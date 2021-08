Rutin-Nahrungsergänzungsmittel-Markt – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2019 – 2027

Marktaussichten

Rutin ist ein Flavonoid (Pflanzenpigment), das in bestimmten Obst- und Gemüsesorten vorkommt. Rutin wird häufig bei der Herstellung mehrerer Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel verwendet. Rutin wird wegen seiner Anti-Aging-Eigenschaften auch in der Kosmetik verwendet. Rutin-Nahrungsergänzungsmittel sind nützlich, um die Flexibilität der Blutgefäße zu stärken und zu erhöhen. Verschiedene Forschungsstudien belegen, dass Rutin antikarzinogene, entzündungshemmende, antivirale und antiallergische Eigenschaften besitzt. Rutin-Nahrungsergänzungsmittel sind Flavonoide, die antioxidative Eigenschaften haben, die bei der Vorbeugung mehrerer Krankheiten nützlich sind und auch die Haltbarkeit verschiedener Lebensmittel verlängern. Mit der steigenden Zahl von Verbrauchern, die sich einer gesunden Ernährung zuwenden, hat sich der Konsum von Lebensmittelzutaten und Lebensmitteln mit potenziellem gesundheitlichen Nutzen erhöht. Der globale Markt für Nahrungsergänzungsmittel wächst weltweit rasant und verlangt nach besseren Nährstoffzutaten für die tägliche Ernährung. Mit zunehmendem Bewusstsein für gesunde Produkte, gepaart mit steigender Nachfrage nach cholesterinsenkenden, entzündungshemmenden und stresslindernden Mitteln, die mit der Verringerung von Arthritisschmerzen unterstützt werden, ist die Verbesserung der Blutzirkulation die treibenden Faktoren des Marktes für Rutinergänzungsmittel. Die steigenden Kosten der Gesundheitsversorgung, der Anstieg des Pro-Kopf-Einkommens und die wachsende Sorge um die Lebensmittelsicherheit führen dazu, dass die Menschen Nahrungsergänzungsmittel konsumieren, um fit und gesund zu bleiben. Aufgrund dieser Faktoren wird erwartet, dass die Nachfrage nach Rutinergänzungsmitteln im Prognosezeitraum weltweit wächst.

Bericht anfordern –

https://www.transparencymarketresearch.com/rutin-supplement-market.html

Das pharmakologische Potenzial von Rutin steigert seine Nachfrage als Supplement

Der Wissenschaftler hat Flavonoide aufgrund ihrer vielfältigen therapeutischen Eigenschaften als einzigartige Klasse therapeutischer Moleküle erkannt. Rutin, auch als Rutosid bekannt, wird aufgrund seiner zahlreichen pharmakologischen Wirkungen weithin erforscht. Heutzutage wird Rutin auch wegen seiner nutrazeutischen Wirkung beobachtet. Der Konsum von Rutin-Nahrungsergänzungsmitteln hat weniger Auswirkungen auf das Körpergewicht und das relative Organgewicht und hat auch antidepressive Wirkungen. Rutin unterstützt auch einen gesunden Schlaf. Mehrere positive chemotherapeutische Eigenschaften von Rutin-Ergänzungsmitteln machen es zu einem der besten Inhaltsstoffe für die Herstellung verschiedener Arzneimittel. Die steigende Nachfrage nach dem Nahrungsergänzungsmittel unterstützt das Wachstum von Rutin als Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt. Eine Umfrage des Council for Responsible Nutrition (CRN) aus dem Jahr 2014 ergab, dass die Mehrheit der Erwachsenen in den USA Nahrungsergänzungsmittel konsumiert. In den USA nehmen etwa 68 % der Erwachsenen Nahrungsergänzungsmittel ein, von denen 50 % regelmäßige Konsumenten sind. Rund 83 % der Erwachsenen in den USA äußerten sich insgesamt zuversichtlich in die Sicherheit, Qualität und Wirksamkeit von Nahrungsergänzungsmitteln. Die wachsende Nachfrage nach Nahrungsergänzungsmitteln wird den Markt für Rutinergänzungsmittel im Prognosezeitraum voraussichtlich stärken.

Marktsegmentierung für Rutin-Nahrungsergänzungsmittel

Auf der Grundlage der Quelle wurde der Markt für Rutinergänzungsmittel unterteilt in:

Früchte

Blaubeeren

Aprikosen

Kirschen

Orange

Tomate

Andere (Brombeeren usw.)

Gemüse

Zucchini

Bockshornklee

Spargel

Andere (Buchweizen usw.)

Anfrage zur Covid19-Auswirkungsanalyse –

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=71865

Auf der Grundlage des Vertriebskanals wurde der Markt für Rutinergänzungsmittel unterteilt in

B2B

B2C

Drogerien

Online-Shops

Hypermärkte/Supermärkte

Fachgeschäfte

Markt für Rutin-Nahrungsergänzungsmittel: Hauptakteure

Solgar Inc., Swanson Health Products, Stiftung für Lebensverlängerung, Bluebonnet Nutrition Corporation, Toyo Sugar Refining Co., Ltd., Sichuan Chengdu Huaye Bio Chem Products, ZK Biochem Group Co., Ltd., Now Food Health Group, Medipharm Specialties Co. , Ltd., Cayman Chemical Company, Shaanxi Huike Botanical Development Co., Xena Bio Herbals und andere.

Marktchancen für Rutin-Nahrungsergänzungsmittel

Von den Herstellern wird erwartet, dass sie bei den Verbrauchern über mehrere Marketingplattformen das Bewusstsein für Rutin-Ergänzungsmittel schärfen. Die Verbraucher sollten über die Anwendung, Verwendung und Dosierung des Rutin-Supplements angeleitet werden. Von den Herstellern wird erwartet, dass sie die Rutin-Ergänzungsprodukte bedarfs- und verbraucherorientiert einführen, von Kindern über Erwachsene bis hin zu einem Altersrentner. Die Rutinergänzung kann mit verschiedenen Geschmacksrichtungen natürlicher Früchte, aus denen sie gewonnen werden, eingeführt werden. Die Verbraucher in Nordamerika neigen eher zum Verzehr von Nahrungsergänzungsmitteln mit Antioxidantien und anderen gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen, wodurch die Nachfrage nach Rutin-Ergänzungsmitteln in Nordamerika voraussichtlich steigen wird. Mit den sich ändernden Lebensmitteltrends und dem steigenden Verbrauch von Ernährungsprodukten wird erwartet, dass der Markt der asiatisch-pazifischen Region die Nachfrage nach Rutin-Ergänzungsmitteln steigert und im Prognosezeitraum ein deutliches Wachstum erwartet.

Der Lebensmittel- und Getränkesektor hat seinen Platz in der Weltbevölkerung im Laufe der Jahre fest gefestigt. Dieser Sektor zieht erhebliche Investitionen und Subventionen von zahlreichen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen an. Die Trends und Popularität in Bezug auf bestimmte Unterkategorien sind dynamisch und helfen bei der Strukturierung des Gesamtwachstums. Die Trends sind ein Weg, um auf die Bedürfnisse der Verbraucher einzugehen. Die Akteure im Lebensmittel- und Getränkesektor müssen sich an die sich ändernden Trends anpassen, was die Umsatzchancen erhöht.

Mehr Trendbericht-

https://www.prnewswire.com/news-releases/growing-packaging-automotive-and-construction-industries-creates-promising-growth-avenues-in-performance-minerals-additives-market-states-tmr-301349253.html