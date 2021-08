PBAT-Markt (Polybutylenadipatterephthalat) soll bis 2031 eine Bewertung von 2 Mrd. us$ erreichen: TRANSPARENZ MARKTFORSCHUNG

PBAT (Polybutylenadipatterephthalat) Markt: Einführung

Transparenz-Marktforschung liefert wichtige Erkenntnisse zum globalen PBAT-Markt. In Bezug auf den Umsatz wird der globale PBAT-Markt im Prognosezeitraum aufgrund zahlreicher Faktoren, zu denen TMR in seinem Bericht über den globalen PBAT-Markt gründliche Einblicke und Prognosen bietet, mit einer CAGR von 8,7 % wachsen.

Die Verfügbarkeit von Hochleistungsersatzstoffen wird den globalen PBAT-Markt im Prognosezeitraum wahrscheinlich behindern. Es wird erwartet, dass die steigende Nachfrage nach PBAT in der Verpackungsindustrie den globalen PBAT-Markt in den nächsten zehn Jahren antreiben wird, da PBAT in der Branche umfassend eingesetzt wird.

PBAT (Polybutylenadipatterephthalat) Markt: Dynamik

Für die Herstellung von Einkaufs- und Mülltüten steigt die Nachfrage nach PBAT. Die globale Taschenindustrie hat sich kontinuierlich weiterentwickelt und erweitert. Es ist eine wachstumsstarke Branche, angeführt von der Zunahme der Bevölkerung und der Urbanisierung.

Die globale Konsumgüterindustrie entwickelt und expandiert kontinuierlich. Die Konsumgüter- und FMCG-Sektoren passen sich den sich entwickelnden Verbraucheranforderungen und -trends an. Der Konsumgütersektor wird vor allem von digitalen Innovationen und der zunehmenden Fokussierung auf einen nachhaltigen und gesunden Lebensstil beeinflusst. Die globale Konsumgüterindustrie expandiert aufgrund des Bevölkerungs- und Einkommenszuwachses der Bevölkerung in rasantem Tempo. Konsumgüter sind für den täglichen privaten Konsum bestimmt. Sie decken ein großes Produktportfolio ab, darunter Food- und Non-Food-Kategorien. Sie lassen sich weiter in Fast Moving Consumer Goods (FMCG) und Slow Moving Consumer Goods (SMCG) einteilen.

Die Nutzungsdauer von FMCG-Produkten ist kürzer als ein Jahr. Daher werden diese Produkte relativ häufig mit wiederkehrendem Aufwand gekauft. Diese Produkte umfassen Kategorien wie Lebensmittel und Getränke, Körperpflege, Reinigungsprodukte, Bekleidung und Schuhe, Tabak und Tiernahrung/Haustierpflege. FMCG spielt eine wichtige Rolle und hält den Großteil der Konsumgüterindustrie. Laut der India Brand Equity Foundation (IBEF) soll sich der Markt für verpackte Lebensmittel in Indien bis 2025 auf 70 Mrd. US-Dollar verdoppeln. Der Markt für verpackte Lebensmittel in Indien spielt eine entscheidende Rolle für die Weltwirtschaft. Die Konsumgüterindustrie (Consumer Packaged Goods, CPG) hat sich schnell entwickelt, um die Verbrauchernachfrage zu befriedigen. PBAT wird häufig bei der Verpackung von Konsumgütern verwendet. Die weltweit steigende Nachfrage nach FMCG ermutigt Unternehmen, innovative Verpackungsdesigns auf den Markt zu bringen, um Verbraucher anzuziehen. Dies wird voraussichtlich die Nachfrage nach PBAT im Prognosezeitraum ankurbeln.

PBAT (Polybutylenadipatterephthalat)-Markt: Prominente Regionen

Europa dominiert den globalen PBAT-Markt. Es wird geschätzt, dass die Verpackungs- sowie die Landwirtschafts- und Fischereiindustrie in der Region zwischen 2021 und 2031 schnell wachsen werden. Dies wird die Nachfrage nach PBAT in Europa voraussichtlich ankurbeln.

Deutschland wird voraussichtlich im Prognosezeitraum eine hochattraktive Region des PBAT-Marktes in Europa sein. Die Verpackungsbranche in Deutschland verzeichnet aufgrund der steigenden Einkommen der Menschen im Land ein starkes Wachstum. Dies hat zu einer steigenden Nachfrage nach Lebensmittelzusatzstoffen geführt und damit den PBAT-Markt in Deutschland vorangetrieben.

Der asiatisch-pazifische Raum dürfte im Prognosezeitraum eine weitere hochattraktive Region des globalen PBAT-Marktes sein. China hielt im Jahr 2020 einen großen Anteil am PBAT-Markt im asiatisch-pazifischen Raum. Die Investitionen im Agrarsektor sind in China in den letzten Jahren gestiegen. Dies steigert die Nachfrage nach PBAT im Agrarsektor.

PBAT (Polybutylenadipatterephthalat)-Markt: Hauptakteure

Hauptakteure auf dem globalen PBAT-Markt sind BASF SE, Feddersen Group, JinHui ZhaoLong High Technology Co., Ltd., EASTMAN CHEMICAL COMPANY, FillPlas Co. Ltd., GO YEN CHEMICAL INDUSTRIAL CO LTD (GYC Group), Chang Chun Group, und Amco-Polymere.

Unternehmen auf dem PBAT-Markt [Polybutylenadipatterephthalat] haben durch die breite Anwendung digitaler Technologien im gesamten Kontinuum, von der Rohstoffbeschaffung über die Herstellung bis hin zur Erzeugung der Endproduktion, zur Lagerhaltung und zum endgültigen Vertrieb, zunehmend den Gang gewechselt. Unter den verschiedenen Auswirkungen erlebt der Markt eine neue Wachstumsökonomie aufgrund der Ausdünnung der Grenzen zwischen Spezial- und Rohstoffgeschäften, die mit dem größeren Ökosystem verbunden sind. Gleichzeitig werden neue Wachstumsparameter energisch diskutiert, da die Interessenvertreter der Industrie die Kreislaufwirtschaftsprozesse stärker in den Vordergrund stellen.

