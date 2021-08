Quantam Sensors Market Branchenstatistik, Analyse, Trends, Gegenwart, Geschichte, Zukunft und Prognose 2030

Der globale Markt für Quantensensoren wird voraussichtlich im Jahr 2021 ein signifikantes Wachstum verzeichnen, während 2020 eine stetige CAGR verzeichnet. Eigenschaften wie Genauigkeit und Glaubwürdigkeit machen diese Technologie gefragt.

Quantensensor ist ein Gerät, das Energieniveaus mit Quantenkohärenz quantisiert hat, um eine physikalische Größe zu messen. Eigenschaften der Quantenmechanik wie Quantenverschränkung, Interferenz und Zustandsquetschen werden in Geräten genutzt. Dies ist eine Klasse von Sensoren, die aufgrund der Eigenschaften der Quantenmechanik eine hohe Empfindlichkeit bieten. Quantensensoren bieten sehr stabile und genaue Frequenzstandards.

Wachstum von IoT und KI kann den Markt anheizen

Die Miniaturisierung von Sensoren, steigende Entwicklungen im IoT und aufkommende Trends in der KI sind die Gründe für das deutliche Marktwachstum. Die Akzeptanz von Quantensensoren in verschiedenen elektronischen und mechanischen Bereichen nimmt zu. Seine Verwendung in Sensoren wie Rotation, Bildgebung,Bewegung, Schwerkraft usw. machen Sie sie zum anspruchsvollsten Gerät in der heutigen Automobilwelt.

Komplexität in Quantensensoren

Quantensensoren, die sehr empfindlich sind, können die Aufzeichnungen nur durch kleine Änderungen in der Umgebung manipulieren. Die Herausforderung besteht also darin, die Quantensensoren von externen Störungen zu isolieren. Das Problem der Empfindlichkeit kann möglicherweise ein Faktor für die Hemmung des Wachstums von Quantensensoren sein.

Wettbewerbsumfeld

Entwicklungen

Die University of Nottingham hat im Dezember 2020 ihre Partnerschaft mit Magnetic Shields Limited angekündigt, um ein Spin-out-Unternehmen zu gründen, nämlich Circa Magnetics Limited, um den weltweit fortschrittlichsten funktionellen Gehirnscanner auf den Markt zu bringen. Forscher haben an der Technologie der letzten 5 Jahre gearbeitet.

Rafael Advanced Defense Systems Ltd., ein Unternehmen für Verteidigungstechnologie, gab im Dezember 2020 seine Investitionen in Quantensensoren bekannt. Das Unternehmen zielt darauf ab, bestehende Sensoren auf dem Schlachtfeld zu verbessern, Lösung für GPS-basierte Umgebungen.

Im November 2020 gab TRUMPF, ein deutsches Unternehmen, seine Partnerschaft mit dem Sensorspezialisten SICK (einem weiteren deutschen Unternehmen) zur Entwicklung quantenoptischer Sensoren bekannt. Die Funktionstests des quantenoptischen Sensors wurden von den Unternehmen durchgeführt, nach denen die Zusammenarbeit begann.

Regionale Aussichten

Europa ist seit 2017 der dominierende Markt für Quantensensoren. Die steigende Nachfrage nach Quantensensoren und der eskalierende Militär-und Verteidigungssektor sind die Faktoren, die zu einem signifikanten Wachstum beitragen. Großbritannien war einer der frühen Macher in diesem Sektor und jetzt steigt die Nachfrage. Der Fokus auf Anwendungen in den Bereichen Geophysik, Navigation, Gehirnbildgebung und Präzisions-Timing hat zu erheblichen Auswirkungen auf den Markt für Quantensensoren geführt.

Nordamerika ist aufgrund seines Einsatzes im medizinischen Sektor die zweitgrößte Region. Die Ausgaben für die Gesundheitsinfrastruktur und die neuesten von UNS angepassten Technologien sind der Hauptfaktor für das Wachstum.

Segmentierung

Basierend auf Produkt

Atomuhr

Magnetsensoren

PAR Quanten-Sensoren

Schwerkraft-Sensoren

Basierend auf Anwendung

Militär und Verteidigung

Automotive

Medizinisch

Basierend auf Region

Nordamerika

Europa

Asien-Pazifik

Rest der Welt

Schlüsselfragen beantwortet

Welche Anwendung kann die Ursache für das Wachstum von Quantensensoren sein?Für seine Präzision und Genauigkeit kann seine Nachfrage im medizinischen Sektor der erhebende Faktor für sein Wachstum sein.

Wie hat Covid-9 das Wachstum von Quantensensoren beeinflusst?Verzögerungen bei industriellen Arbeiten und die Stilllegung verschiedener elektronischer und mechanischer Industrien wirkten sich negativ auf den Markt aus. Die verhängte Sperrung verursachte Störungen der Lieferkette, einen massiven Rückgang der Wirtschaft usw. verlangsamte den Quantenmechanik-Markt.

Liste der Hersteller von HF-Equipment-System.Adcon Telemetry Gmbh, Microchip, Impedans, Apogee Instrument Inc., ADVA sind einige der Unternehmen, die sich auf Forschung und Entwicklung von Quantensensoren konzentrieren.

Klassifizieren Sie Quantensensoren basierend auf Produkten.Atomuhren, Magnetsensoren, Parasensoren, Schwerkraftsensoren.

Welche Region hat im Prognosezeitraum den größten Marktwert?Europa ist derzeit der führende Markt und wird voraussichtlich auch im Prognosezeitraum 2021-2031 aufgrund der Eskalation von Militär und Verteidigung wachsen.

