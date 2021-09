Polyethylenschaum Markt – Trends, Herausforderungen und Anwendungen bis 2024

Polyethylenschaum ist ein langlebiges und leichtes Material, das aufgrund seiner hervorragenden Vibrations- und Isolationseigenschaften häufig zum Verpacken von zerbrechlichen Gütern verwendet wird. Es bietet auch eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Feuchtigkeit. Polyethylenschaum ist leicht zu verarbeiten und herzustellen und weist eine hohe Tragfähigkeit auf, die den Herstellern hilft, die Verpackungskosten zu senken, da sie dünnere und kleinere Schaummengen verwenden und ihre Produkte dennoch schützen können. Polyethylenschaum wird durch thermochemische Expansion mit Polyethylenharzen niedriger Dichte entwickelt. Die geschlossene Zellstruktur widersteht Wasseraufnahme und Feuchtigkeitsübertragung. Diese Schäume sind beständig gegen chemische Reaktionen von Wasser, Öl, Fetten und üblichen Chemikalien. Polyethylenschäume sind ideal für Verpackungen, Oberflächenschutz, Kühlkette, Automobil, Sport & Freizeit, Hohlraumfüllung, Medizin, Bau, Militär, Blocking & Versteifung, Freizeit, Landwirtschaft und Zielanwendungen für das Bogenschießen.

Der Markt für Polyethylenschaumstoffe wird hauptsächlich durch die zunehmenden Wohn- und Gewerbebauaktivitäten getrieben, die durch die schnelle Urbanisierung und steigende Einkommensniveaus und die moderne Einstellung zum Wohneigentum in mehreren Ländern verursacht werden. Darüber hinaus dürften steigende Ausgaben für Nutz- und Luxusfahrzeuge in Schwellenländern die Nachfrage nach Polyethylenschäumen im Automobilsektor ankurbeln. Die Bau- und Baubranche wird im Prognosezeitraum voraussichtlich ein Wachstum verzeichnen, das durch Investitionen in neue Infrastrukturentwicklungen, Wohnprojekte und Renovierungen von Nichtwohngebäuden in Schwellenländern angetrieben wird und zu einer steigenden Nachfrage nach Polyethylenschäumen in verschiedenen Anwendungen beiträgt.

Der globale Markt für Polyethylenschäume kann in folgende Kategorien unterteilt werden: Ethafoam-Synergie-Feinzell-Polyethylenschäume, flammhemmende Polyethylenschäume, Schäume mit mittlerer und hoher Dichte sowie Schaumstoffe in Militärqualität und recyceltem Inhalt. Basierend auf dem Schäumverfahren wird der Markt in folgende Kategorien eingeteilt: mechanisches Schäumen, Schäumen mit Glashohlkugeln, chemisches Schäumen und physikalisches Schäumen. In Bezug auf die Anwendung ist der Markt für Polyethylenschäume in die Zielsegmente Verpackung, Oberflächenschutz, Kühlkette, Automobil, Sport & Freizeit, Hohlraumfüllung, Medizin, Bau, Militär, Blockieren & Versteifen, Freizeit, Landwirtschaft und Bogenschießen unterteilt. Schutzverpackungen sind eine bedeutende Endanwendung von Polyethylenschäumen und haben einen großen Marktanteil in Bezug auf das Volumen.

Der globale Markt für Polyethylenschaumstoffe hat im Jahr 2015 ein ordentliches Wachstum verzeichnet und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum dem gleichen Trend folgen. Der asiatisch-pazifische Raum hatte aufgrund der Verfügbarkeit kostengünstiger Rohstoffe, der niedrigen Produktionskosten und der Fähigkeit des Produkts, den lokalen Schwellenmarkt zu bedienen, einen großen Anteil am Markt für Polyethylenschaumstoffe. Außerdem hat die gestiegene Nachfrage nach hochwertigen und qualitativ hochwertigeren Produkten zur Entwicklung des Marktes für Polyethylenschaumstoffe in dieser Region beigetragen. In Nordamerika erwartet der Markt eine Weiterentwicklung, wobei in der Region bereits drei Kapazitätsprojekte für Polymerschäume eingerichtet wurden. Auch der Inlandsmarkt expandiert, was den Export von Polyethylenschaumprodukten in die übrigen Teile der Welt auslöst. In Europa wird der Markt mit Sicherheit einen Aufwärtstrend erleben, wobei Großbritannien, Deutschland und Russland als erfolgreiche Polyethylenschaummärkte bestehen bleiben. Auch Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika sollen aufgrund der jüngsten Infrastrukturentwicklungen und der Urbanisierung in diesen Regionen einen starken Markt für Polyethylenschaum schaffen.

Zu den Hauptakteuren auf dem globalen Markt für Polyethylenschaum gehören Armacell International S.A, Zotefoams Plc., The Dow Chemical Company und Sealed Air Corporation.

