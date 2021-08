Probiotika-Marktanalyse von Top-Herstellern, Endverbrauchern, Nachfrage und Verbrauch bis 2030

Probiotika-Markt: Überblick

Das zunehmende Bewusstsein der Verbraucher für die Vorteile von Probiotika in angereicherten Lebensmitteln wird die Branche in naher Zukunft voraussichtlich vergrößern. Verbraucher sind bereit, Premium-Produkte zu kaufen, die mit Probiotika enthalten sind. Das wachsende Bewusstsein der Kunden über den direkten Zusammenhang von Probiotika mit den gesundheitlichen Vorteilen für die Verdauung fördert das Wachstum auf dem Probiotikamarkt weiter. Die steigende Nachfrage nach nährstoffreichen Lebensmitteln und Qualitätsprodukten mit tierischen Portionen treibt den Probiotikamarkt an. Hauptsächlich dienen Probiotika als Nahrungsergänzungsmittel oder werden auch als Nahrungsmittel-und Getränkebestandteile eingesetzt.

Mit dem Anstieg der COVID-19-Pandemie kommt es zu einer Verschiebung der Verbrauchsmuster der Kunden, die sich weiter auf die Lebensmittelauswahl von Einzelpersonen auf globaler Ebene ausgewirkt hat. Gegenwärtig verlagert sich die Mehrheit der Kunden auf nahrhafte Lebensmittel anstelle von verarbeitetem oder Junk-Food. Die Menschen sind besorgt darüber, sich stark und immun gegen die Pandemie zu halten. Also, die Apotheken und Einzelhandelsgeschäfte bieten Stapel von Probiotika in verschiedenen Formen.

Probiotika-Markt: Wichtige Trends

Mit den nachgewiesenen Fakten bieten Probiotika gesunde Lösungen für den Einzelnen, insbesondere für das menschliche Verdauungssystem. Es führt also zu einem Wachstum auf dem probiotischen Markt. Die Menschen sind besorgt über ein gesundes und infektionsfreies Leben während der Pandemie, und deshalb haben sie sich für einen gesunden Lebensstil entschieden. Menschen aus verschiedenen Altersgruppen sind besorgt über eine COVID-19-Infektion. So bieten die Hersteller aus dem Probiotika-Markt Lösungen mit der Entwicklung von Probiotika, die effektiv auf verschiedene Altersgruppen Menschen arbeiten können.

Probiotika dienen als Nahrungsergänzungsmittel oder auch als Nahrungsmittel-und Getränkebestandteile. Es kann mit sparsamen Reformkost integriert werden, zum Beispiel mit Milchgetränken, Fruchtsäften und Joghurt. Es hat zu dem deutlichen Anstieg des Probiotika-Marktes beigetragen. Die Neigung zu kostengünstigen, natürlichen und sicheren Arzneimittelersatzstoffen hat zur Anwendung von Probiotika als pharmazeutische Wirkstoffe geführt. Bestimmte Forschungen und klinische Studien haben gezeigt, dass Probiotika als Heilmittel für bestimmte Gesundheitsstörungen beim Menschen dienen können, insbesondere für Probleme im Zusammenhang mit dem GI-Trakt. Rotavirus-assoziierter Durchfall, Antibiotika-assoziierter Durchfall, Reizdarmsyndrom (IBS), allergene Erkrankungen, Krebs und entzündliche Darmerkrankungen sind einige der klinischen Zustände, in denen Probiotika enthalten sind fermentierte Milchprodukte können effektiv dienen.

Probiotika-Markt: Wettbewerbsdynamik und Schlüsselentwicklungen

Einige der wichtigsten Fortschritte auf dem Probiotika-Markt sind von großer Bedeutung. Probi AB hat im Jahr 2021 eine Vereinbarung mit dem CCHT (Competence Centre on Health Technologies) unterzeichnet. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, neuartige Produkte für Frauen mit Probiotika-Laktobazillen-Stämmen zu entwickeln.

Darüber hinaus hat Danisco im September 2020 eine Reihe probiotischer Formulierungen und Kulturen für China auf den Markt gebracht. Es würde eine schnelle Fermentation mit einer höheren Anzahl von Probiotika ermöglichen und auch den Geschmack und die Qualität der Lebensmittel erhalten.

Einige der wichtigsten Marktteilnehmer aus dem Probiotika-Markt sind

Danone

Schmiegen

Chr. Hansen

DowDuPont

Yakult Honsha

Probiotika-Markt: Regionale Bewertung

Nordamerika, Europa, Südamerika und der asiatisch-pazifische Raum sind einige wichtige Regionen, die die Einrichtungen vom probiotischen Markt übernommen haben. Unter diesen haben Asien-Pazifik-Regionen einen dominierenden Marktanteil. Die steigende Nachfrage aus Ländern wie Australien, China und Indien trägt zum Wachstum des probiotischen Marktes bei. Auch in Nordamerika wird in naher Zukunft ein deutliches Wachstum erwartet.

