Povidon-Jod-Markt – Herausforderungen und Chancen bis 2030

Povidon-Jod-Markt: Einführung

Wertmäßig wird der globale Povidon-Jod-Markt voraussichtlich von 2020 bis 2030 mit einer CAGR von ~5% wachsen und bis 2030 256,7 Milliarden US-Dollar übersteigen. Nordamerika dominierte 2019 den globalen Povidon-Jod-Markt volumenmäßig wird im Prognosezeitraum als die führende Region des globalen Povidon-Jod-Marktes geschätzt. Der Gesundheitssektor wird voraussichtlich in naher Zukunft lukrative Möglichkeiten für den Povidon-Jod-Markt bieten.

Markt für Povidon-Jod: Haupttreiber und Hemmnisse

Eine Vielzahl von Bakterien, Pilzen, Protozoen und Viren besiedeln verschiedene Oberflächen der Mund- und Mundhöhle eines Menschen. Laut Studien zu den Auswirkungen verschiedener Mundspülungen auf die Mundhygiene wird Povidon-Jod als wirksamstes Mundwasser empfohlen. Das steigende Bewusstsein für die Mundgesundheit aufgrund öffentlicher und privater Kampagnen und die Verbesserung des Lebensstils der Verbraucher, insbesondere in Schwellenländern, erhöhen den Bedarf an wirksamen Mundpflegeprodukten. Dies beflügelt den Povidon-Jod-Markt. Povidon-Jod wird häufig als Antiseptikum für die Haut verwendet (z. B. Betadin). Es kann auch in weniger konzentrierter Form für Augen und Vagina verwendet werden. Chirurgen verwenden es, um die Haut vor der Operation zu desinfizieren. Die 10%ige Lösung wird am häufigsten zur Hautdesinfektion verwendet, ist aber auch in verdünnten Konzentrationen von nur 0,3% erhältlich. Es wird geschätzt, dass die steigende Nachfrage nach Antiseptika und Desinfektionsmitteln für verschiedene Hygieneanwendungen im Gesundheitswesen den globalen Markt für Povidon-Jod im Prognosezeitraum ankurbeln wird.

Request Sample

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=11612

Mehrere Akteure haben aufgrund der hohen Nachfrage nach Povidon-Jod in verschiedenen Anwendungen strategische Initiativen ergriffen, beispielsweise die Errichtung neuer Produktionsanlagen, um ihr Povidon-Jod-Geschäft auszubauen. Dies wird voraussichtlich auch den Povidon-Jod-Markt im Prognosezeitraum ankurbeln. So hat die BASF SE 2016 beispielsweise in Shanghai, China, eine Anlage zur Herstellung von Polyvinylpyrrolidon (PVP) errichtet. Das Werk in Shanghai verfügt über Standardproduktionsanlagen, ein hochwertiges Kontrolllabor und Lagerkapazitäten. Als Rohstoff für die Herstellung von Povidon-Jod wird Polyvinylpyrrolidon zugesetzt. Dieser Schritt dürfte dem Unternehmen helfen, die steigende Nachfrage nach Polyvinylpyrrolidon als Rohstoff für die Herstellung von Povidon-Jod im asiatisch-pazifischen Raum zu decken. Chlorhexidinalkohol und Natriumhypochlorit sind enge Substitute von Povidon-Jod. Chlorhexidin-Alkohol wird für Anwendungen mit langer Wirkung wie Kathetereinführung, Hautvorbereitung für Operationen und Händewaschen vor der Operation bevorzugt. Daher wird prognostiziert, dass die Verfügbarkeit starker Ersatzstoffe für Povidon-Jod den globalen Markt für Povidon-Jod im Prognosezeitraum einschränken wird.

More Trending Reports

https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/global-adaptogens-market-to-expand-as-ancient-lines-of-medical-treatment-gain-traction-tmr-851676748.html

Povidon-Jod-Markt: Prominente Segmente

Basierend auf der Anwendung machte das Segment Hautsterilisation im Jahr 2019 einen erheblichen Anteil am globalen Povidon-Jod-Markt aus. Dieser Trend wird sich voraussichtlich im gesamten Prognosezeitraum fortsetzen. Wertmäßig hatte Nordamerika im Jahr 2019 einen großen Anteil am globalen Markt für Povidon-Jod. Dieser Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum fortsetzen, da das Bewusstsein für Gesundheit und das Wachstum des verfügbaren Einkommens der Menschen in den USA und Kanada.

Request Covid19 analysis on this market

https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=11612

Wettbewerbslandschaft

Zu den wichtigsten globalen Herstellern von Povidon-Jod gehören BASF SE, Boai NKY Pharmaceuticals Ltd., NIPPON SHOKUBAI CO., LTD., Medline Industries Inc. und Samrat Pharmachem Limited.

Buy Now

https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=11612<ype=S

In den kommenden Jahren werden neue Überwachungstechnologien entstehen, da die Debatte über die potenziellen Auswirkungen der chemischen Herstellung in allen Branchen auf die Ökologie schärfer wird. Die neuesten Compliance-Vorschriften werden den Anwendungsbereich grüner Chemie für Unternehmen in der nachgelagerten Wertschöpfungskette erweitern. Darüber hinaus werden Hersteller auf dem Markt zunehmend digitale Kanäle nutzen, um hochwertige Kunden zu erreichen. Viele werden sie nutzen, um Störungen wie etwa durch Pandemien zu vermeiden.

Eine Auswahl an Analysetechnologien hilft bei der Steigerung der kommerziellen Produktivität. Bis jetzt verlief die Einführung digitaler Technologien in der gesamten chemischen Industrie jedoch relativ langsam. Es bleibt daher abzuwarten, inwieweit die Marktteilnehmer in der Lage sein werden, langfristige Produktivitätsvorteile der KI-gesteuerten Steuerung verschiedener Geschäftsfunktionen, insbesondere Forschung und Entwicklung sowie Produktion, zu erschließen.