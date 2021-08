Rum Marktwachstum, Chancen, Umfang, Herausforderungen, Hemmfaktoren, Prognose bis 2029

Globaler Rummarkt: Überblick

Der globale Rummarkt wird im Prognosezeitraum von 2019 bis 2029 einen hohen Wachstumskurs verzeichnen. Dieses Wachstum ist auf die gestiegene Nachfrage nach Rum aus aller Welt zurückzuführen. Die erhöhte Anzahl von Pubs, Bars, und Lounges an allen weltweiten Standorten wirken sich positiv auf das Wachstum des globalen Rummarktes aus. Es gibt verschiedene Arten von Produkten wie Gold und dunklen Rum, gewürzten Rum und weißen Rum auf dem Markt für Rum.

Die Segmentierung des globalen Rummarktes erfolgt nach Produkt, Vertriebskanal und Region. Basierend auf Vertriebskanal, der Markt für Rum ist in On-Trade und Off-Trade gegabelt.

Globaler Rummarkt: Wachstumsdynamik

Der globale Rum-Markt wächst auf der Rückseite der Fülle von Gründen. Ein beträchtliches Wachstum der weltweiten Stadtbevölkerung und ein verbessertes verfügbares Einkommen der wichtigsten Menschen in allen Teilen der Welt sind wichtige Faktoren, die das Wachstum des Marktes für Rum stimulieren. In verschiedenen städtischen Regionen der Welt ist die Bevölkerung mit Hochdruckjobs beschäftigt. In dieser Gruppe von Menschen wird angenommen, dass der Alkoholkonsum für den Geist entspannend ist. Infolgedessen nimmt der Konsum alkoholischer Getränke wie Rum bemerkenswert zu. Dieser Faktor treibt das Wachstum des globalen Rummarktes an.

Rum ist bekanntermaßen gesundheitsfördernd, wenn es in moderatem Verhältnis konsumiert wird. Es hilft beim Wachstum der Knochenmineraldichte. Infolgedessen kann es bei der Vorbeugung von Osteoporose helfen und auch die Anzeichen von Arthritis verringern. Abgesehen davon kann der Konsum von Rum dazu beitragen, den Cholesterinspiegel zu erhöhen und Arterienblockaden bei Personen zu vermeiden. Dies deutet darauf hin, dass Rum verwendet werden kann, um Herzkrankheiten einschließlich Herzinfarkten zu vermeiden. Aufgrund all dieser Faktoren wächst der globale Rummarkt rasant.

Globaler Rummarkt: Wettbewerbsanalyse

Der globale Rum-Markt ist ziemlich fragmentiert in der Natur. Aufgrund der Anwesenheit vieler aktiver Spieler ist die Wettbewerbslandschaft auf dem Rummarkt sehr intensiv. Anbieter, die auf diesem Markt tätig sind, sind an Aktivitäten zur Einführung neuer Produkte beteiligt. Dieser Schritt hilft ihnen, neue Kunden zu gewinnen und gleichzeitig die bestehende zu erhalten. Abgesehen davon bemühen sich mehrere Unternehmen auf dem globalen Rummarkt verstärkt um den Ausbau ihrer regionalen Präsenz. All diese Schritte bedeuten, dass der Markt für Rum im Prognosezeitraum von 2019 bis 2027 rasant wachsen wird.

Die Liste der wichtigen Akteure auf dem globalen Rummarkt umfasst:

Bacardi Global Brands Ltd.

Davide Campari-Milano Spa

Asahi Group Holdings Ltd.

Diageo Plc

Demerara Distillers Ltd.

LT Group Inc.

Pernod Ricard SA

Nova Scotia Spirit Co.

Globaler Rummarkt: Regionale Bewertung

Der globale Rum-Markt ist in fünf Schlüsselregionen verteilt, nämlich, Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien-Pazifik, und Mittlerer Osten und Afrika. Unter den wichtigen Regionen ist Asien-Pazifik eine der führenden Regionen auf dem Rummarkt. Es wird erwartet, dass der Markt in Ländern wie Indien und den Philippinen erstaunliche Nachfragewege aufweist. Einer der Hauptgründe für das Wachstum des Rummarktes ist die Anwesenheit einer beträchtlichen Anzahl von Tausendjährigen und die wachsende Beliebtheit von Rum in dieser Region.

