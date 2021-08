Quecksilberanalysator Marktumfang, Größe, Anteil, Trends, Prognose, Analyse bis 2026

Ein Quecksilberanalysator umfasst einen kritischen Testprozess, der einen bestimmten Standard erfordert. Es stellt die Erzielung genauer Messungen fest, für die alle Analysatoren kalibriert werden müssen. Es hilft beim Nachweis von Quecksilber in Erdgas, flüssigen sowie festen Proben, Luft, Quecksilberunfällen, bei der Quecksilberüberwachung am Arbeitsplatz und anderen. Der Quecksilberanalysator ist eine äußerst leistungsfähige Methode zur kontinuierlichen Messung der Quecksilberkonsistenz in dynamischen Systemen wie der Umwelt und Industrieanlagen. Da Quecksilber auf den meisten Oberflächen adsorbiert werden kann, hat jede Anwendung ihre eigenen speziellen Anforderungen an die Probenahme.

In dem Bericht wird der Markt für Quecksilberanalysatoren in Bezug auf Typ, Endverwendung und Geografie erörtert. Der Markt für Quecksilberanalysatoren wurde nach Typ in Kaltdampf-Atomabsorption und Kaltdampf-Atomfluoreszenz unterteilt. Der Bericht unterteilt den Markt weiter in Bezug auf die Endverwendung, z. B. Umweltüberwachung, Öl und Gas, Lebensmittel, Petrochemie und Gesundheitswesen.

Der Bericht bietet unterschiedliche Perspektiven auf die Analytik, verschiedene Faktoren, die Marktsegmente ankurbeln, führende Trends und die Anbieterlandschaft des globalen Quecksilberanalysator-Marktes. Die Studie bewertet den Grad der verschiedenen Fortschrittsstufen und der voraussichtlichen laufenden Modelle und Dienstleistungen, die den Markt im Prognosezeitraum 2018 und 2026 beeinflussen würden.

Globaler Markt für Quecksilberanalysatoren: Trends und Chancen

Das Aufkommen strenger Umweltschutzvorschriften wie der US-Umweltschutzbehörde (EPA) umfasste die EPA-Methode 245.1, die die Bestimmung von Quecksilber in Wasser (Trink-, Industrie- und Haushaltsabwasser, Brackwasser) durch Kaltdampf-Atomabsorptionsspektrometrie vorsieht. Dies könnte im Trinkwasser helfen und zu einer gesünderen Meeresumwelt führen. Das Segment der Kaltdampf-Atomabsorptionsanalysatoren wird im Prognosezeitraum aufgrund seiner breiten Akzeptanz in einer Reihe von Industrien wie Zement, Bergbau und Lebensmittel zur Bestimmung des Gesamtquecksilbergehalts in eine gegebene Probe. Dies ist ein Schlüsselfaktor, der das Wachstum des globalen Marktes für Quecksilberanalysatoren in den kommenden Jahren vorantreibt.

Andererseits könnten die hohen Kosten für Massenspektrometrie-Systeme zur Quecksilberanalyse in Verbindung mit den hohen Exportbarrieren für Umwelttechnologien in Schwellenländer das Wachstum dieses Marktes in den kommenden Jahren etwas bremsen.

Globaler Markt für Quecksilberanalysatoren: Regionaler Ausblick

Der globale Markt für Quecksilberanalysatoren ist zur weiteren Analyse geografisch in die wichtigsten Regionen unterteilt: Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien-Pazifik sowie Naher Osten und Afrika. Der asiatisch-pazifische Raum wird aufgrund der zunehmenden Quecksilberemissionen durch die aufkeimende Industrialisierung in der Region sowie der strengen Vorschriften für Quecksilberemissionen und -kontrolle voraussichtlich der führende und am schnellsten wachsende Markt für Quecksilberanalysatoren sein. Die steigende Zahl von Vorschriften für den Umweltschutz sowie die aktive Beteiligung von Regierungen und Aufsichtsbehörden an der Überwachung der Umweltbedingungen sind die Schlüsselfaktoren, die zum Wachstum des globalen Marktes für Quecksilberanalysatoren in dieser Region beitragen.

Globaler Markt für Quecksilberanalysatoren: Wettbewerbslandschaft

Der globale Markt für Quecksilberanalysatoren weist derzeit eine Konsolidierung auf, da eine begrenzte Anzahl von Akteuren vorhanden ist, die sich auf wenige Länder konzentrieren. Von den führenden Anbietern wird erwartet, dass sie mehrere organische und anorganische Wachstumsstrategien wie Fusionen und Übernahmen, Einführung neuer Produkte, Erweiterungen, Vereinbarungen, Joint Ventures, Partnerschaften und andere verfolgen, um ihre Position in diesem Markt zu stärken.

Hauptakteure auf dem Markt für Quecksilberanalysatoren sind unter anderem Teledyne Leeman Labs, Tekran, Thermo Fisher, PerkinElmer, Milestone, Analytik Jena, Nippon Instruments, Hitachi High-Technologies, Mercury Instruments (Deutschland) und Lumex.

