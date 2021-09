POS Terminal Market 2021 | Weltweite Möglichkeiten, treibende Kräfte, zukünftiges Potenzial 2030

Globaler POS-Terminal-Markt: Überblick

Laut einem neuen Marktbericht zu dem globalen Zusammenhang POS – Terminal – Markt von Transparency Market Research veröffentlicht wird , ist der globale POS – Terminal – Markt projiziert erreichen US $ 37,0 Mrd. von 2027 . Der Markt für POS-Terminals wird voraussichtlich von 2019 bis 2027 mit einer CAGR von 12,8 % wachsen. Die steigende Nachfrage von Unternehmen im Bereich der Echtzeit-Benutzerinteraktion und schnelle Zahlungen treiben das Wachstum des Marktes an.

Steigende Nachfrage nach mobilen POS-Terminals – Mobile Point-of-Sale (mPOS) bezeichnet spezialisierte drahtlose Geräte wie Tablets und Smartphones, die als elektronisches Point-of-Sale-Terminal oder Registrierkasse fungieren können. Die Implementierung von mPOS ermöglicht es der Vertriebs- und Dienstleistungsbranche, Finanztransaktionen an jedem Ort durchzuführen, dank Mobilität, verbessertem Kundenerlebnis und Platzersparnis. Darüber hinaus haben laut einer benutzerdefinierten Untersuchung des Unternehmens HP bis 2018 3 % der Unternehmenshändler eine mPOS-Lösung vollständig implementiert, und 86 % der Unternehmen befinden sich derzeit entweder in der Implementierungsphase oder planen die Implementierung von mPOS in den nächsten zwei Jahren. Daher wird erwartet, dass die erwartete Nachfrage nach mPOS den POS-Terminals-Markt im Prognosezeitraum antreiben wird.

Verbessertes Kundenerlebnis und niedrige Gesamtbetriebskosten (TCO) im Vergleich zu herkömmlichen Zahlungskanälen – Fortschrittliche POS-Technologie konkurriert mit älteren Kassensystemen wie PC-Kassenschubladen (PCCD) und Registrierkassen. Einzelhändler suchen nach Möglichkeiten, die alten Kassensysteme zu aktualisieren, um den Kundenservice und die betriebliche Effizienz zu verbessern. Einzelhändler haben erkannt, dass selbst eine geringe Kostensenkung zu erheblichen Verbesserungen des Geschäftsergebnisses führen kann. Das Aufkommen fortschrittlicher Zahlungstechnologien wie NFC und Europay, Master Card und Visa (EMV) sowie die zunehmende Akzeptanz von Zahlungsoptionen wie Debit- und Kreditkarten haben dazu beigetragen, die Nachfrage nach POS-Terminals zu steigern. Darüber hinaus verfügen viele der derzeit installierten Terminals nicht über die Kapazität für eine Aufrüstung und müssen ersetzt werden, was den Markt wahrscheinlich ankurbeln wird.

POS-Terminal-Markt: Markttaxonomie

Der globale POS-Terminal-Markt wurde in Typ, Komponente, Anwendung und Region unterteilt. Je nach Typ wurde der Markt in feste POS-Terminals und drahtlose und mobile POS-Terminals unterteilt. Basierend auf den Komponenten wurde der Markt in Hardware, Software und Dienstleistungen unterteilt. Software wird weiter in On-Premise und Cloud unterteilt. Die Services wurden weiter in Integration, Implementierung und Consulting unterteilt. Je nach Anwendung wurde der Markt in Restaurants, Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Lager / Vertrieb, Unterhaltung und andere unterteilt {Außendienst, Regierung, Transport usw.} Nach Regionen ist der globale POS-Terminal-Markt unterteilt in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika sowie Südamerika. Anfänglich,

POS-Terminal-Markt: Regionaler Ausblick

Es wird erwartet, dass Nordamerika im Prognosezeitraum den POS-Terminal-Markt dominieren wird. Für den asiatisch-pazifischen Raum wird ein zunehmendes Wachstum des POS-Terminal-Markts erwartet. Der POS-Terminal-Markt im Nahen Osten und in Afrika, Europa und Südamerika wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ebenfalls schnell expandieren.

Der Bericht bietet eine eingehende Segmentanalyse des globalen POS-Terminal-Marktes und liefert so wertvolle Einblicke auf Makro- und Mikroebene. Die Analyse der wichtigsten Länder, die Wachstumschancen bieten oder einen erheblichen Anteil haben, wurde auch in die geografische Analyse des POS-Terminal-Marktes aufgenommen.

POS-Terminal-Markt: Wettbewerbsdynamik

Die Forschungsstudie umfasst Profile führender Unternehmen, die auf dem globalen POS-Terminal-Markt tätig sind. Zu den wichtigsten im Bericht genannten Akteuren gehören Cisco Systems, Inc., Emerge Mobile (Pty) Ltd., Equinox Payments, LLC, Ingenico SA, iVeri Payment Technologies (Pty) Ltd, Micros Systems, Inc., Miura Systems Ltd., NCR Corporation , Panasonic Corporation, Samsung Electronics Co., Ltd., Toshiba Corporation, Vectron Systems SA, Yoco Technologies (Pty) Ltd.

Der globale Markt für Point-of-Sale-Terminals (POS) ist unterteilt in:

