Sägeblätter Markt 2021 | Weltweite Möglichkeiten, treibende Kräfte, zukünftiges Potenzial 2030

Markt für Sägeblätter – Übersicht

Sägeblätter sind die Werkzeuge, die zum Formen und Schneiden von Metall, Holz, Fliesen, Steinen, Beton usw. verwendet werden. Ein Sägeblatt besteht aus einer Kette, einem Blatt oder gezahnten Kanten, die ein reibungsloses Schneiden ermöglichen. Sägeblätter gibt es in unterschiedlichen Ausführungen und Ausführungen, je nach Material, auf dem sie verwendet werden. Einige der am häufigsten verwendeten Sägeblätter sind Kreis-, Steinschnitt-, Hand-, Band- und gerade Sägeblätter und Kettensägeblätter. Sägeblätter werden für Anwendungen in der Möbel-, Holz-, Automobil-, Bau-, Bergbau- usw.

Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage aus der Möbelindustrie die Nachfrage nach Sägeblättern über den prognostizierten Zeitraum antreiben wird. Die Möbelindustrie ist in hohem Maße auf Sägeblätter angewiesen, um Holz zu formen und zu schneiden. Die steigende Nachfrage nach ausgefallenen Innenräumen wird die Nachfrage nach Möbeln erhöhen, was wiederum die Nachfrage nach Elektrowerkzeugen wie Sägeblättern erhöhen wird. Der Markt für Sägeblätter wird in den kommenden Jahren durch die zunehmende Bautätigkeit von Neubauten und Umbau/Sanierung bestehender Wohnungen weiter wachsen.

Es wird erwartet, dass auch technologische Fortschritte bei Sägeblättern das Wachstum dieser Branche im prognostizierten Zeitraum unterstützen. So stoppt beispielsweise eine Tischkreissäge automatisch, wenn sie den Finger berührt. Das Sägestoppsystem überwacht und erkennt den Finger, indem ein kleines elektrisches Signal darin übertragen wird. Wenn der Körper die Klinge berührt, ändert sich das Signal, da der menschliche Körper leitfähig ist. Der Signalwechsel aktiviert somit das System, das über eine Feder eine Aluminiumbremse in das sich drehende Blatt einrastet, die das Sägerad in weniger als 5 Millisekunden stoppt. Die Gefahr eines späteren Kontakts des Sägeblattes wird durch seinen Drehimpuls beseitigt.

Sägeblätter haben auch verschiedene Beschichtungen, um die Lebensdauer und Leistung des Werkzeugs zu erhöhen und eine bessere Schnittqualität zu erzielen. Die Beschichtung erfolgt meist durch physikalische Gasphasenabscheidung (PVD)-Technologie, bei der dünne Metallschichten auf verschiedenen Arten von Substraten abgeschieden werden. Der Prozess wird normalerweise unter Vakuum durchgeführt, wo die abzuscheidenden Materialien verdampft werden. Als Beschichtungsmaterialien werden hauptsächlich Titan, Zirkonium und Chrom verwendet.

Markt für Sägeblätter – Segmentierung

Nach Produkt kann der globale Markt für Sägeblätter in Steintrenn-, Band-, Ketten-, Kreis- und Handsägeblätter unterteilt werden. Steintrennsägeblätter werden zum Formen und Schneiden von dicken Materialien wie Marmor, Granit, Beton, Sandstein, Glas, Keramikfliesen und Hartgestein verwendet. Die Bauindustrie ist der Hauptanwender dieser Materialien. Die Nachfrage nach Steintrennsägeblättern wird aufgrund des Wachstums im Wohnungs- und Gewerbebau über den prognostizierten Zeitrahmen steigen. Hersteller haben Wachstumschancen in der Kreissägeblattindustrie aufgrund zunehmender Innovationen im Gebäudedesign und einer stärkeren Konzentration auf effiziente Energierahmen für Gebäudestrukturen.

Markt für Sägeblätter – Treiber und Einschränkungen

Es wird erwartet, dass die zunehmenden Bauaktivitäten in Europa und im Nahen Osten den Markt für Sägeblätter im Prognosezeitraum antreiben werden. In rund 19 großen europäischen Ländern, darunter Belgien, Österreich, Tschechien, Finnland, Frankreich, Ungarn, Deutschland und Irland, wird eine hohe Bautätigkeit erwartet.

Der weltweite Markt für Sägeblätter ist von zahlreichen regionalen und globalen Playern geprägt. Internationale Anbieter konzentrieren sich auf verschiedene Parameter wie präzise und glatte Schnitte, minimalen Verschleiß und eine längere Lebensdauer der Klingen während der Produktionsphase. Regionale Anbieter konzentrieren sich mehr auf die Betreuung preissensitiver Kunden und decken damit den größten Teil des lokalen Marktes ab. Regionale Anbieter haben im Vergleich zu internationalen Anbietern ausreichende Kontrolle über Produkte und Rohstoffe. Die Kreissägenhersteller der Branche konzentrieren sich auf den Aufbau starker Lieferketten und Vertriebskanäle, um sich gegenüber den anderen Anbietern einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Markt für Sägeblätter – Hauptakteure

Einige der prominenten Branchenteilnehmer des globalen Sägeblattmarktes sind Dimar, AKE, LEUCO, Freud, PILANA, Lenox, Kinkelder, MK Morse, DoAll Sawing Products, Stanley Black & Decker und Simonds International.

Der Bericht bietet eine umfassende Marktbewertung. Dies geschieht durch eingehende qualitative Erkenntnisse, historische Daten und überprüfbare Prognosen zur Marktgröße. Die im Bericht enthaltenen Prognosen wurden unter Verwendung bewährter Forschungsmethoden und Annahmen abgeleitet. Auf diese Weise dient der Forschungsbericht als Analyse- und Informationsspeicher für jede Facette des Marktes, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Regionale Märkte, Technologien, Typen und Anwendungen.

Die Studie ist eine Quelle zuverlässiger Daten zu:

Marktsegmente und Untersegmente

Markttrends und -dynamik

Angebot und Nachfrage

Marktgröße

Aktuelle Trends/Chancen/Herausforderungen

Wettbewerbslandschaft

Technologische Durchbrüche

Wertschöpfungsketten- und Stakeholderanalyse

Die regionale Analyse umfasst:

Nordamerika (USA und Kanada)

Lateinamerika (Mexiko, Brasilien, Peru, Chile und andere)

Westeuropa (Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, nordische Länder, Belgien, Niederlande und Luxemburg)

Osteuropa (Polen und Russland)

Asien-Pazifik (China, Indien, Japan, ASEAN, Australien und Neuseeland)

Naher Osten und Afrika (GCC, Südliches Afrika und Nordafrika)

Der Bericht wurde durch umfangreiche Primärforschung (durch Interviews, Umfragen und Beobachtungen erfahrener Analysten) und Sekundärforschung (die seriöse bezahlte Quellen, Fachzeitschriften und Datenbanken von Branchenverbänden umfasst) erstellt. Der Bericht enthält auch eine vollständige qualitative und quantitative Bewertung durch die Analyse von Daten, die von Branchenanalysten und Marktteilnehmern an wichtigen Punkten in der Wertschöpfungskette der Branche gesammelt wurden.

Eine separate Analyse der vorherrschenden Trends im Muttermarkt, makro- und mikroökonomischer Indikatoren sowie Regulierungen und Mandate ist Gegenstand der Studie. Auf diese Weise projiziert der Bericht die Attraktivität jedes wichtigen Segments über den Prognosezeitraum.