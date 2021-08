Polyphthalamid-Markt wird mit stetiger Wachstumsrate wachsen

Polyphthalamid-Markt: Wichtige Highlights

In Bezug auf den Umsatz wird der globale Polyphthalamid-Markt von 2019 bis 2027 voraussichtlich mit einer CAGR von ~ 8 % wachsen.

Die teilkristalline Natur von Polyphthalamid spielt bei Hochtemperaturanwendungen eine entscheidende Rolle. Polyphthalamid bietet ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, hohe chemische Beständigkeit und hervorragende mechanische Eigenschaften. Diese Eigenschaften sind bei der Herstellung von elektrischen Komponenten und Endprodukten für die Automobilindustrie von wesentlicher Bedeutung.

Aufgrund des steigenden Produktionstrends von Elektrofahrzeugen, Sports Utility Vehicles und Hybridfahrzeugen hatte das Automobilsegment 2018 einen großen Anteil am Polyphthalamid-Markt. Es wird erwartet, dass technologische Fortschritte bei mehreren Geräten, Komponenten und Zusatzgeräten in der Automobilindustrie dem Polyphthalamid-Markt lukrative Möglichkeiten bieten.

Es wird erwartet, dass Elektrik und Elektronik im Prognosezeitraum ein hochattraktives Endanwendungssegment des Polyphthalamid-Marktes sein wird. Die zunehmende Verbreitung des Internets aufgrund des Aufkommens der 5G-Technologie auf der ganzen Welt erhöht die Nachfrage nach Smartphones, intelligenten elektronischen Geräten und Verbrauchergeräten.

Hohe Nachfrage nach Leichtbaukomponenten, um den Markt für Polyphthalamid anzukurbeln

Die Umsetzung strenger staatlicher Vorschriften zur Kontrolle des Kohlenstoffausstoßes von Kraftfahrzeugen treibt die Nachfrage nach leichten Polymeren und deren Komponenten an.

Die steigende Nachfrage nach Leichtbauteilen zur Erzielung von Kraftstoffeffizienz und niedrigen CO2-Emissionen von Nutzfahrzeugen und Personenkraftwagen wird voraussichtlich die Nachfrage nach Polyphthalamid in naher Zukunft ankurbeln.

Die steigende Nachfrage nach umweltfreundlichen Fahrzeugen wie batterieelektrischen Fahrzeugen, Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen dürfte den Polyphthalamid-Markt in den nächsten Jahren ankurbeln.

Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) hat der weltweite Bestand an Elektroautos im Jahr 2017 die Marke von 3 Millionen Einheiten überschritten. Die Zunahme staatlicher Initiativen zur Einführung von Elektrofahrzeugen gegenüber Fahrzeugen mit konventionellem Kraftstoff ist ein Schlüsselfaktor, der die Nachfrage nach Polyphthalamid während der Prognosezeitraum.

Volatilität der Rohstoffpreise als zentrale Herausforderung

Rohstoffe wie Terephthalsäure (TPA) und Isophthalsäure (ISA) werden vor allem bei der kommerziellen Synthese von Polyphthalamid in der Polymerindustrie verwendet. Daher wird prognostiziert, dass Schwankungen der Rohstoffpreise auf globaler Ebene den Polyphthalamid-Markt in den nächsten Jahren bremsen werden.

Die Umsetzung strenger staatlicher Vorschriften für die Polymerindustrie aufgrund der hohen Kohlenstoffemissionen während des Herstellungsprozesses wird den Polyphthalamid-Markt im Prognosezeitraum wahrscheinlich behindern.

Asien-Pazifik wird voraussichtlich eine sehr lukrative Region des Polyphthalamid-Marktes sein

Wertmäßig hatte der asiatisch-pazifische Raum 2018 einen Anteil von mehr als 50 % am globalen Polyphthalamid-Markt. Die Region wird voraussichtlich von 2019 bis 2027 ihre führende Position behaupten. Rasante Entwicklung der Halbleiter- und Elektronikindustrie in Indien, Südkorea und Taiwan , und Japan wird geschätzt, um lukrative Möglichkeiten für den Polyphthalamid-Markt in der Region zu bieten.

Laut der Internationalen Energieagentur machte China 2018 einen großen Anteil von rund 40 % des weltweiten Elektrofahrzeugmarktes aus. Der Ausbau des Elektrofahrzeugmarktes in China soll die Nachfrage nach Autoteilen und -komponenten in der Region ankurbeln. Dies wiederum dürfte den Polyphthalamid-Markt in der Region ankurbeln.

China hat eine starke Präsenz von Endverbraucherbranchen wie Unterhaltungselektronik, Automobil, Kosmetik und Körperpflege. Die steigende Nachfrage nach elektronischen Geräten dürfte die Nachfrage nach Polyphthalamid in naher Zukunft ankurbeln. Nach China wird der Polyphthalamid-Markt in Indien aufgrund der hohen Nachfrage nach elektronischen Geräten wie Tablets, Smartphones, Computern und Laptops im Land voraussichtlich schnell wachsen.

