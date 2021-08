Quantum Computing Marktaussichten, Trendanalyse, Marktgröße und Prognose

Der Markt für Quantencomputer wird im Bewertungszeitraum 2017-2025 voraussichtlich ein positives Wachstum verzeichnen. Die steigende Arbeitsbelastung von Rechenzentren und die zunehmende Komplexität der Prozessordesigns klassischer Binärcomputersysteme werden enorme Wachstumschancen für den Quantencomputermarkt mit sich bringen.

Die Fortschritte im Zusammenhang mit neuartigen Medikamenten und Formulierungen werden ein profitables Wachstum für den Quantencomputing-Markt sicherstellen. Außerdem arbeitet ein Quantencomputer schneller als ein normaler Computer. All diese Faktoren verheißen Gutes für das Wachstum des Quantencomputing-Marktes.

Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten spielen eine wichtige Rolle beim Wachstum des Quantencomputing-Marktes. Die Akteure auf dem Quantencomputing-Markt investieren umfassend in diese Aktivitäten, um Formulierungen zu verbessern und neuartige Techniken für eine verbesserte Leistung einzuführen. All diese Aspekte tragen zur Umsatzgenerierung bei und erhöhen schließlich die Wachstumsrate des Quantencomputer-Marktes.

Strategische Kooperationen haben einen großen Anteil am Wachstum des Quantencomputing-Marktes. Die Akteure frönen ausgiebig Fusionen, Übernahmen, Joint Ventures und Partnerschaften, um ihren Einfluss auf dem Quantencomputing-Markt zu erhöhen. Darüber hinaus bringt die Bildung von Partnerschaften für technologische Kooperationen auch immense Wachstumsaussichten für den Quantencomputing-Markt. All diese Aspekte werden dem Quantencomputing-Markt umfangreiches Wachstum bescheren.

Quantencomputer nutzen die signifikante Fähigkeit subatomarer Teilchen, zu einem bestimmten Zeitpunkt in mehr als einem Zustand vorhanden zu sein. Aufgrund des besonderen Verhaltens dieser Partikel kann die Verarbeitung schneller und mit minimalem Energiebedarf als bei herkömmlichen Computern erfolgen. Herkömmliche Computer codieren Informationen in Bits mit den Werten 1 oder 0. Diese Werte fungieren als Ein-/Ausschalter, die schließlich die Computerfunktionen steuern. Andererseits verwendet Quantencomputing Quantenbits, dh Qubits. Sie können jedoch mehr Informationen als 1s oder 0s speichern. Es arbeitet nach den beiden sehr wichtigen Prinzipien der Quantenphysik, dh Verschränkung und Überlagerung. Wenn jedes Qubit gleichzeitig eine 1 und eine 0 darstellen kann, wird dies als Superposition bezeichnet. Weiter, Wenn der Zustand eines Bits (ob 0 oder 1) vom Zustand eines anderen Bits abhängen kann, spricht man von Verschränkung. Quantencomputer sind sehr leistungsfähig und verarbeiten Informationen auf neuartige Weise.

Es wird erwartet, dass die zunehmende Cyberkriminalität auf der ganzen Welt und die zunehmende Implementierung von Quantencomputertechnologie in den Märkten für Banken und Finanzen, Verteidigung, Pharmazie, Chemie und das Gesundheitswesen den globalen Quantencomputermarkt antreiben werden. Regierungen verschiedener Länder investieren in die Quantencomputertechnologie, um ihre Wissensbasis in Bezug auf Quantencomputertechnologien zu erweitern. Die steigenden staatlichen Investitionen in die Entwicklung von Quantencomputing-Lösungen sollen das Wachstum des globalen Quantencomputing-Marktes unterstützen. So plant die Europäische Kommission beispielsweise, 2018 eine 1,1 Milliarden US-Dollar teure Initiative zu Quantentechnologien zu starten. Dies wird Europa helfen, an der Spitze der zweiten Quantenrevolution zu stehen. Darüber hinaus wurde 2017 Der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba plant Investitionen in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar in F&E-Projekte. Diese Investition ist Teil der DAMO (Discovery, Adventure, Momentum, and Outlook) Academy des Unternehmens und umfasst die Eröffnung neuer Labore an verschiedenen Orten wie Singapur, Moskau, Seattle, China und Kalifornien.

Ein Mangel an gewünschten Fähigkeiten für Quantencomputer kann das Wachstum dieses Marktes weltweit hemmen. Mit steigenden staatlichen Investitionen und Interventionen wird jedoch erwartet, dass Quantencomputing diese Einschränkung überwinden wird. So kündigte die Regierung von New South Wales (NSW) beispielsweise 26 Millionen US-Dollar für die Entwicklung des Quantencomputings an, und dies soll NSW helfen, ein globales Zentrum für innovative Ausbildung im Bereich des Quantencomputings zu werden.

Der Markt für Quantencomputer kann nach Komponenten, Endverbrauchsindustrie und Regionen segmentiert werden. Auf Basis der Komponenten kann der Markt in Hardware, Software und Dienstleistungen unterteilt werden. In Bezug auf die Endverbrauchsindustrie kann der Markt in Bank- und Finanzwesen, Verteidigung, Pharmazie, Chemie und andere unterteilt werden.

Geografisch ist der Markt für Quantencomputer in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika unterteilt. Nordamerika und Europa werden aufgrund der wachsenden staatlichen Investitionen im Bereich des Quantencomputings voraussichtlich führend sein. Es wird jedoch erwartet, dass der Markt im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund der zunehmenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Schwellenländern wie China, Indien und Japan erheblich wächst.

Einige der wichtigsten Akteure auf dem Quantencomputer-Markt sind IBM Corporation, D-Wave Systems Inc., Booz Allen Hamilton Inc., Hewlett Packard Enterprise Development LP, Toshiba Research Europe Ltd., QbitLogic, Alibaba Group Holding Limited, SPARROW QUANTUM, Qubitekk , Inc., Tokyo Quantum Computing, Cambridge Quantum Computing Ltd, Anyon Systems Inc., 1QB Information Technologies Inc., Rigetti & Co, Inc. und mehr

