Projektportfoliomanagement (PPM) Marktumfang, Segment, Wachstumstrends, Chancen und Prognose 2025

Der zunehmende Einsatz cloudbasierter Technologien und der steigende Bedarf an Kostenoptimierungen für Produkte und Prozesse dürften in den nächsten Jahren maßgeblich zur Entwicklung des Projektportfoliomanagementmarktes beitragen. Laut der Studie dürfte der Markt in den nächsten Jahren eine starke Wachstumsrate aufweisen.

Der globale Markt für Projektportfoliomanagement erlebt derzeit einen hohen Wettbewerb zwischen den weltweit tätigen Schlüsselakteuren. Die führenden Akteure des Marktes konzentrieren sich auf die Erweiterung des Produktportfolios, um eine große Anzahl von Verbrauchern weltweit zu erreichen. Dies dürfte die Nachfrage nach Projektportfoliomanagementprodukten ankurbeln und somit die Gesamtentwicklung des Marktes fördern.

Darüber hinaus dürften die Hauptakteure auf dem Markt den Schwerpunkt darauf legen, bei den Verbrauchern ein Bewusstsein für die Vorteile des Projektportfoliomanagements zu schaffen, um die Herstellungs-und Projektkosten zu senken. Der geschätzte Eintritt neuer Spieler wird den Wettbewerb in naher Zukunft verbessern. Einige der weltweit führenden Akteure auf dem Markt für Projektportfoliomanagement sind Workfront, Inc., Oracle, Microsoft, L. P., Celoxis Technologies Pvt. Ltd. HP Development Company, CA, Inc., Planview, Inc., Innotas, Changepoint Corporation, und Planisware.

Project Portfolio Management (PPM) bezieht sich auf ein Verfahren, das von Projektmanagementorganisationen und Projektmanagern verwendet wird, um die potenzielle Rendite eines Projekts abzuschätzen. Im Grunde unterscheiden sich Projektportfoliomanagement und Projektmanagement in Bezug auf die Anzahl der Projekte. Das Projektportfoliomanagement untersucht jedes laufende oder vorgeschlagene Projekt und seine Rentabilität, um die allgemeinen Geschäftsziele zu erreichen. Projektportfoliomanager organisieren und konsolidieren alle Informationen zu vorgeschlagenen und aktuellen Projekten und stellen Projektionen und Geschäftsanalysen für Unternehmen bereit, die in neue Projekte investieren möchten.

Projektportfoliomanagement gibt Managern und Organisationen die Möglichkeit, das Gesamtbild zu sehen;

Führungskräfte-sie wissen, welche Projektmanager zu erreichen

Projektmanager-ermöglicht einfachen Zugriff auf Teammitglieder

Teammitglieder-ermöglicht eine verbesserte Kommunikation mit Führungskräften und anderen Teamkollegen

Stakeholder-ermöglicht es ihnen, mit zuverlässigem und konsistentem Feedback in Kontakt zu bleiben.

Projektportfolio-Management-Tools helfen Unternehmen, jedes Detail eines vorgeschlagenen Projekts zu fragmentieren-Ressourcen, Budgets, Zeitpläne, Aufgaben und Ziele. Es hilft Unternehmen, die Vorteile vorgeschlagener Projekte gegen aktuelle Projekte abzuwägen und Risiken abzuschätzen, die die meisten Vorteile bieten. Mithilfe von Schlüsselparametern zur Bewertung von Kosten im Vergleich zu Renditen hilft PPM Organisationen bei der Bestimmung, ob ein Projekt durchgeführt werden soll. Dies ermöglicht die Erstellung replizierbarer und flüssiger Workflows, die Effizienz und die günstigste Teamleistung gewährleisten.

PPM hilft Projektmanagern und Projektmanagementorganisationen, eine globale Sicht auf jedes Projekt zu haben. PPM ermöglicht es, jedes Element eines Projekts als Ganzes darzustellen, wodurch Probleme viel vor ihrem Auftreten vorhergesagt werden können.

PPM bietet Organisationen die Möglichkeit, potenzielle Risiken zu identifizieren und notwendige Maßnahmen zu ergreifen. Auf diese Weise kann ein Unternehmen Risiken proaktiv managen, Teams potenzielle Verzögerungen genau einschätzen und Maßnahmen ergreifen, um diese Risiken zu verhindern oder zu verringern, wenn sie unvermeidlich sind.

Die regionale Analyse umfasst:

Nordamerika

Lateinamerika

Europa

Asien-Pazifik

Naher Osten und Afrika

Unter den großen regionalen Segmenten wird erwartet, dass der markt für den asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum ein vielversprechendes Wachstum erfahren wird. Laut dem Forschungsbericht wird erwartet, dass diese Region in den kommenden Jahren lukrative Chancen für die Marktteilnehmer bietet und eine gesunde Wachstumsrate aufweist. Das hohe Wachstum dieser Region ist auf die enorm steigende Akzeptanz drahtloser Geräte wie Laptops, Mobiltelefone und Tablets zurückzuführen.

Darüber hinaus soll die zunehmende Komplexität der Geschäftsfunktionen aufgrund der Outsourcing-Aktivitäten und der multiregionalen Aktivitäten das Wachstum des Projektportfoliomanagementmarktes im asiatisch-pazifischen Raum fördern. Darüber hinaus dürfte der Anstieg der Zahl kleiner und mittlerer Unternehmen in naher Zukunft die Nachfrage nach effektiven und neuen Lösungen für das Projektportfoliomanagement ankurbeln. Die entwickelten Volkswirtschaften auf dem Weltmarkt dürften in den kommenden Jahren ein stetiges Wachstum erleben.

Die Studie stellt die zuverlässige qualitative und quantitative Einblicke in:

Marktsegmente und Teilsegmente

Markttrends und Dynamik

Angebots – und Nachfragekette des Marktes

Marktbewertung (Umsatz und / oder Volumen)

Wichtige Trends/Chancen/Herausforderungen

Kräfte, die den gegenwärtigen und geschätzten zukünftigen Zustand der Wettbewerbslandschaft definieren

Technologische Entwicklungen

Wertschöpfungskette und stakeholder-Analyse

