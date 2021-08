Produktinformationsmanagement Markteinblicke nach Umsatz, bevorstehenden Trends und Top-Playern-Prognose bis 2027

Product Information Management (PIM) ist ein System, das Unternehmen hilft, alle wichtigen Technologie- und Werbeinformationen zu einem Softwareprodukt zu speichern. Mittels Product Information Management werden diese Daten sicher gespeichert und integriert. Mithilfe von PIM wird die weltweite Identifizierung, Koordination und Vernetzung von Softwareproduktinformationen ermöglicht. Auch die Erstellung und Verwaltung von zentralen Datenbanksystemen wird durch PIM ermöglicht. Mit PIM ist die Extraktion von Daten zu jedem Produkt möglich, ohne Kompromisse bei den Compliance-Anforderungen und der Datenqualität einzugehen. Es verkürzt auch die Time-to-Market für neu eingeführte Produkte. PIM rationalisiert die Prozesse zur Generierung, Validierung und Übertragung der kundenfertigen Produktinhalte.

Markt für Produktinformationsmanagement: Treiber

Die steigende Nachfrage nach zentralisierter Datenspeicherung von produktbezogenen Informationen treibt den PIM-Markt an. Die zentrale Datenspeicherung hilft Unternehmen, alle Daten zu ihren Produkten einfach zu verwalten und zu organisieren. Datenquellen werden mit einer einzigen Änderung im zentralen Datenspeicher aktualisiert, wodurch Zeit und Kosten für die Datenverwaltung eingespart werden. Außerdem steigen die Anforderungen an Compliance und Verifizierung aufgrund der wachsenden Zahl von Bedrohungen für die Informationssicherheit. PIM bietet sicheren Zugriff auf Informationen, die in der zentralisierten Datenbank gespeichert sind. Der Zugriff wird erst nach Abschluss der Überprüfung aller erforderlichen Sicherheitsanmeldeinformationen gewährt.

PIM ermöglicht den schnellen und einfachen Zugriff auf das Informationsrepository, gleichzeitig helfen strategische Datenspeichertechniken bei der Aufrechterhaltung der Datenqualität. Die Indizierung und Verknüpfung trägt dazu bei, den Zeitaufwand für die Durchführung verschiedener Prozesse im Zusammenhang mit der Datenspeicherung zu reduzieren und die betriebliche Effizienz zu steigern. Marketing und Vertrieb von Produkten sind wichtige Prozesse zur Umsatzgenerierung. Darüber hinaus ermöglicht PIM die Manifestation von Produkten, um eine Kundenzentrierung und eine einheitliche Kundensicht zu erreichen. PIM bietet ein zentralisiertes System zur Verbesserung der Effizienz von Werbeaktivitäten. Alle Vertriebskanäle werden mit PIM-Lösungen effektiv gemanagt. Die Integration von Big Data- und Business-Intelligence-Anwendungen mit Cloud-Speicher bietet dem Markt enorme Wachstumschancen. Jedoch, mangelndes Bewusstsein für das PIM hemmt das Wachstum des Marktes. Außerdem wird erwartet, dass Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit das Marktwachstum bremsen werden.

Markt für Produktinformationsmanagement: Segmentierung

Der PIM-Markt ist nach Diensttyp, Bereitstellungsmodus, Softwaretyp und Endanwendungsbranche segmentiert. Der PIM-Markt wird nach Servicetyp in Beratungs-, Systemintegrations- und Schulungs-, Support- und Wartungsleistungen unterteilt. Cloud-basiert und On-Premise sind die beiden Modi, die zur Bereitstellung von PIM-Lösungen verwendet werden. Auf dem Markt sind Multi-Domain-PIM- und Single-Domain-PIM-Software erhältlich.

Zu den Branchen, die hauptsächlich PIM-Lösungen verwenden, gehören Einzelhandel, Gesundheitswesen, Energie und Versorgungsunternehmen, Fertigung, IT und Telekommunikation, Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), Transport und Logistik, Medien und Unterhaltung und andere. Darüber hinaus wird der globale PIM-Markt nach geografischen Gesichtspunkten in Europa, Nordamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt.

Markt für Produktinformationsmanagement: Hauptakteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem PIM-Markt gehören SAP AG, IBM Corporation, Oracle Corporation., Informatica LLC, Riversand Technologies, Inc., Stibo Systems, ADAM Software NV, Agility Multichannel Ltd., InRiverAB und Pimcore GmbH.

