Racing Droones-Marktausblick (2021 – 2030) – Industriewachstumsfaktoren, Markteinnahmen und mehr

Markt für Renndrohnen: Einführung

Die Transparenz-Marktforschung liefert wichtige Erkenntnisse zum globalen Markt für Renndrohnen. In Bezug auf den Umsatz wird der Markt für Renndrohnen aufgrund zahlreicher Faktoren, zu denen TMR in seinem Bericht über den Markt für Renndrohnen gründliche Einblicke und Prognosen bietet, im Prognosezeitraum mit einer CAGR von ~ 19% wachsen.

Eine Renndrohne ist ein kleines unbemanntes Quadcopter-Luftfahrzeug, dh UAV, das für FPV-Rennen (First Person View) entwickelt wurde. Renndrohnen gibt es in verschiedenen Typen, hauptsächlich in den folgenden: Ready-to-Fly (RTF), Bind-and-Fly (BNF), Do-it-yourself (DIY), Plug-and-Play (PNP) und Plug- and-fly (PNF) Drohnen. RTF Renndrohnen sind in erster Linie für Einsteiger gedacht, die den Umgang mit Renndrohnen erlernen und an Events teilnehmen möchten. Auf der anderen Seite sind DIY-Renndrohnen für Experten gedacht, die ihre eigenen, maßgeschneiderten Renndrohnen bauen möchten. Eine Renndrohne besteht aus mehreren Komponenten, wie einer FPV-Kamera, einer Fernbedienung, einer Flugsteuerung, einem Videosender und -empfänger, einem Drohnenrahmen, einer Batterie, Propellern und einer FPV-Brille. Aus diesen Komponenten lässt sich eine DIY-Renndrohne bauen.

Markt für Renndrohnen: Dynamik

Die Popularität des Drohnenrennens als Wettkampfsport wächst weltweit. Der Sport wird von Rennorganisationen wie der International Drone Racing Association, Inc. und der US Drone Racing Association schnell kommerzialisiert.

Flugfertige Renndrohnen benötigen keine zusätzliche Montage und können direkt in jede Rennveranstaltung einsteigen. Auf dem Markt sind mehrere Arten von flugfertigen Renndrohnen erhältlich, darunter Walkera Furious 215, ARRIS X-Speed ​​250B und Walkera Runner 250 Pro. Der Einsatz von flugfertigen Renndrohnen nimmt zu, da keine Einrichtungskosten und keine Montage erforderlich sind. Darüber hinaus sind flugfertige Renndrohnen für Einsteiger sehr nützlich. Sie können das Fliegen von Renndrohnen mit Leichtigkeit erlernen und müssen keine eigenen Renndrohnen bauen. Darüber hinaus sind flugfertige Renndrohnen im Vergleich zu anderen Drohnentypen kostengünstig. Der zunehmende Einsatz von flugfertigen Renndrohnen wird von 2019 bis 2027 voraussichtlich mittlere Auswirkungen auf den Renndrohnenmarkt haben. aufgrund ihrer zahlreichen Vorteile.

Markt für Renndrohnen: Prominente Regionen

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum den Renndrohnenmarkt aufgrund der frühen Einführung von Technologien, der Präsenz einer großen Anzahl etablierter Anbieter von Renndrohnen und der zunehmenden Popularität von Drohnenrennen in der gesamten Region, insbesondere in Ländern wie wie China, Japan, Australien, Indien und Südkorea. Darüber hinaus kommen Berufspiloten aus dem asiatisch-pazifischen Raum, insbesondere aus China, das einen erheblichen Marktanteil in der Region hält. Der Markt in Nordamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich erheblich wachsen, da FPV-Drohnen-Rennturniere wie die MultiGP Canada Drone Racing League und die US National Drone Racing Championship in der Region immer beliebter werden. Die Popularität von Drohnenrennen ist vor allem bei professionellen Rennfahrern hoch.

Markt für Renndrohnen: Hauptakteure

Der globale Markt für Renndrohnen ist Zeuge einer großen Anzahl etablierter und aufstrebender Akteure. Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Markt für Renndrohnen sind YINYAN Model Tech MFT., Tian Yu Hi-tech Co. Ltd, Eachine und Hubsan . Diese Akteure streben danach, sich einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, indem sie innovative Produkte entwickeln, die für mehrere Anwendungen geeignet sind. Im Jahr 2019 kündigte YINYAN Model Tech MFT beispielsweise die Einführung einer neuen Renndrohne namens „Babyhawk R Pro 4“ an. Die Größe dieser Drohne ist klein, dh 4 Zoll, und sie kann mit hoher Geschwindigkeit fliegen, ohne viel Lärm zu erzeugen. Das neue Produkt würde dem Unternehmen helfen, die Produktsegmente der Mikro- und Mini-Renndrohnen zu bedienen.

Gründung der Drone Racing League zur Beschleunigung des Marktwachstums

Als Zeuge des wachsenden Interesses am Drohnenrennen wurde 2015 die erste Drone Racing League ihrer Art gegründet. Die Gründung der Liga wird voraussichtlich in den kommenden Jahren eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung des Drohnenrennmarktes spielen. Die Drone Racing League, die derzeit in ihrer vierten Saison stattfindet, findet an mehreren Orten auf der ganzen Welt statt, darunter in Deutschland, Frankreich und den USA das Sichtfeld (FOV) erweitern, hat der Markt für Renndrohnen ein deutliches Wachstum erlebt.

Die Organisatoren der Drohnen-Rennligen stellen ständig innovative Drohnen-Rennstrecken vor, von denen erwartet wird, dass sie Innovationen auf dem Markt für Renndrohnen fördern und vorantreiben. Zum Beispiel hat die Drone Racing League einen Artificial Intelligence Robotic Racing (AIRR) Circuit ins Leben gerufen, eine Drohnen-Rennserie, bei der Universitätsstudenten und Technikfreaks eingeladen werden, ein KI-Framework zu entwickeln, das es den Renndrohnen ermöglicht, ohne Rennstrecken durch die Rennliga-Strecken zu fliegen menschliches Eingreifen.

Darüber hinaus wurden aufgrund der wachsenden Popularität des FPV-Rennens als Wettkampfsport Organisationen wie die Drone Racing League und die US Drone Racing Association gegründet.

Der Markt für Renndrohnen tritt in eine Ära ein, in der die Investitionen mit beeindruckender Geschwindigkeit wachsen, da Unternehmen wie Pepsi, GoPro und Ernst & Young als Unternehmenssponsoren mit Renndrohnenveranstaltungen in Verbindung stehen. Darüber hinaus wurden kürzlich Episoden von Drohnenrennen auf den Discovery- und Science-Kanälen ausgestrahlt, von denen wiederum erwartet wird, dass sie das Bewusstsein für Drohnenrennen erhöhen.

