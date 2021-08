Pistazienmarkt soll bis 2025 5000 Milliarden US-Dollar erreichen

Potenzielle Anwendungen in der Nahrungsergänzungsmittel- und Arzneimittelindustrie haben Chancen für ein beschleunigtes Wachstum auf dem globalen Pistazienmarkt geschaffen. Nach jüngsten Forschungen hat die phytochemische Zusammensetzung von Pistazienschalen mit einer Mischung aus Anacardsäure-Homologen bemerkenswerte antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften. Dies stärkt die Aussichten für die zunehmende Verwendung von Pistazienschalen in Nutrazeutika. In einer aktuellen Studie hat Transparency Market Research (TMR) verschiedene Faktoren, die zur Expansion des Marktes beitragen, detailliert analysiert. Der Bericht bietet auch Marktinformationen für Verbraucher sowie Unternehmen, die auf dem globalen Pistazienmarkt tätig sind. Es enthält ein detailliertes Kapitel, das Einblicke in die vorherrschende Wettbewerbslandschaft auf dem globalen Pistazien-Markt bietet.

Für die Zwecke der Studie werden Unternehmen wie Setton Pistachio von Terra Bella, Inc., The Pistachio Co Food Trading LLC., Germack Pistachio Company, Rasha Pistachio Co., Sierra Nut House, Wonderful Pistachios & Almond Company LLC, Houston, porträtiert Pecan Company, Bates Nut Farm, Meridian Growers LLC und Whistler Foods. In den letzten Jahren hat der globale Pistazienmarkt eine Welle von Werbestrategien entwickelt, da sich die Hauptakteure gegenüber der vorherrschenden Konkurrenz durchgesetzt haben. Die Rivalität unter den Marktteilnehmern ist auf regionaler Ebene intensiver, insbesondere in Ländern mit hohem Pistazienanbau wie den USA. Die Anbieter kämpfen meist aufgrund von Preis und Qualität um die führenden Akteure auf dem globalen Pistazienmarkt.

Einige der etablierteren Unternehmen mit großer Reichweite möchten ihr Geschäft weiter ausbauen. Dazu verlagern sie ihren Fokus auf Regionen mit ungenutztem Potenzial. Solche Strategien der Unternehmen dürften sich positiv auf den gesamten Pistazienmarkt auswirken. Da es sich jedoch um einen reifen Markt handelt, wird für den globalen Pistazienmarkt bis 2026 ein positives Wachstum prognostiziert.

Pistazien haben einen hohen Nährstoffgehalt, der ihre weltweite Nachfrage ankurbelt

Pistazien sind reich an Ballaststoffen und enthalten Antioxidantien, sie helfen bei der Senkung des Cholesterinspiegels und kontrollieren auch den Zucker. Diese Eigenschaften sind sehr gefragt, was den Pistazienkonsum bei Typ-2-Diabetikern deutlich angeheizt hat. Darüber hinaus haben Pistazien auch einen hohen Vitamin-B-Gehalt, der die Immunität erhöht. Das zunehmende Wissen um die Vorteile, die aus dem Konsum von Pistazien gezogen werden können, hat wiederum dazu geführt, dass der Markt weltweit an Bedeutung gewinnt. Die steigende Zahl gesundheitsbewusster Verbraucher verheißt daher Gutes für den weltweiten Pistazienmarkt. Laut TMR wird erwartet, dass der weltweite Pistazienumsatz bis Ende 2025 fast 5000 Mrd.

Steigender Einsatz in diversen Nahrungsmitteln zur Steigerung der Wachstumsaussichten

Jüngsten Studien zufolge werden Pistazien aufgrund ihres einzigartigen Geschmacks und ihrer subtilen Essenz zunehmend in verschiedenen Lebensmittelprodukten wie Desserts verwendet. Darüber hinaus werden sie in Backwaren wie Keksen, Kuchen und Keksen verwendet. Darüber hinaus finden sie Anwendung in Lebensmittelgeschäften, Restaurants und in der verarbeitenden Industrie. Da immer mehr Lebensmittelhersteller innovative Produkte mit Pistaziengeschmack entwickeln, um von ihrer wachsenden Popularität zu profitieren, wird die Nachfrage nach Pistazien zwischen 2017 und 2026 voraussichtlich stetig steigen.

Diese Bewertung basiert auf einem TMR-Bericht mit dem Titel „Pistazienmarkt (Form – ganz, pulverisiert, geröstet und geteilt; Endverbrauch – Bäckerei und Süßwaren, aromatisierte Getränke, Frühstückszerealien, Snacks, Butter und Brotaufstrich, Milchprodukte und andere“) ; Vertriebskanal – Großhändler/Distributor, moderner Handel, Convenience Stores, Online-Vertrieb und andere Vertriebskanäle) – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2017 – 2026.“

