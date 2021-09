Peeling Cleanser Market 2021 | Weltweite Möglichkeiten, treibende Kräfte, zukünftiges Potenzial 2030

Peeling ist der Vorgang, bei dem abgestorbene Hautzellen von der Hautoberfläche entfernt werden. Peeling-Reiniger entfernen im Wesentlichen abgestorbene Haut. Der Markt für Peeling-Reiniger hat in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen, da das Bewusstsein der Menschen für die Körperpflege gestiegen ist. Abgestorbene Zellen führen oft zu trockener Haut, schuppigen Stellen und verstopften Poren. Der Peeling-Reiniger entfernt abgestorbene Zellen und hilft Alpha-Hydroxylsäuren (AHAs), in die Haut einzudringen, um die Poren zu befreien.

Peeling-Reiniger verbessern das Hautbild auf verschiedene Weise; Sie lassen die Haut strahlender und frischer aussehen und verbessern die Wirksamkeit von topischen Hautpflegeprodukten, indem sie die Aufnahmefähigkeit erhöhen. Ein Hautpeeling kann auch die Kollagenproduktion erhöhen. Kollagen ist entscheidend für strahlende und lebendige Haut. Es fördert auch die Elastizität der Haut und hilft, das Auftreten von feinen Linien und Erschlaffung zu minimieren. Peeling-Reiniger verbessern auch die Hautfarbe.

Das wachsende Bewusstsein für Körperpflege- und Reinigungsprodukte, der starke Wunsch der Verbraucher, vorzeigbar auszusehen, der Anstieg des verfügbaren Einkommens der Menschen, die Zunahme der Zahl der berufstätigen Frauen und Promi-Werbung treiben das Wachstum des Marktes für Peeling-Reinigungsmittel voran. Darüber hinaus wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach natürlichen oder organischen Produkten in naher Zukunft den Markt für Peeling-Reiniger ankurbeln wird. Der Eintritt neuer multinationaler Unternehmen und die einfache Verfügbarkeit von Produkten über mehrere Vertriebskanäle fördern das Wachstum des Marktes für Peeling-Reiniger. Darüber hinaus steigert die Einführung neuer Produkte, insbesondere für männliche Verbraucher, die Nachfrage nach Peeling-Reinigern auf dem Weltmarkt. Mangelndes Bewusstsein über die Verfügbarkeit von Peeling-Reinigern, Allergien, die durch das Vorhandensein chemischer Konservierungsmittel in Peeling-Reinigern verursacht werden, und hohe Kosten dieser Produkte werden voraussichtlich das Wachstum des Peeling-Reiniger-Marktes im Prognosezeitraum hemmen. Darüber hinaus kann die übermäßige Verwendung von Peeling-Reinigern den gegenteiligen Effekt haben und zu viel Haut entfernen, was zu Trockenheit oder Reizung führt.

Der globale Markt für Peeling-Reiniger kann nach Produkttyp, Hauttyp, Anwendung, Endbenutzer, Vertriebskanal und Geografie segmentiert werden. In Bezug auf den Produkttyp kann der Markt in Talkum-gefülltes Polypropylen, Glas-gefülltes Polypropylen, Kalziumkarbonat-gefülltes Polypropylen und Glimmer-gefülltes Polypropylen unterteilt werden. Basierend auf dem Hauttyp kann der globale Markt für Peeling-Reiniger in Mischhaut, normale Haut, trockene Haut, fettige Haut und empfindliche Haut unterteilt werden. In Bezug auf die Anwendung kann der Markt in Schönheitssalons & Spas, Krankenhäuser & Kliniken und Einzelpersonen unterteilt werden. Basierend auf dem Endverbraucher kann der Markt in männliche und weibliche Verbraucher unterteilt werden. In Bezug auf den Vertriebskanal kann der globale Markt für Peelingreiniger in Online- und Offline-Kanäle unterteilt werden.

Basierend auf der Geografie kann der globale Markt für Peelingreiniger in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, den Nahen Osten und Afrika sowie Südamerika unterteilt werden. Aufgrund der steigenden Nachfrage nach natürlichen und organischen Hautpflegeprodukten in der Region wird erwartet, dass Nordamerika im Prognosezeitraum den Weltmarkt dominieren wird. Der Markt für Peeling-Reiniger im asiatisch-pazifischen Raum wird aufgrund der steigenden Anzahl von Marktteilnehmern in der Region, insbesondere in China, Südkorea und Japan, voraussichtlich ein herausragendes Wachstum verzeichnen.

Der Markt für Peeling-Reiniger ist vielfältig und umkämpft. Auf dem Markt agieren zahlreiche Player. Diese Akteure konzentrieren sich auf technologische Innovationen und Prozessverbesserungen, um Kosten zu senken und die Qualität zu verbessern. Zu den Hauptakteuren zählen The Estée Lauder Companies Inc., Beiserdorf AG, Bobbi Brown Professional Cosmetics, Inc., Clinique Laboratories, LLC, Shiseido Co., Ltd., Innisfree, L’Oreal SA, Olay, Neutrogena, ZOA Skin Health, Airelle Skincare , Clarins, Unilever, Murad, Inc., Ren Skincare und Pevonia.

Der Bericht bietet eine umfassende Marktbewertung. Dies geschieht durch eingehende qualitative Erkenntnisse, historische Daten und überprüfbare Prognosen zur Marktgröße. Die im Bericht enthaltenen Prognosen wurden unter Verwendung bewährter Forschungsmethoden und Annahmen abgeleitet. Auf diese Weise dient der Forschungsbericht als Analyse- und Informationsspeicher für jede Facette des Marktes, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Regionale Märkte, Technologien, Typen und Anwendungen.

Die Studie ist eine Quelle zuverlässiger Daten zu:

Marktsegmente und Untersegmente

Markttrends und -dynamik

Angebot und Nachfrage

Marktgröße

Aktuelle Trends/Chancen/Herausforderungen

Wettbewerbslandschaft

Technologische Durchbrüche

Wertschöpfungsketten- und Stakeholderanalyse

Die regionale Analyse umfasst:

Nordamerika (USA und Kanada)

Lateinamerika (Mexiko, Brasilien, Peru, Chile und andere)

Westeuropa (Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Italien, nordische Länder, Belgien, Niederlande und Luxemburg)

Osteuropa (Polen und Russland)

Asien-Pazifik (China, Indien, Japan, ASEAN, Australien und Neuseeland)

Naher Osten und Afrika (GCC, Südliches Afrika und Nordafrika)

Der Bericht wurde durch umfangreiche Primärforschung (durch Interviews, Umfragen und Beobachtungen erfahrener Analysten) und Sekundärforschung (die seriöse bezahlte Quellen, Fachzeitschriften und Datenbanken von Branchenverbänden umfasst) erstellt. Der Bericht enthält auch eine vollständige qualitative und quantitative Bewertung durch die Analyse von Daten, die von Branchenanalysten und Marktteilnehmern an wichtigen Punkten in der Wertschöpfungskette der Branche gesammelt wurden.

Eine separate Analyse der vorherrschenden Trends im Muttermarkt, makro- und mikroökonomischer Indikatoren sowie Regulierungen und Mandate ist Gegenstand der Studie. Auf diese Weise projiziert der Bericht die Attraktivität jedes wichtigen Segments über den Prognosezeitraum.

Höhepunkte des Berichts: