Remote Asset Management Markt Globale Chancenanalyse und Prognose 2017-2025

Globaler Remote Asset Management Markt: Momentaufnahme

In letzter Zeit beobachtet der globale Markt für Remote Asset Management einen deutlichen Anstieg seiner Marktgröße sowie seiner Bewertung. Die Reduzierung der Kosten für IoT-Komponenten, die zur Bereitstellung einer kostengünstigen Remote-Asset-Management-Lösung führt, ist die Hauptantriebskraft für das Wachstum dieses Marktes. Der Markt profitiert auch von der Optimierung des Lebenszyklus von Vermögenswerten und bietet einen massiven Return on Investment (ROI) für vermögenssensible Branchen sowie die zunehmende Verbreitung von Technologien und Dienstleistungen im Internet der Dinge (IoT) auf der ganzen Welt.

Obwohl der Markt in den nächsten Jahren weiterhin ein gutes Wachstum verzeichnen wird, könnte er aufgrund der hohen Kosten für Asset – Management-Lösungen vor Herausforderungen stehen, die ihre Akzeptanz bei kleinen und mittleren Unternehmen in naher Zukunft einschränken könnten. Die wachsende Anwendungsbasis von Remote-Asset-Management-Lösungen wird jedoch das Wachstum dieses Marktes in den kommenden Jahren erheblich unterstützen. Das Aufkommen von Cloud-basierten Lösungen mit Echtzeit-Funktionsmerkmalen, die Kostenvorteile bieten, ist ein weiterer wichtiger Faktor, der diesen Markt in den kommenden Jahren voraussichtlich ankurbeln wird. Der Markt wird auch erheblich von den Vorteilen profitieren, die die Outsourcing-Anbieter von Asset-Management-Lösungen in Form wiederkehrender Einnahmen aus den Unternehmen in den kommenden Jahren erzielen werden.

Es wird erwartet, dass der Markt in naher Zukunft eine Zunahme der Anzahl der Akteure verzeichnen wird, was sich in einem verstärkten Wettbewerb unter ihnen niederschlagen wird. Dies wird das Wachstumstempo dieses Marktes in den nächsten Jahren erhöhen.

Globaler Remote Asset Management Markt: Überblick

Remote Asset Management ist die Fernüberwachung und-wartung von Assets, Geräten und Systemen über ein zentrales System. Verschiedene Funktionalitäten eines solchen Systems umfassen Intrusion Detection, Asset Control und Tracking sowie Echtzeitbenachrichtigungen. Ein Remote-Asset-Management-System ermöglicht es Unternehmen, mehrere routinemäßige Geschäftsaufgaben zu automatisieren und Ressourcen optimal zu nutzen, was die Entscheidungsfindung vereinfacht. Angetrieben von zahlreichen operativen und strategischen Vorteilen von Remote-Asset-Management-Systemen werden sie zunehmend von Unternehmen implementiert, um die Service-Performance für alle Assets zu verbessern.

Massive Fortschritte bei IoT – und Machine-Learning-Technologien, gepaart mit ständiger digitaler Transformation, haben die Fähigkeiten des Remote-Asset-Managements erhöht. Die Einführung von Remote-Asset-Management-Systemen hat Unternehmen dabei geholfen, ihren Return on Investment (ROI) zu steigern.

Globaler Remote Asset Management Markt: Wichtige Trends

Die zunehmende Akzeptanz von IoT in Unternehmen hat zu einem Anstieg der angeschlossenen Geräte geführt, die verschiedene Elemente des Asset-Lebenszyklus integrieren können. Dies ist ein Schlüsselfaktor für den Remote-Asset-Management-Markt. Sinkende Kosten für IoT-Komponenten haben weltweit die Nachfrage nach Remote-Asset-Management-Systemen beflügelt. Darüber hinaus hat der zunehmende Bedarf an vorausschauender und vorbeugender Wartung und Echtzeitüberwachung über Organisationen hinweg die Nachfrage nach Remote-Asset-Management-Systemen stimuliert.

Darüber hinaus hat die Implementierung von Remote-Asset-Management-Systemen vermögensintensiven Unternehmen geholfen, die Rendite ihrer Investitionen zu steigern, wodurch der Einsatz von Remote-Asset-Management-Lösungen und-Plattformen beschleunigt wurde. Das Aufkommen von Cloud-basierten Remote-Asset-Management-Lösungen hat die Bereitstellung kostengünstig gemacht und neue Möglichkeiten für Anbieter auf dem Markt geschaffen.

Globaler Remote Asset Management Markt: Marktpotenzial

Im April 2017 hat Trimble Inc., mit Hauptsitz in Kalifornien, inked eine Partnerschaft mit Railhead Corporation, ein aufstrebender Anbieter von digitalen Videolösungen in Illinois konzentriert sich auf die Transportindustrie, Echtzeit-Überwachung, Asset-Diagnose und Onboard-Video-Funktionen in Remote-Asset-Management-System zu integrieren. Die Partnerschaft wird zur optimalen Nutzung der Lokomotivanlagen beitragen und es den Endnutzern ermöglichen, die Produktivität der nordamerikanischen Eisenbahnen zu verbessern.

Die Zusammenarbeit ermöglicht Railhead den Zugriff auf das Trimble R2M-System, um die Sicherheit, die Verfolgung und den Betrieb im Bahnbetrieb zu verbessern. Das R2M-System hilft bei der Echtzeitüberwachung von Schienenobjekten und bietet zustandsbasierte Berichte über den Status der verschiedenen Bordsysteme. Das System wird von einer Fülle von Echtzeitdaten von Ereignisaufzeichnungsgeräten im Zug gespeist und kann Störungswarnungen an die Leitstellen senden, was bei der proaktiven zustandsbasierten Wartung des Zugbetriebs hilft.

Das Trimble R2M-System wurde vor einem Jahrzehnt erstmals in Europa eingeführt und wurde bereits von großen Eisenbahnbetreibern wie Greater Anglia in Großbritannien, der Irish Rail und Varkaus Railways in Finnland erfolgreich eingeführt. Die Zusammenarbeit umfasst die Integration von Videodatenströmen von Railheads digitalen Videorekordern (LDVR) mit den Echtzeit-Systemdatenfeeds des Trimble R2M-Systems. Das integrierte Produktportfolio umfasst außerdem ein End-to-End-Schnittstellenmodul und ein integriertes Condition Monitoring-Gerät. Die Lösung wird als sehr modular angesehen, was den Eisenbahnbetreibern hilft, die Lösung ohne erhebliche Vorlaufkosten entsprechend ihren wachsenden Anforderungen zu skalieren.

Globaler Remote Asset Management Markt: Regionaler Ausblick

Geographisch ist Nordamerika ein bedeutender Markt für Remote-Asset-Management-Systeme. Das Wachstum des regionalen Marktes wird durch erhebliche Fortschritte im IoT, das schnelle Tempo der Digitalisierung und die zunehmende Akzeptanz automatisierter Echtzeitlösungen in Unternehmen vorangetrieben. Darüber hinaus wird erwartet, dass eine immer größere Präsenz regionaler Lösungsanbieter, die Cloud-basierte Remote-Asset-Management-Lösungen anbieten, die Nachfrage nach Remote-Asset-Management in Nordamerika auslösen wird.

In der Zwischenzeit wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum mit einer beeindruckenden CAGR expandieren wird. Das Wachstum des asiatisch-pazifischen Marktes wird auf die wachsende Beliebtheit von IoT bei Unternehmen zur Verwaltung und Optimierung ihres Asset-Lebenszyklus zurückgeführt.

Globaler Remote Asset Management Markt: Wettbewerbsanalyse

Mehrere Anbieter auf dem Remote-Asset-Management-Markt bieten End-to-End-Lösungen, On-Premise-sowie Cloud-basierte Bereitstellungsmodelle, um ihre Anteile in wichtigen Regionen zu konsolidieren. Zu den führenden Akteuren auf diesem Markt gehört Cisco Systems, Inc. AT&T Inc. Schneider Electric SE, Hitachi, Ltd. Infosys Limited, Rockwell Automation, Inc. SAP SE, und Verizon Communications, Inc.

