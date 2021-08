Primär- und Sekundärforschung, Segmentierung und Prognose des Marktes für Nahrungsfasern für Futtermittel 2028

Laut einem neuen Forschungsbericht mit dem Titel „Markt für Nahrungsfasern für Tierfutter – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose, 2019–2027“, der von Transparency Market Research (TMR) veröffentlicht wurde, ist der globale Markt für Nahrungsfasern für Tierfutter wird bis 2027 auf 95,1 Mrd. USD geschätzt. Es wird erwartet, dass es im Prognosezeitraum mit einer CAGR von 3,8% wächst. Es wird geschätzt, dass der weltweite Markt für Ballaststoffe für Tierfutter durch den Anstieg der Viehbestände und das zunehmende Bewusstsein für die Tiergesundheit angetrieben wird.

Steigende Nachfrage nach Fleisch, um den Markt anzukurbeln

Die Zukunft der Nahrungskette hängt von innovativen, nachhaltigen und effizienten Futterkonzepten ab. Der weltweite Fleischkonsum steigt. Nach Angaben der Vereinten Nationen (UN) wird die Weltbevölkerung bis 2050 auf 9,6 Milliarden Menschen geschätzt. In bevölkerungsreichen Ländern wie China und Indien steigt die Nachfrage nach Fleischprodukten aufgrund der Expansion der Mittelschicht. Die Nachhaltigkeit der Tierernährung ist für die Entwicklung der Nutztierhaltung von entscheidender Bedeutung. Eine Steigerung der Nutztierproduktivität, die für die Deckung der großen Nachfrage nach Nutztierprodukten entscheidend ist, kann ohne den Einsatz einer nachhaltigen Tierernährung nicht erreicht werden. Ballaststoffe machen einen erheblichen Teil des Tierfutters aus. Ballaststoffe werden im Wesentlichen verwendet, um die Darmgesundheit von Tieren zu verbessern. Sie werden auch für das Gewichtsmanagement von Tieren verwendet. Die Nachfrage nach Fleisch steigt jedes Jahr um 2 bis 3 %. Es wird erwartet, dass sie bis 2050 weiter zunehmen wird, wobei mehr als neun Milliarden Menschen größere Mengen Fleisch konsumieren. Es wird geschätzt, dass dies den Herstellern von Ballaststoffen für Tierfutter im Prognosezeitraum erhebliche Chancen bietet.

Es wird erwartet, dass technologische Fortschritte in der Tierfutterindustrie die Gesamteffizienz der Produktion von Ballaststoffen für Tierfutter erheblich verbessern. Effektive Tierhaltungssysteme sind unerlässlich, um die Nachfrage nach tierischen Produkten nachhaltig zu decken. Derzeit erfordern Tierhaltungssysteme einen erheblichen Einsatz von Ressourcen wie Energie, Land, Chemikalien und Wasser – all diese werden immer knapper. Die Fleischproduktion ist sehr wasserintensiv. Um genügend Nutzpflanzen für die Viehfütterung anzubauen, werden große Flächen benötigt. Dieses Land könnte jedoch effizienter genutzt werden, um den steigenden Nahrungsbedarf der wachsenden Weltbevölkerung zu decken. Daher wird erwartet, dass die zunehmende Sensibilisierung für Umweltbedenken im Zusammenhang mit der Fleischproduktion in naher Zukunft die Nachfrage nach Ballaststoffen für Tierfutter nachteilig beeinflussen wird.

Der globale Markt für Ballaststoffe für Tierfutter unterliegt einem starken regulatorischen Rahmen. In den USA arbeiten beispielsweise die Food and Drug Administration (FDA) und die Association of American Feed Control Officials (AAFCO) zusammen, um Tierfutter zu regulieren, insbesondere bei der Festlegung von Definitionen zur Beschreibung und Zulassung neuer Futtermittelinhaltsstoffe. Abschnitte des Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act), einschließlich CFR Part 573, Part 570 und Part 584, stellen die grundlegenden Richtlinien für Teilnehmer der Tierfutterindustrie dar. Die Umsetzung strenger regulatorischer Rahmenbedingungen in Bezug auf Nährwert, Qualität, Verträglichkeit und Kennzeichnung von Tierfutter soll die Nachfrage nach Ballaststoffen für Tierfutter in den nächsten Jahren steigern.

Mais- und Mischfuttersegmente werden den globalen Markt für Nahrungsfasern für Tierfutter dominieren

Basierend auf der Art wurde der globale Markt für Ballaststoffe für Tierfutter in Mais, Getreide, Getreide, Kiefer, Kartoffeln, Fichte und andere (einschließlich Gemüse, Obst und Zuckerrübenschnitzel) unterteilt. Mais war 2018 das führende Marktsegment. Dieser Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum fortsetzen. Das Maissegment wird voraussichtlich bis 2027 den größten Anteil von über 40 % des weltweiten Marktes für Ballaststoffe für Tierfutter halten. Mais liefert den Tieren ausreichende Mengen an Ballaststoffen. Es fördert auch das Bakterienwachstum im Pansen und verbessert so die Futterverdaulichkeit.

Basierend auf der Region wurde der globale Markt für Ballaststoffe für Tierfutter in Nordamerika, Lateinamerika, den asiatisch-pazifischen Raum, Europa sowie den Nahen Osten und Afrika unterteilt. In Bezug auf den Umsatz wird der Markt für Ballaststoffe für Tierfutter im asiatisch-pazifischen Raum im Prognosezeitraum voraussichtlich mit einer CAGR von mehr als 4,5 % wachsen. Der asiatisch-pazifische Raum ist weltweit führend in der Tierfutterindustrie. Die Region wird im Prognosezeitraum wahrscheinlich ein erhebliches Potenzial für den Markt für Ballaststoffe für Tierfutter bieten. In letzter Zeit erlebt die Futtermittelindustrie in der Region eine Konsolidierung. Es wird erwartet, dass die Kombination aus einer erhöhten Produktion durch eine abnehmende Anzahl von Mühlen die anhaltende Konsolidierung der landwirtschaftlichen Produktion in der Region widerspiegelt.

Fragmentierter Markt

Der globale Markt für Ballaststoffe für Tierfutter war 2018 aufgrund der Präsenz mehrerer großer Marktteilnehmer hart umkämpft. Zu den wichtigsten Herstellern der Branche gehören Cargill, Incorporated, Roquette Frères, ADM, Associated British Foods plc, Tate & Lyle, Ingredion und J. RETTENMAIER & SÖHNE GmbH + Co KG. Hersteller von Ballaststoffen für Tierfutter verfolgen verschiedene Strategien wie die Erweiterung der Werkskapazitäten, Fusionen und Übernahmen sowie die Erweiterung der Vertriebskanäle, um ihre Marktposition zu stärken. Im März 2017 erweiterte ADM beispielsweise seine Tierernährungskapazitäten in China mit neuen Einrichtungen in Xiangtan und Nanjing.

