Rapid Liquid Printing Market Schlüsselhersteller und globale Branchenanalyse bis 2030

Eine Mehrheit der weltweit führenden Unternehmen im Bereich fortschrittlicher Technologien unternimmt einen Vorstoß in die Fertigungsindustrie, der hauptsächlich auf den Aufstieg von Industrie 4.0 zurückzuführen ist. Die Einführung von Robotertechnologien ist in mehreren Endverbrauchsindustrien auf dem Vormarsch, und die Rapid Liquid Printing-Technologie ist führend.

Der globale Markt für schnelle Flüssigdrucktechnologie erlebt aufgrund der wichtigen Rolle, die er bei der Herstellung verschiedener kundenspezifischer Produkte spielt, ein exponentielles Wachstum. Die Einführung von 3D-Drucktechnologien beim Drucken von industrietauglichen Materialien gehört ebenfalls zu den wichtigsten Faktoren, die zum beeindruckenden Wachstum des schnellen Flüssigdruckmarktes beitragen.

Der schnell florierende Automobilsektor wird voraussichtlich das Marktwachstum auslösen

Die Automobilindustrie belebt sich nach dem globalen Geschäftsrückgang, der durch den tödlichen Ausbruch des neuartigen Coronavirus verursacht wurde. Gestiegene Automobilverkäufe haben die Aktivitäten in der Branche ausgelöst, und eine wachsende Anzahl von Herstellern bewegt sich in Richtung Einführung von Fertigungstechnologien der nächsten Generation, um die Produktionskosten zu senken und die Agilität des Geschäfts zu stärken.

Automobilhersteller konzentrieren sich zunehmend auf die Einführung innovativer Designs und dies löst die Nachfrage nach 3D-Drucktechnologie aus. Darüber hinaus fördert die Herstellung von elektronischen und autonomen Fahrzeugen auch die Produktion innovativer Automobilkomponenten. Dies ist einer der Hauptfaktoren, die das beispiellose Wachstum des schnellen Flüssigdruckmarktes auslösen.

Hohe Kapitalinvestitionen und Wartungskosten können eine breite Akzeptanz behindern

Während die Akzeptanz steigt, ist die Rapid Liquid Printing-Technologie mit dem Bedarf an erheblich hohen Anfangsinvestitionen gekennzeichnet. Dies ist einer der Faktoren, die die Einführung des schnellen Flüssigdrucks bei einer Vielzahl von Kunden einschränken. Darüber hinaus erhöhen hohe Wartungs-und Wartungskosten die finanzielle Belastung der Endbenutzer, weshalb der Einsatz auf eine bestimmte Anzahl von High-End-Kundenunternehmen beschränkt ist. Dies wiederum behindert das Wachstum des globalen Marktes für schnellen Flüssigdruck.

Hersteller erweitern das Angebot um 3D-Druck und andere Fertigungsdienstleistungen

Der rasante Flüssigdruckmarkt verzeichnet ein erstaunliches Wachstum, das auf die steigende Nachfrage in einer Vielzahl von Anwendungen zurückzuführen ist. Neben der Strategie, mehrere Endanwender zu bedienen, betreten führende Hersteller im schnellen Flüssigdruckmarkt auch ein neues Geschäftsfeld, indem sie 3D-Druckdienstleistungen anbieten, um der steigenden Nachfrage nach Design und Fertigung gerecht zu werden.

Die Hersteller konzentrieren sich darauf, eine schnelle Flüssigdrucktechnologie anzubieten, die die Herstellung von Produkten mit wettbewerbsfähigen Preisen und hochkomplexen Geometrien unterstützt. Darüber hinaus bewegen sich immer mehr Endanwender dazu, verschiedene Aufgaben vom Design bis zur Produktion solcher Produkte auszulagern. Dies wird voraussichtlich führende Akteure auf dem schnellen Flüssigdruckmarkt veranlassen, in den kommenden Jahren einzigartige Dienstleistungen einzuführen.

APAC Fortschritt in Richtung additive Fertigungstechnologien schafft neue Möglichkeiten

Es wird erwartet, dass der Markt für flüssigen Druck in Entwicklungsländern, hauptsächlich im asiatisch-pazifischen Raum, ein beeindruckendes Wachstum verzeichnen wird. APAC entwickelt sich mit der zunehmenden Einführung von 3D-Drucktechnologien in einer Vielzahl von Endverbraucherbranchen wie Gesundheitswesen, Versorgungsunternehmen, Luft-und Raumfahrt und Verteidigung sowie Automobilindustrie zu den lukrativsten Märkten für den schnellen Flüssigdruck.

Führende Akteure in der Region nutzen die jüngsten Entwicklungen in der Automobil-und Konsumgüterindustrie in Japan, Indien und China, um ihre Position auf dem APAC-Markt für schnellen Flüssigdruck zu festigen. Angesichts der zunehmenden Anzahl von Endbenutzern, die auf additive Fertigungstechnologien der nächsten Generation umsteigen, wird erwartet, dass die Akzeptanz des schnellen Flüssigdrucks in der Region weiterhin erheblich hoch bleibt.

Wettbewerbslandschaft: Hersteller erweitern branchenübergreifende Präsenz

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Markt für schnellen Flüssigdruck gehören 3D Systems, Autodesk, Inc., Steelcase Inc. Dassault Systèmes SE, EBS, EOS, Bayerische Motoren Werke AG, Exone, Linkin Factory Co., Ltd. Materialise NV , Heimat Kanada Footwear Ltd., Ricoh, und Stratasys, Ltd. Eine wachsende Anzahl von Marktteilnehmern betritt verschiedene Bereiche des schnellen Flüssigkeitsdrucks wie Jet-Druck, SLS und Filmtransferbildgebung, während ein Hauptaugenmerk auf das Angebot verwandter Dienstleistungen liegt.

Marktführer investieren auch stark in die Diversifizierung ihrer Produktpalette, um ihre Präsenz in mehreren Endverbraucherbranchen wie Gesundheitswesen, Automobil, Verteidigung und Fertigung auszubauen. Dies wird voraussichtlich Fusions-und Akquisitionsaktivitäten unter Wettbewerbern im Markt für schnellen Flüssigdruck auslösen.

Segmentierung

Basierend auf dem Produkttyp kann der schnelle Flüssigdruckmarkt wie folgt segmentiert werden:

Drucker

Desktop-Drucker

Industrielle Drucker

Service

Veröffentlichung

Kunststoff

Gummi

Schaum

Others

Software

Design

Inspektion

Druck

Scanning

Basierend auf der Endverbraucherindustrie kann der schnelle Flüssigdruckmarkt wie folgt segmentiert werden:

Automotive

Bau

Verbrauchsgüter

Luft-und Raumfahrt & Verteidigung

Mode

Dienstprogramm

Gesundheitswesen

Others

Basierend auf der Anwendung kann der schnelle Flüssigdruckmarkt wie folgt segmentiert werden:

Werkzeugbau

Prototyping

Funktionale Fertigung

Ende Teil Herstellung

