Schnelles Wachstum des Marktes für Obere Extremitätenprothetik bis 2030 von Top-Forschungsunternehmen bereitgestellt

Markt für Prothetik der oberen Extremität: Überblick

Aktuelle Forschungsrichtungen auf dem Markt für Prothetik der oberen Gliedmaßen drehen sich um die Verbesserung der Leistungsergebnisse, damit die Geräte die funktionellen Anforderungen bei Amputierten erfüllen. Die technologischen Entwicklungen beziehen sich insbesondere auf folgende Leistungsmerkmale: Schaftdesign, Prothesenkomponenten, Signalsteuerungsschemata, Rotationsstabilität und Griffstärke. Interessenvertreter der Prothetik der oberen Gliedmaßen betrachten auch die Ergebnismaße der Implantation als abhängig von den verwendeten Operationstechniken. Einige der derzeit verwendeten sind die gezielte Muskelreinnervation oder die Verwendung von implantierbaren neurologischen Sensorgeräten.

Einige der kürzlich vorgestellten Geräte auf dem Markt für Prothesen der oberen Gliedmaßen sind multi-artikulierende myoelektrische Hand- und FDA-zugelassene Über-Knie-Prothesen.

Trotz ständiger technologischer Fortschritte auf dem Markt für Prothesen der oberen Extremität und umfangreicher klinischer Studien zur Ergänzung der oberen Extremität ist die Zufriedenheitsrate mit diesem Prothesenset im Gegensatz zu Prothesen für die unteren Extremitäten nicht überraschend gering. Der Grund dafür liegt in der ausgeprägten Schwierigkeit der Patienten, sich an die Amputationen der oberen Gliedmaßen anzupassen, da die prothetische Versorgung ein lebenslanger Prozess ist. Dies erhöht zweifellos den Bedarf an neuen Herstellungsmethoden und Trainingsprogrammen im Markt der oberen Extremitätenprothetik. Eine schwierige Patientenuntergruppe ist die Entwicklung von Prothesen für Kinder.

Die Erkenntnisse berücksichtigen auch die makroökonomischen Trends, einschließlich der aktuellen Covid-19-Pandemie, die sich auf die aktuelle Nachfrage im klinischen Umfeld ausgewirkt haben. Darüber hinaus bewertet der Bericht den Marktumfang laufender Forschungsentwicklungsprogramme in entwickelten Märkten und analysiert, warum neue nicht-invasive Methoden bei den Stakeholdern Akzeptanz finden.

Markt für Prothetik der oberen Extremität: Schlüsseltrends

Der Fokus auf die Verbesserung der Qualität von Amputierten, um ihnen die Ausübung ihrer täglichen Aktivitäten zu ermöglichen, ist ein Schlüsselfaktor für den technologischen Fortschritt auf dem Markt für Prothesen der oberen Gliedmaßen. Amputationen der oberen Gliedmaßen machen einen Großteil der traumabedingten Amputationen aus, wobei Hand- oder Fingeramputationen zu einem wichtigen Ziel für Akteure auf dem Markt für Prothetik der oberen Gliedmaßen werden. Andere häufige Gründe sind Gefäßerkrankungen/Infektionen, angeborenes Fehlen und Krebs. Laut einer Schätzung, die noch immer als relevant erachtet wird, mussten sich 2005 in den USA 500.000 Menschen einer Hand- oder Fingeramputation unterziehen.

Chirurgen haben von den anhaltenden Fortschritten in der Robotik von Exoskelett-Hilfsgeräten profitiert. Der Fortschritt auf dem Markt für Prothesen der oberen Extremitäten hat sich auf die Verbesserung der Vorteile myoelektrischer Prothesentechnologien und fremdbetriebener Prothesen konzentriert. Einige der kommerziellen Veröffentlichungen der letzten Jahre zielten darauf ab, die Einschränkungen bei der Steuerung von Trägheitsmesseinheiten (IMU) zu überwinden.

Markt für Prothetik der oberen Extremität: Wettbewerbsanalyse und wichtige Entwicklungen

Unternehmen sind darauf angewiesen, die unterschiedlichsten funktionalen Anforderungen an die Prothetik zu erfüllen. Die Verbesserung der Erwartungen von Patienten und Stakeholdern von Top-Unternehmen bezieht sich in der Regel auf Geschicklichkeit, Koordination, Kraft und natürliche Bewegung. Ein typisches Beispiel ist i-Limb Quantum von Össur, einem isländischen Unternehmen, das behauptet, Pionier in der Entwicklung nicht-invasiver Prothetik zu sein. Einige der anderen beliebten Geräte, die ihren jeweiligen Herstellern auf dem Markt für Prothetik der oberen Gliedmaßen Wachstumschancen bieten, sind i-Digit Quantum, BeBionic Hand und Michelangelo Hand.

Forschungsagenturen wie die Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) der US-Regierung spielen eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Technologien der nächsten Generation auf dem Markt für Prothesen der oberen Gliedmaßen. DARPA hat vor kurzem Prothetiklösungen für die oberen Gliedmaßen finanziert, die den fortgeschrittenen Anforderungen des Militärs gerecht werden. Ein weiteres neuartiges Gerät ist die Wirksamkeit der nichtinvasiven Elektroenzephalogramm-basierten Gehirn-Computer-Schnittstelle (BCI). Eine weitere ähnliche Forschung auf dem Markt für Prothetik der oberen Gliedmaßen bezieht sich auf das Programm Hand Proprioception and Touch Interfaces (HAPTIX), bei dem das Forschungsteam darauf abzielt, Prothesen für die oberen Gliedmaßen zu entwickeln, die mehrere Freiheitsgrade für die Handbewegung ermöglichen.

Markt für Prothetik der oberen Extremität: Regionale Bewertung

Die Akzeptanz neuer Technologien in der Prothetik der oberen Gliedmaßen ist in den USA hoch, wo Unternehmen umfangreiche Forschungen betreiben, um hochgradig geschickte und komfortable Prothesen zu entwickeln. Eine Reihe von Forschungsarbeiten zum Testen neuer nicht-invasiver Technologien warten auf klinische Studien. Weitere vielversprechende Regionen im Markt für Prothetik der oberen Gliedmaßen sind Asien und Europa. Neue Instrumente wie das Assessment of Capacity for Myoelectric Control (ACMC) werden Marktteilnehmern neue Möglichkeiten der Kapitalisierung eröffnen.

