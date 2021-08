Reis-Samen-Markt Neue Ära Der Industrie und Prognose -2028

Der globale Reissaatmarkt befindet sich auf einem Aufwärtstrend, und zwischen 2018 und 2028 wird die CAGR (Compound Annual Growth Rate), die der Markt darstellen soll, zu neuen Möglichkeiten und einer positiven Wachstumskurve führen.

Dies wird neue Wachstumschancen für die Marktteilnehmer schaffen und den Marktwert um einen beträchtlichen Betrag erhöhen.

Eine Reihe von Faktoren treiben den Markt auf eine höhere Kurve. Zu den prominenten zählen der Rückgang des Ackerlandes, der zunehmende Hunger und die Tatsache, dass eine nachhaltige Landwirtschaft \zum Bedürfnis dieser Stunde geworden ist.

Holen Sie sich Broschüre des Berichts @ https://www.tmrresearch.com/sample/sample?flag=B&rep_id=4980

Zu den Entwicklungen, die die Marktlandschaft für Reissaatgut geprägt und seine Zukunft geprägt haben, gehören die folgenden.

Orte auf der ganzen Welt verzeichnen eine Nachfrage nach höheren Erträgen, und hier kann die Biotechnologie eine wichtige Rolle spielen, indem sie Saatgut produziert, das weniger Ressourcen wie Wasser und Pestizide benötigt, um eine hohe Produktion zu erzielen. Und so legt diese Nachfrage den Grundstein solide Wachstumszahlen für den globalen Reissaatmarkt. Außerdem haben sich die Zyklen des Pflanzenwachstums geändert, da sich der Klimawandel auf die Wettermuster auswirkt, was sich negativ auf den Ertrag und andere wichtige Parameter auswirkt. Der Verlust der Bodenfruchtbarkeit erfordert auch Anstrengungen, bessere Samen zu entwickeln.

Eine große Nachfrage nach Reis kommt aus dem asiatisch-pazifischen Raum, wo Reis für eine Reihe von Menschen ein Grundnahrungsmittel ist. Diese Regionen werden einen Mangel erleben und dort werden die Spieler neue Möglichkeiten finden, die unerfüllte Nachfrage nach Reis zu befriedigen. Dies liegt vor allem daran, dass Reis billig ist und dies auch der Grund ist, warum die afrikanische Bevölkerung ihn verlangen wird und bessere Samen zur Rettung kommen werden. In diesen Regionen sind daher umfangreiche Forschungsarbeiten im Gange, und auch die Regierung unterstützt die Bemühungen.

Globaler Reissaatmarkt: Überblick

Der globale Reissaatmarkt ist aufgrund der Erschöpfung von Ackerland, die neuere landwirtschaftliche Praktiken zur Steigerung der Produktion für die wachsende Weltbevölkerung erforderlich gemacht hat, progressiv. Reis ist in mehreren Regionen der Welt ein Grundnahrungsmittel, daher ist die Forschung nach Reissamen mit höherer Produktion ein wesentlicher Bestandteil wichtiger Forschungsinitiativen in diesem Bereich. Forschung für Saatgutsorten mit höherem Ertrag, GVO-Saatgut und neuere Pestizide sind einige Initiativen, die von Agrarforschern unternommen werden, um solche Ziele zu erreichen.

Lesen Sie den vollständigen Überblick über den Bericht @https://www.tmrresearch.com/rice-seeds-market

Der Bericht bietet eine prägnante Analyse des globalen Reissaatmarkts mit einer qualitativen und quantitativen Analyse der Wachstumsindikatoren und der Wettbewerbsstruktur des Reissaatmarkts. Der Bericht befasst sich mit Nachfragetreibern, Wachstumsherausforderungen und Möglichkeiten, Marktteilnehmern bei der Formulierung strategischer Geschäftsentscheidungen zu helfen. Die Wachstumsprognosen für den Gesamtmarkt und den Marktanteil der Schlüsselsegmente sind die Highlights dieses Berichts.

Global Reis Samen-Markt: Die Wichtigsten Trends

Der enorme Verbrauch von Reis in mehreren Teilen der Welt ist ein Schlüsselfaktor für das Wachstum des Marktes für Reissamen. Die einfache Produktion von Reis und die Verfügbarkeit von Reis in mehreren billigen Sorten sorgen für einen enormen Reiskonsum, insbesondere bei den Armen.

In Teilen Afrikas erfordert ein niedriges Wirtschaftswachstum nachhaltige Lebensmittel, um große von Armut betroffene Bevölkerungsgruppen zu ernähren. Reis dient als nachhaltiges Lebensmittel, da es billiger zu produzieren ist und die Ernte kein typisches Klima erfordert. Um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, wird von staatlichen Forschungseinrichtungen massiv geforscht, um neuere Reissamenvarianten zu entwickeln. Solche Initiativen geben dem globalen Markt für Reissaatgut Rückenwind.

Weltweit führt der Verlust der Bodenfruchtbarkeit mit wechselnden Temperaturen und zunehmender Umweltverschmutzung zur Erschöpfung von Ackerland. Für die Reisproduktion haben die Reisplantagen geringfügig zugenommen, was eine Verbesserung des Ernteertrags unter Verwendung von Saatgut von verbesserter Qualität erforderlich gemacht hat. Dies gibt dem Reissaatmarkt Auftrieb.

Globaler Reissaatmarkt: Marktpotenzial

Aus humanitären und wirtschaftlichen Gründen in Südostasien prägt die Biotechnologie die Reisforschung. Goldener Reis angepriesen als die große goldene Hoffnung der Biotech-Kulturen ist frei von kommerziellen Bedenken der Gewinnmotive oder Rechte an geistigem Eigentum. Von einer gemeinnützigen NGO entwickelt, wurden die Rechte an geistigem Eigentum (IP) des Reises gespendet. Mit dem Umzug wird der Reis den Landwirten für lokale Zuchtprogramme frei gegeben. Zu diesem Zweck werden eifrige Landwirte neuere Reissaatgutsorten entwickeln, um die am stärksten gefährdeten Menschen auf dem Planeten zu ernähren.

Globaler Reissaatmarkt: Geografische Aussichten

Der globale Reissaatmarkt kann in fünf Schlüsselregionen aufgeteilt werden, nämlich Nordamerika, Asien-Pazifik, Europa, Südamerika und der Rest der Welt. Nordamerika, unter ihnen, hat eine herausragende Stellung auf dem globalen Reissaatmarkt. Umfangreiche Infrastruktur für die Forschung für neuere Reissorten und die Anwesenheit von Experten sind der Schlüssel zum Wachstum des nordamerikanischen Saatgutmarktes.

Asien-Pazifik ist eine Schlüsselregion für Reissamen. Reis ist ein Grundnahrungsmittel mehrerer Länder in Südostasien und Fernost Asien, Umfangreiche Forschung ist im Gange, um neuere Sorten von Reissamen zu entwickeln. Die Armut in mehreren Ländern der Region erfordert die Entwicklung neuerer Saatgutsorten für eine höhere Produktion zu niedrigen Kosten.

Einige der prominentesten Wettbewerber, die in der Wettbewerbslandschaft des globalen Reissaatmarkts tätig sind, sind –

Bayer

Syngenta

Nuziveedu Seeds

DowDuPont

UPL Advanta Samen

Kaveri Samen

Mahyco

Rasi-Samen

JK Samen

Krishidhan Samen

BASF

Rallis India Limited

SL Agritech

Wache Agri

Hefei Fengle Samen

Lange Ping Hallo-Tech Samen

Forschungsorganisationen, die eine bedeutende Präsenz auf dem globalen Reissaatgutmarkt haben, sind die International Seed Federation, die International Union for the Protection of New Varieties of Plants, die National Seed Corporation und die International Society for Seed Science.

Inhaltsverzeichnis des Berichts abrufen @https://www.tmrresearch.com/sample/sample?flag=T&rep_id=4980

Über TMR Research:

TMR Research ist ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Marktforschungs-und Beratungsdienstleistungen für Unternehmen, die im heutigen aufgeladenen Wirtschaftsklima erfolgreich sein möchten. Mit einem erfahrenen, engagierten und dynamischen Team von Analysten definieren wir die Art und Weise, wie unsere Kunden Geschäfte tätigen, neu, indem wir ihnen maßgebliche und vertrauenswürdige Forschungsstudien zur Verfügung stellen, die den neuesten Methoden und Markttrends entsprechen.

Kontakt:

TMR-Forschung,

3739 Balboa St # 1097,

San Francisco, CA 94121

Vereinigte Staaten

Tel.: +49-451-533815