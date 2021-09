Pfefferminz-Tee-Markt – Industriekenntnisse durch Wachstum, aufstrebende Trends und Prognose bis 2030

Steigerung des Verbraucherbewusstseins in Bezug auf die Vorteile von Pfefferminztee zur Unterstützung des Marktwachstums

Der Lebensmittel- und Getränkesektor hat in den letzten zehn Jahren bedeutende Entwicklungen erlebt, insbesondere in den Nischengeschmacksrichtungen und im Produktsegment. In den letzten zehn Jahren haben aufgrund der sich wandelnden Verbraucherpräferenzen ansprechende Branding- und Marketingstrategien der Marken und das zunehmende Interesse an der Erforschung neuer Produkte den Weg für eine Reihe neuer Getränke und Lebensmittelprodukte geebnet, um auf den Markt zu kommen. Die Popularität von Tee steigt weltweit weiter an und gemäß den aktuellen Trends gewinnt Tee auch bei den Verbrauchern in traditionell nicht Tee trinkenden Ländern an Popularität. Da die Teewelle wahrscheinlich noch mehrere Jahre andauern wird, haben Fusionstee-Aromen wie Pfefferminztee aus einer Reihe von Faktoren eine beträchtliche Popularität erlangt.

Die sich entwickelnden Verbrauchertrends haben in den letzten Jahren eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des Wachstums des Pfefferminztee-Marktes gespielt und laut den Analysten von Transparency Market Research wird dies wahrscheinlich die Nachfrage nach Pfefferminztee im Prognosezeitraum antreiben. Der Markteintritt einer Reihe von trinkfertigen Teemarken auf dem Welt- und dem Heimatmarkt soll den Absatz von Pfefferminztee in den kommenden Monaten steigern. Die gesundheitlichen Vorteile von Pfefferminztee gepaart mit dem wachsenden Einfluss des Social Media Marketings sind einige der anderen Schlüsselfaktoren, die den Verkauf von Pfefferminztee in den kommenden Jahren voraussichtlich ankurbeln werden.

Aufgrund dieser Faktoren sowie der Bereitschaft der Verbraucher, neue Produkte und Geschmacksrichtungen zu entdecken, ist der weltweite Markt für Pfefferminztee auf dem Weg, bis Ende 2030 den Marktwert von 330 Mio. US-Dollar zu erreichen Der aktuelle Markt für Pfefferminztee konzentriert sich zunehmend auf die Verpackung von Produkten, die Preisgestaltung und die Schaffung eines größeren Bewusstseins für die Vorteile von Pfefferminztee – Faktoren, die den Absatz von Pfefferminztee in naher Zukunft ankurbeln sollen.

Fordern Sie ein Muster an, um umfassende Einblicke in den Pfefferminztee-Markt zu erhalten https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=S&rep_id=79634

Trinkfertige Tees für ein Comeback

Obwohl trinkfertige Tees in der Vergangenheit stark kritisiert wurden, dürften trinkfertige Tees im aktuellen Szenario ein allmähliches Comeback erleben und bei den modernen Verbrauchern allgemein anerkannt werden. Mehrere Marken konzentrieren sich weiterhin auf die Verwendung natürlicher Inhaltsstoffe, Nischen-Superfood-Formulierungen und die Erweiterung ihrer Produktpalette – Faktoren, von denen erwartet wird, dass sie den Pfefferminztee-Markt ankurbeln. Trinkfertige Tees werden hauptsächlich in entwickelten Regionen, einschließlich Nordamerika und Europa, als Superfoods beworben und sind dafür bekannt, kalt gebraut zu sein, wenig Konservierungsstoffe zu enthalten und Antioxidantien zu besitzen. Der durchschnittliche Konsum von Pfefferminztee ist in den letzten Jahren stark gestiegen – ein Trend, der sich im Prognosezeitraum voraussichtlich fortsetzen wird. Da die Millennial-Bevölkerung weiterhin zu einem gesünderen und verbesserten Lebensstil tendiert, wächst die Nachfrage nach Pfefferminztee weltweit. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Social-Media-Marketing einen starken Einfluss auf das Gesamtwachstum des Pfefferminztee-Marktes haben wird, da immer mehr beliebte digitale Influencer für Fusion-Teearomen werben.

Während Social-Media-Marketing wahrscheinlich eine der wichtigsten Marketingstrategien von Marken bleiben wird, konzentrieren sich die Marktteilnehmer zunehmend auf die Einführung von Produkten mit ansprechenden Etikettendesigns, Verpackungsdesigns usw. Mehrere Marken konzentrieren sich zunehmend auf die Einführung von Pfefferminztee mit minimalen, modernen, und schicke Branding-Designs, um die Massenattraktivität ihrer Produkte zu erhöhen.

Die Nachfrage wird wahrscheinlich während der COVID-19-Pandemie aufgrund der gesundheitlichen Vorteile von Pfefferminztee steigen

Es wird erwartet, dass der Pfefferminztee-Markt im Jahr 2020 angesichts der anhaltenden COVID-19-Pandemie aufgrund der mit Pfefferminztee verbundenen gesundheitlichen Vorteile ein stetiges Wachstum verzeichnen wird. Antibakterielle und antivirale Eigenschaften von Pfefferminze sind dafür bekannt, die Immunität des Körpers zu stärken und Erkältungen zu behandeln, weshalb die Nachfrage nach Pfefferminztee im Jahr 2020 konstant gestiegen ist. Darüber hinaus werden die allgemeinen gesundheitlichen Vorteile von Pfefferminztee wahrscheinlich den Umsatz steigern 2020. Während der Umsatz in Einzelhandelsgeschäften und Supermärkten aufgrund der strengen Sperrmaßnahmen der Regierungen im zweiten Quartal 2020 voraussichtlich sinken wird, wird erwartet, dass der Online-Umsatz zunehmen wird.

Lieferanten kennen die Verbraucheranforderungen, ihre Vorlieben für Vielfalt, Mischung, Packungsgrößen und Verarbeitung von Pfefferminzteeprodukten und versuchen, erschwingliche und innovative Produkte zu einem vernünftigen Preis anzubieten. Auch Anbieter starten mit innovativen Teekonzepten und Verkäufen mit originellen Ideen, die den Kunden die Möglichkeit bieten, entsprechende Produkte und Angebote zu erkunden.

Stehen Sie in einem Kopf-an-Kopf-Wettbewerb mit anderen Marken? Fordern Sie einen benutzerdefinierten Bericht über den Pfefferminztee-Markt an https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=CR&rep_id=79634

Pfefferminztee-Markt: Übersicht

Laut dem neuesten Forschungsbericht von Transparency Market Research zum globalen Pfefferminztee-Markt für den historischen Zeitraum 2018–2019 und den Prognosezeitraum 2020–2030 sind die steigende Präferenz für aromatisierte Kräutertees und die gesundheitlichen Vorteile dieser natürlichen Tees Faktoren, von denen erwartet wird, dass sie die globale Markt für Pfefferminztee im Prognosezeitraum

In Bezug auf den Umsatz wird der globale Pfefferminztee-Markt bis 2030 einen Wert von 330 Mio. US-Dollar erreichen und im gesamten Prognosezeitraum mit einer CAGR von ~ 8 % wachsen

Wachsende Vorliebe für aromatisierte und pflanzliche Zutaten: ein Schlüsselfaktor