnisse durch Wachstum, aufstrebende Trends und Prognose bis 2030

Schutzstiefel sind Schuhe, die den Arbeitern am Arbeitsplatz einen Fußschutz bieten. Auch als persönliche Schutzausrüstung bekannt, schützt sie die Füße vor direkten Druckeinwirkungen, scharfen Kanten, heißen Gegenständen, rutschigen Oberflächen, Chemikalien usw. Sie ist auch bei schlechtem Wetter und in schlammigen Bereichen hilfreich. Diese Stiefel sind in verschiedenen Modellen wie Stahlkappe, Gummistiefel, Chemikalienschutzschuh, hitzebeständiger Sicherheitsschuh usw. erhältlich.

Zu den Schlüsselfaktoren, die den Schutzstiefelmarkt antreiben, gehören die industrielle Expansion, die Zunahme der Zahl der Arbeitsunfälle, die Einführung innovativer Schutzstiefel, strenge Sicherheitsvorschriften und -vorschriften verschiedener Regierungen sowie der Anstieg der Infrastrukturentwicklung. Die Evolution in der E-Commerce-Branche hat den Herstellern und Zulieferern der Branche immense Möglichkeiten eröffnet. Um ein umfassendes Kundenspektrum auf der ganzen Welt zu bedienen, konzentrieren sich Hersteller und Vertreiber von Schutzstiefeln auf den Verkauf ihrer Produkte auf E-Commerce-Websites. Dieser Faktor wird voraussichtlich im Prognosezeitraum enorme Wachstumschancen für den Markt schaffen. Auch die Förderung von Schutzstiefeln über verschiedene Online-Kanäle soll dem Schutzstiefelmarkt in den nächsten Jahren lukrative Möglichkeiten bieten.

Der globale Markt für Schutzstiefel kann nach Produkt, Anwendung, Vertriebskanal und Region segmentiert werden. Produktseitig lässt sich der Markt in wasserdichte Stiefel, Gummistiefel, Lederstiefel und Plastikstiefel einteilen. Je nach Anwendung kann der Markt in Fertigung, Bau, Bergbau, Öl & Gas, Chemie, Lebensmittel, Pharma und Transport unterteilt werden. Hinsichtlich des Vertriebskanals lässt sich der Markt in Online und Offline unterteilen. Je nach Region kann der globale Markt für Schutzstiefel in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Südamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt werden. Der Markt in Europa wird auf Basis des Umsatzes in naher Zukunft voraussichtlich der größte Markt für Schutzstiefel sein. Es wird erwartet, dass der Anstieg der Verwendung von wasserdichten Schutzstiefeln bei Arbeitern in verschiedenen Sektoren die Nachfrage nach Schutzstiefeln im Prognosezeitraum ankurbelt. Strenge Regeln und Vorschriften zur Arbeitssicherheit, die von Regierungen eingeführt werden, Expansionspläne in Branchen wie Bau, Öl und Gas, Pharma und Transport sind einige der Hauptfaktoren, die für das Wachstum des Marktes für Schutzstiefel in Nordamerika verantwortlich sind. Der Markt für Schutzstiefel im asiatisch-pazifischen Raum wird im Prognosezeitraum aufgrund der steigenden Zahl von Unfällen auf Baustellen und der strikten Umsetzung von Sicherheitsnormen voraussichtlich erheblich wachsen. Entwicklungsländer wie Japan, Indien und China haben eine Vielzahl von laufenden Infrastrukturentwicklungsprojekten. Es wird erwartet, dass dieser Faktor die Nachfrage nach Schutzstiefeln in diesen Ländern von 2018 bis 2026 erhöhen wird. Der Markt im Nahen Osten und in Afrika sowie in Südamerika wird in naher Zukunft voraussichtlich ein moderates Wachstum mit einem harten Wettbewerb zwischen den Marken auf dem Markt aufweisen. Produktinnovationen, die Einführung neuer Produkte, verstärkte Werbeaktivitäten und das Wachstum der schnelllebigen Verbrauchsgüterindustrie dürften die Nachfrage nach Schutzstiefeln in der Region im Prognosezeitraum ankurbeln.

Prominente Akteure auf dem globalen Markt für Schutzstiefel sind Honeywell Safety Products, VF Corporation, Dunlop Protective Footwear, COFRA Holding AG, Bata Industrials, Rahman Group, Saina Corporation Co. Ltd., UVEX Safety Group, Jal Group, Rock Fall Ltd., Oftrich Holdings Co. Ltd. und ELTEN GmbH. Es wird erwartet, dass diese Akteure in naher Zukunft aufgrund der Präsenz einer großen Anzahl lokaler Akteure auf dem Markt einem gesunden Wettbewerb ausgesetzt sein werden. Große Marken werden sich wahrscheinlich auf die Innovation neuer Produkte sowie Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten konzentrieren, um ihre Position auf dem globalen Markt für Schutzstiefel zu stärken. Unternehmen unternehmen Fusionen und Übernahmen sowie Joint Ventures mit lokalen Akteuren, um ihr Produktportfolio zu erweitern.

Der Bericht bietet eine umfassende Marktbewertung. Dies geschieht durch eingehende qualitative Erkenntnisse, historische Daten und überprüfbare Prognosen zur Marktgröße. Die im Bericht enthaltenen Prognosen wurden unter Verwendung bewährter Forschungsmethoden und Annahmen abgeleitet. Auf diese Weise dient der Forschungsbericht als Analyse- und Informationsspeicher für jede Facette des Marktes, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Regionale Märkte, Technologien, Typen und Anwendungen.

Die Studie ist eine Quelle zuverlässiger Daten zu:

Marktsegmente und Untersegmente

Markttrends und -dynamik

Angebot und Nachfrage

Marktgröße

Aktuelle Trends/Chancen/Herausforderungen

Wettbewerbslandschaft

Technologische Durchbrüche

Wertschöpfungsketten- und Stakeholderanalyse

Die regionale Analyse umfasst:

Nordamerika (USA und Kanada)

Lateinamerika (Mexiko, Brasilien, Peru, Chile und andere)

Westeuropa (Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, nordische Länder, Belgien, Niederlande und Luxemburg)

Osteuropa (Polen und Russland)

Asien-Pazifik (China, Indien, Japan, ASEAN, Australien und Neuseeland)

Naher Osten und Afrika (GCC, Südliches Afrika und Nordafrika)

Der Bericht wurde durch umfangreiche Primärforschung (durch Interviews, Umfragen und Beobachtungen erfahrener Analysten) und Sekundärforschung (die seriöse bezahlte Quellen, Fachzeitschriften und Datenbanken von Branchenverbänden umfasst) erstellt. Der Bericht enthält auch eine vollständige qualitative und quantitative Bewertung durch die Analyse von Daten, die von Branchenanalysten und Marktteilnehmern an wichtigen Punkten in der Wertschöpfungskette der Branche gesammelt wurden.

Eine separate Analyse der vorherrschenden Trends im Muttermarkt, makro- und mikroökonomischer Indikatoren sowie Regulierungen und Mandate ist Gegenstand der Studie. Auf diese Weise projiziert der Bericht die Attraktivität jedes wichtigen Segments über den Prognosezeitraum.

