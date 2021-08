Recloser Marktumfang und Chancenanalyse 2019-2029

Globaler Recloser Markt: Überblick

Umschließer beziehen sich auf Leistungsschalter, die an langen Verteilerzuführungen montiert sind. Die Fähigkeit von Leistungsschaltern, einen Teil der gesamten Leitung im Falle von Ausfällen und Überlastungen zu isolieren oder abzuschneiden, wird wahrscheinlich den globalen Recloser-Markt über die Dauer der Bewertung vorantreiben. Recloser verfügen über die Möglichkeit, die Stromversorgung bei Störungen oder Stromunterbrechungen automatisch und schnell wiederherzustellen.

Der globale Recloser-Markt wurde auf der Grundlage von sechs Parametern aufgeteilt, nämlich Phase, Steuerung, Unterbrechung, Nennspannung und Region. Das Hauptziel eines solchen umfassenden Berichts ist es, einen tiefen Einblick in den Markt zu geben.

Globaler Recloser-Markt: Bemerkenswerte Entwicklungen

Der globale Recloser-Markt wurde in den letzten Jahren mit vielen neuen Entwicklungen konfrontiert. Die Marktentwicklungen weisen auf einen Trend hin und geben einen Einblick in die Wachstumsfaktoren des Marktes. Eine dieser Entwicklungen auf dem Markt wird unten erwähnt:

Im Mai 2019, GandW Electric Co., führender Anbieter von Elektrogeräten, gab bekannt, dass der Bau seines zweiten Betriebsgebäudes in Bolingbrook, Illinois, bereits abgeschlossen ist. Diese Anlage befindet sich direkt neben dem Hauptsitz. Mit dieser Anlage zielt das Unternehmen darauf ab, die Produktionskapazität des Unternehmens zu verbessern, um der steigenden Kundennachfrage gerecht zu werden.

Einige der wichtigsten Marktteilnehmer des globalen Recloser-Marktes sind

NOJA Power Switchgear Pty Ltd

ENTEC Electric G&W Electric

Hughes Power System AB

S&C Electric Company

Schneider Electric SE

Tavrida Electric India Private Limited

Globaler Recloser Markt: Wachstumstreiber

Erhöhte Nachfrage nach störungsfreiem Stromfluss, um die Nachfrage anzukurbeln

Der weltweite Markt für Wiederverschließer dürfte von der steigenden Anzahl von Vertriebslinien auf der ganzen Welt profitieren. Der wachsende regulatorische Fokus auf die Versorgung mit unterbrechungsfreiem Strom zusammen mit dem sicheren und sicheren Betrieb elektrischer Netze dürfte in den kommenden Jahren eine Expansion des globalen Recloser-Marktes auslösen. Es wird erwartet, dass eine einfache und schnelle Installation zusammen mit einem besseren mechanischen Schutz und einer platzsparenden Einrichtung das Wachstum des globalen Marktes für Wiederverschließer auslösen wird.

Recloser finden reichlich Verwendung in der Sicherung von einphasigen Leitungen. Darüber hinaus dürfte der Ausbau von Bildungsräumen, Büros, Kommunikations-und Rechenzentren sowie öffentlichen Wohnungen in den kommenden Jahren die Nachfrage nach Wiederverschließern erhöhen.

Verstärkte Maßnahmen zur Verringerung von Stromausfällen, elektrischen Versorgungsfehlern und verschiedenen anderen Betriebsgefahren aufgrund von Problemen bei elektrischen Leitungen werden prophezeit, um das Wachstum des globalen Marktes für Wiederverschließer weiter voranzutreiben.

Darüber hinaus hat der globale Recloser-Markt aufgrund der raschen Urbanisierung, des stabilen Wirtschaftswachstums und der verbesserten Initiativen zur Entwicklung eines effizienten und effektiven Stromverteilungsnetzes an Dynamik gewonnen.

Globaler Recloser-Markt: Regionale Aussichten

Die Ineffizienz der bereits bestehenden Vertriebsinfrastruktur zusammen mit der Neuinstallation von Vertriebslinien wird voraussichtlich die Nachfrage nach Wiederverschließern in der Region Asien-Pazifik stärken. Die wachsende Nachfrage nach elektrischer Energie aufgrund der raschen Industrialisierung und Urbanisierung dürfte in den kommenden Jahren Entwicklungsspielräume für den asiatisch-pazifischen Recloser-Markt bieten. Darüber hinaus dürften sich in den kommenden Jahren vermehrte Investitionen in Smart-Grid-Technologien, zu denen auch die Verteilungsautomatisierung gehört, als weiterer wichtiger Wachstumsfaktor für den asiatisch-pazifischen Recloser-Markt herausstellen.

Der globale Recloser-Markt ist segmentiert als:

Phase

Einphasig

Drei Phase

Kontrolle

Elektronisch

Hydraulisch

Unterbrechung

Öl

Vakuum

Nennspannung

15 kV

27 kV

38 kV

