Patient Monitoring and Ultrasound Devices Display Market Scrutinized in New Research

Die Präsenz einer großen Anzahl von Akteuren führt zu einer starken Fragmentierung des globalen Marktes für Patientenüberwachungs- und Ultraschallgeräte, sagt Transparency Market Research (TMR) in einem neuen Bericht. Dies beendet jedoch nicht den Wettbewerb auf dem Markt, auf dem sich führende Akteure darauf konzentrieren, ihren Kunden kostengünstige Produkte anzubieten. Diese Akteure gehen strategische Partnerschaften sowie Fusionen und Übernahmen ein, um diese Geschäftsziele zu erreichen.

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem globalen Markt für Patientenüberwachungs- und Ultraschallgeräte gehören Philips Healthcare, Toshiba Medical Systems Corporation, Hitachi Medical Corporation, Esaote SpA, Beijing Jing Jing Medical Equipment Co. Ltd., Shanghai Fosun Long March Medical Science Co. Ltd., China Medical Equipment Co. Ltd., Beijing Leadman Biochemistry Ltd., Shimadzu Corporation, Carestream Health, Barco NV, Hologic Inc., EZISURG MEDICAL, Cook Medical, Medtronic Inc., Lifetech Scientific Corporation und Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd.

Die Nachfrage nach dem Markt für Patientenüberwachungs- und Ultraschallgeräte-Displays wird wahrscheinlich, gelinde gesagt, moderat steigen. Der Bericht von TMR prognostiziert, dass der Markt bis Ende 2025 eine Bewertung von 4.605,4 Mio die dieser Markt aufgeteilt ist. Auf geografischer Ebene hielt Nordamerika im Jahr 2016 den führenden Marktanteil auf dem Markt für Patientenüberwachungs- und Ultraschallgeräte.

Vorteile der Miniaturisierung und Portabilität digitaler Geräte steigern die Nachfrage

Weltweit erlebt die Gesundheitsbranche eine radikale Abkehr von herkömmlichen Instrumenten und Praktiken. Das Aufkommen der digitalen Bildgebungs- und Diagnosetechnologie und die Entwicklung alter traditioneller Monitore zu digitalen Multifunktionsmonitoren, die eine Reihe von Vitalfunktionen gleichzeitig verfolgen können, bieten Vorteile der Miniaturisierung und Portabilität. Diese Monitore werden unter anderem für vielfältige Funktionen in Krankenhäusern, Kliniken und diagnostischen Laboren eingesetzt. Dies ist ein Schlüsselfaktor für das Wachstum des Marktes für Patientenüberwachungs- und Ultraschallgeräte.

Die zunehmende Akzeptanz von High-Tech-Geräten wie Herzmonitoren, Multiparameter-Monitoren und anderen hat in den letzten Jahren zu einem enormen Wachstum des Marktes für Patientenüberwachung und Ultraschallgeräte geführt. Abgesehen davon wird erwartet, dass die Nachfrage nach fortschrittlicher Diagnosetechnologie, die eine Bildgebung mit hohem Kontrast und bester Auflösung ermöglicht, den Markt für Patientenüberwachung und Ultraschallgeräte weltweit ankurbeln wird.

Einführung hoher Herstellungskostenlimits

Moderne, technologiegetriebene Patientenüberwachungs- und Ultraschallgeräte müssen sorgfältig entwickelt werden, um bildgebende und diagnostische Funktionen zu erfüllen. Dies führt zu hohen Kosten bei der Herstellung dieser Vorrichtungen. Auch der Mangel an geschultem Personal für die Bedienung der Patientenüberwachung und der Anzeige von Ultraschallgeräten könnte das Marktwachstum in gewissem Maße bremsen.

Die vorgestellte Überprüfung basiert auf den Ergebnissen eines TMR-Berichts mit dem Titel „Markt für Patientenüberwachungs- und Ultraschallgeräte (Gerätetyp – Patientenüberwachungsgeräte (hämodynamische Überwachungsgeräte, Neuromonitoringgeräte, Herzüberwachungsgeräte, Fetal- und Neugeborenenüberwachungsgeräte, Atemüberwachungsgeräte)“ , Multiparameter-Überwachungsgeräte, Fernpatientenüberwachungsgeräte, Gewichtsüberwachungsgeräte und Temperaturüberwachungsgeräte) und Ultraschallgerät (2D-Ultraschall, 3D-Ultraschall, 4D-Ultraschall, Doppler-Ultraschall, hochintensiver fokussierter Ultraschall und extrakorporale Stoßwellenlithotripsie); Größe – Patientenüberwachung Geräte (4“ – 8“, 8“ – 12“, 12“ – 16“, 16“ – 20“ und 20“ und höher) und Ultraschallgeräte (15“ – 16“, 16“ – 20“ und 20“ und .) oben); Nach Bildschirmauflösung – 640 x 480, 1024 x 768, 1280 x 800 und 1280 x 1024; Touch-Typ – Interaktiv und Nicht-interaktiv; Anzeigetechnologie – LED, TFT-LCD, PM-LCD, CRT, PMOLED, AMOLED; Farbe – S/W und Bunt) – Glo bal Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose, 2017 – 2025.“

