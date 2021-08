Schaumbeutel – Nachfrage- und Vertriebsprognosen, Marktanteil, Marktgröße, Marktführer

Markt für Schaumstoffbeutel: Einführung

In den letzten Jahren ist die Verpackung zu einem kritischen Faktor im Entscheidungsprozess des Kunden geworden, da sie zum Zeitpunkt des Kaufs im Geschäft direkt mit dem Kunden kommuniziert. Schaumstoffbeutel gelten als eine der beliebtesten Verpackungslösungen bei den Herstellern von Lebensmitteln und Pharmazeutika. Leichte Verpackungen gewinnen bei den Markeninhabern an Bedeutung, um die Transportkosten des Produkts zu senken. Schaumbeutel ist eine enorm leichte Verpackungslösung und perfekt für die Pflege von Glasholz, Keramik und lackierten Oberflächen. Schaumbeutel sind einfach zu verwenden und auch selbstklebende Streifen können ein zusätzlicher Vorteil sein, der letztendlich die Verpackungseffizienz erhöht. Markeninhaber verwenden unterschiedliche Farben, um die Produktpräsentation zu bereichern.

Schaumstoffbeutel: Marktdynamik

Der Markt für Schaumstoffbeutel wird durch das zunehmende Wachstum der Elektronik- und Halbleiterindustrie im Prognosezeitraum getrieben. Abgesehen davon wird erwartet, dass die schnelle Urbanisierung in Verbindung mit dem verfügbaren Pro-Kopf-Einkommen auch das Wachstum des Marktes für Schaumstoffbeutel weiter vorantreibt. Außerdem wirkt sich das zunehmende Wachstum des organisierten Einzelhandelssektors im Prognosezeitraum positiv auf den globalen Markt für Schaumstoffbeutel aus. Darüber hinaus treibt die Entwicklung neuer Produkte für verschiedene elektronische Produkte das Wachstum des Marktes für Schaumstoffbeutel im gesamten Prognosezeitraum weiter voran. Darüber hinaus wird erwartet, dass das zunehmende Wachstum der pharmazeutischen Industrie die Nachfrage nach dem Markt für Schaumstoffbeutel ankurbelt, da Schaumstoffbeutel in großem Umfang in der Verpackung von Medizinprodukten verwendet werden.

Es wird erwartet, dass das steigende Wachstum der Automobilindustrie in den Schwellenländern des asiatisch-pazifischen Raums den Verkauf von Schaumstoffsäcken im kommenden Jahrzehnt ankurbelt. Darüber hinaus werden Schaumbeutel auch in den verschiedenen Kosmetik- und Körperpflegeprodukten häufig verwendet, was wiederum das Wachstum des Marktes für Schaumstoffbeutel im Prognosezeitraum beschleunigt. Die Haupteigenschaft von Schaumstoffbeuteln ist ein geringes Gewicht, das die Versandkosten minimiert. Darüber hinaus verbessern Schaumstoffbeutel das ästhetische Erscheinungsbild des Produkts durch unterschiedliche Druck- und Schaumstofffarben, die die Hersteller dazu zwangen, Schaumstoffbeutel als Verpackungslösung für Werbezwecke zu verwenden. Da Schaumstoffbeutel im Allgemeinen aus Polyethylen niedriger Dichte hergestellt werden, kann dies aufgrund der zunehmenden Verwendung umweltfreundlicher Materialien in der Verpackungsindustrie eine Herausforderung für diesen Markt darstellen.

Schaumstoffbeutel: Marktsegmentierung

Der globale Markt für Schaumstoffbeutel ist nach Anwendung, Produkttyp und Endverwendung segmentiert

Basierend auf der Anwendung wird der globale Markt für Schaumstoffbeutel unterteilt in:

Elektronik

Pharmazeutik

Autoteile

Essen

Kosmetik & Körperpflege

Heimpflege

Basierend auf dem Materialtyp ist der globale Markt für Schaumstoffbeutel unterteilt in:

Polyethylen (PE)

Polyethylen niedriger Dichte (LDPE)

LLDPE (Liner aus Polyethylen mit niedriger Dichte)

HDPE (Polyethylen hoher Dichte)

Markt für Schaumstoffbeutel: Regionaler Ausblick

In Bezug auf die Geographie wurde der globale Markt für Schaumstoffbeutel in fünf Schlüsselregionen unterteilt, darunter Nordamerika, Lateinamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum sowie den Nahen Osten und Afrika. Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich der lukrativste Markt für den Markt für Schaumstoffbeutel sein. Indien, China und die ASEAN-Staaten werden voraussichtlich die lukrativen Regionen in APAC für Hersteller von Schaumstoffsäcken sein. Für Nordamerika wird im Prognosezeitraum ein gesundes Wachstum erwartet. Auch für Europa wird im gesamten Prognosezeitraum eine moderate CAGR erwartet.

Markt für Schaumstoffbeutel: Hauptakteure

Einige der Hauptakteure auf dem globalen Markt für Schaumstoffbeutel sind Smurfit Kappa Group PLC, Sealed Air Corporation, Alta Packaging Inc., Pregis Corporation, Essen Multipack Ltd, Universal Protective Packaging, Inc., Macfarlane Group Plc. usw.

Der Bericht bietet eine umfassende Marktbewertung. Dies geschieht durch eingehende qualitative Erkenntnisse, historische Daten und überprüfbare Prognosen zur Marktgröße. Die im Bericht enthaltenen Prognosen wurden unter Verwendung bewährter Forschungsmethoden und Annahmen abgeleitet. Auf diese Weise dient der Forschungsbericht als Analyse- und Informationsspeicher für jede Facette des Marktes, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Regionale Märkte, Technologien, Typen und Anwendungen.

Die Studie ist eine Quelle zuverlässiger Daten zu:

Marktsegmente und Untersegmente

Markttrends und -dynamik

Angebot und Nachfrage

Marktgröße

Aktuelle Trends/Chancen/Herausforderungen

Wettbewerbslandschaft

Technologische Durchbrüche

Wertschöpfungsketten- und Stakeholderanalyse

Die regionale Analyse umfasst:

Nordamerika (USA und Kanada)

Lateinamerika (Mexiko, Brasilien, Peru, Chile und andere)

Westeuropa (Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, nordische Länder, Belgien, Niederlande und Luxemburg)

Osteuropa (Polen und Russland)

Asien-Pazifik (China, Indien, Japan, ASEAN, Australien und Neuseeland)

Naher Osten und Afrika (GCC, Südliches Afrika und Nordafrika)

Der Bericht wurde durch umfangreiche Primärforschung (durch Interviews, Umfragen und Beobachtungen erfahrener Analysten) und Sekundärforschung (die seriöse bezahlte Quellen, Fachzeitschriften und Datenbanken von Branchenverbänden umfasst) erstellt. Der Bericht enthält auch eine vollständige qualitative und quantitative Bewertung durch die Analyse von Daten, die von Branchenanalysten und Marktteilnehmern an wichtigen Punkten in der Wertschöpfungskette der Branche gesammelt wurden.