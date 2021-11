Rapport de recherche sur les prévisions du marché des tarifs d’itinérance avec des aspects majeurs tels que – América Móvil, Propriété intellectuelle d’AT&T., Bharti Airtel Limited, China Mobile Limited., Deutsche Telekom AG

Le rapport d’étude de marché sur les tarifs d’itinérance est une source précieuse d’informations perceptives pour les stratèges commerciaux. Cette étude de marché des tarifs d’itinérance fournit des données complètes qui élargissent la compréhension, la portée et l’application de ce rapport.

Une étude spécifique du paysage concurrentiel du marché mondial des tarifs d’itinérance a été allouée, fournissant des informations sur les profils d’entreprise, la situation financière, les développements récents, les fusions et acquisitions, et donc l’analyse SWOT. Ce rapport d’analyse fournira un plan transparent aux préoccupations des lecteurs concernant la situation générale du marché pour choisir davantage sur ce marché des projets.

Le rapport sur le marché des tarifs d’itinérance présente les sociétés suivantes, notamment : América Móvil, AT&T Intellectual Property., Bharti Airtel Limited, China Mobile Limited., Deutsche Telekom AG, Digicel, Sprint Corporation, Telefonica SA, Verizon, Vodafone Group, PCCW Limited , Orange SA, NTT Communications Corporation, Claro Company, Nextel, Singapore Telecommunication Limited, Lycamobile

Analyse du marché et perspectives :

Le marché des tarifs d’itinérance devrait connaître une croissance du marché à un taux de 4,20% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 93769,19 millions USD d’ici 2028. Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des tarifs d’itinérance fournit une analyse et des informations sur le divers facteurs devraient prévaloir tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. L’augmentation du nombre d’abonnés à la téléphonie mobile accélère la croissance du marché des tarifs d’itinérance.

L’itinérance est connue pour être une télécommunication sans fil qui fait référence à la capacité pour un client cellulaire d’envoyer et de recevoir automatiquement des données, de passer et de recevoir des appels vocaux ou d’accéder à d’autres services. Le tarif d’itinérance désigne les frais facturés à la minute par message texte, service vocal sans fil et par mégaoctet par seconde pour le service de données offert.

Par type d’itinérance (nationale et internationale)

Par canal de distribution (itinérance de détail et itinérance de gros), service (voix, SMS et données)

Segment de marché par régions, l’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, pays nordiques, Espagne, Suisse et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Corée du Sud, Inde, Asie du Sud-Est et reste de l’APAC)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Chili, Colombie, reste des pays, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Turquie, Nigéria, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Table des matières –

Taille, état et prévisions du marché mondial des tarifs d’itinérance 2028

1 Aperçu du marché

2 profils de fabricants

3 Ventes, revenus, part de marché et concurrence des tarifs mondiaux d’itinérance par fabricant

4 Analyse globale du marché des tarifs d’itinérance par régions

5 Tarif d’itinérance en Amérique du Nord par pays

6 Tarifs d’itinérance en Europe par pays

7 Tarif d’itinérance Asie-Pacifique par pays

8 Tarif d’itinérance en Amérique du Sud par pays

9 Tarif d’itinérance au Moyen-Orient et en Afrique par pays

10 segments de marché des tarifs d’itinérance mondiale par type

11 Segment de marché mondial des tarifs d’itinérance par application

12 Prévisions du marché des tarifs d’itinérance

13 canaux de vente, distributeurs, commerçants et revendeurs

14 Résultats de la recherche et conclusion

15 Annexe

Aperçu des chapitres analysant en détail le marché mondial des tarifs d’itinérance :

Le chapitre 1 détaille les informations relatives à l’introduction du tarif d’itinérance, à l’étendue du produit, à l’aperçu du marché, aux risques de marché, aux forces motrices du marché, etc.

Le chapitre 2 analyse les principaux fabricants du marché des tarifs d’itinérance en termes de ventes, de revenus, etc. pour la période de prévision 2021 à 2028

Le chapitre 3 analyse le paysage de la concurrence parmi les fabricants les plus importants en fonction des ventes, des revenus, de la part de marché, etc. pour la période 2021 à 2028.

Le chapitre 4 définit le marché mondial par régions et leur part de marché, leurs ventes, leurs revenus, etc. pour la période allant jusqu’en 2028.

Les chapitres 5 à 9 analysent les régions du tarif d’itinérance avec les pays du tarif d’itinérance en fonction de la part de marché, des revenus, des ventes, etc.

Les chapitres 10 et 11 contiennent les connaissances concernant les types et les applications de base de marché, la part de marché des ventes, le taux de croissance, etc. pour la période de prévision 2021 à 2028.

Le chapitre 12 se concentre sur les prévisions de marché pour 2021 à 2028 pour le marché des tarifs d’itinérance par régions, type et application, ventes et revenus.

Les chapitres 13 à 15 contiennent les détails transitoires associés aux canaux de vente, aux fournisseurs, aux commerçants, aux revendeurs, aux résultats de recherche et aux conclusions, etc. pour le marché des tarifs d’itinérance.