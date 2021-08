Palatants-Markt – Globaler Branchenbericht, 2030 Die technische Expansion in den Palatants-Markt hat das Kundenverhalten maßgeblich beeinflusst. Es wird oft erwartet, dass das Einkaufstempo und die gleichzeitig gekaufte Menge durch die zunehmende Verwendung von Marktplätzen zur Verbesserung der Schmackhaftigkeit beeinflusst werden

Palatants-Markt: Einführung

Eine kürzlich von Transparency Market Research veröffentlichte Studie zum Markt für Gaumensegel umfasst globale Branchenanalysen und Chancenbewertungen für 2020-2030. Die Einnahmen aus dem globalen Markt für Gaumenfreuden wurden im Jahr 2020 auf ~2,5 Mrd. US-Dollar geschätzt, die mit einer CAGR von 3,9 % auf 3,7 Mrd.

Tierfutterqualität in direktem Verhältnis zur Kaufhäufigkeit

Die technische Expansion in den Palatants-Markt hat das Kundenverhalten maßgeblich beeinflusst. Es wird oft erwartet, dass das Einkaufstempo und die gleichzeitig gekaufte Menge durch die zunehmende Verwendung von Marktplätzen zur Verbesserung der Schmackhaftigkeit beeinflusst werden. Wenn das Produkt profitable Ergebnisse zu bringen scheint, kaufen Käufer ein Produkt eher in großen Mengen. Palatants wurden speziell für die Zubereitung von Heimtiernahrung, Nahrungsergänzungsmitteln und Therapien entwickelt, wodurch sie für Haustiere besser schmecken. Diese Faktoren sollen den Absatz von Gaumenfreuden auf dem Weltmarkt verbessern.

Rückwärtsintegration mit Bio-Getreidebauer

Bio-Lebensmittel sind in der Tiernahrungsindustrie sehr beliebt geworden, und nicht nur in der Lebensmittelindustrie. Strategische Allianzen mit Landwirten werden den Produzenten helfen, eine konstante Versorgung mit natürlichem Getreide, dem natürlichen Futterrohstoff, sicherzustellen. Dies garantiert nicht nur die Versorgung mit Bio-Getreide, sondern trägt auch dazu bei, Schwankungen bei den Getreidepreisen zu begrenzen, wodurch die Produktionskosten für Bio-Futter gesenkt werden, um den Besitzern zu helfen, die wachsende Nachfrage nach Bio-Heimtierfutter zu decken.

Pflanzliche (vegane) Diäten für Haustiere, um die Verwendung von pflanzlichen Geschmacksstoffen zu fördern

Hundebesitzer glauben allmählich, dass ihre Haustiere ein Teil ihrer Familie sind. Begleittiere bieten Freude, Wärme und bedingungslose Zuneigung, und Eltern von Haustieren investieren wahrscheinlich in Qualität und Geschmack, die dem entsprechen, wovon sie sich ernähren. Dies führt daher zu einer verstärkten Betonung einer ausgewogenen Ernährung von Haustieren. Auf dem Heimtierfuttermarkt wurden pflanzliche und vegetarische Lebensmittelaromen und Nährstoffverstärker auf den Markt gebracht, die eine mögliche Lösung für das moralische Dilemma von Veganern und Vegetariern darstellen, die ihr Zuhause mit Allesfressern und Fleischfressern teilen.

Innovationen werden in fast allen Bereichen des palatants Marktes durchgeführt. Solche herstellerseitigen Technologien beeinflussen in erster Linie das Kundenverhalten und die Marktreaktion. Unternehmen nutzen neue digitale Technologien, um ihre Kreativität und ihr Know-how in der Tierernährung zu nutzen, um Mehrwert für Endverbraucher und Kunden zu generieren. Innovationen wie die Überwachung von Haustieren im Haushalt sowie technologische Innovationen und einige andere Funktionen dürften den Absatz auf dem Markt für Gaumenfreuden ankurbeln. Zum Beispiel:

DIANA und BRAIN Pet Food sind 2015 eine strategische und weltweit führende Partnerschaft für Leistungslösungen in der Geschmacksforschung bei Katzen eingegangen. Durch diese exklusive, vorsätzliche Partnerschaft, die seit 5 Jahren bekannt ist, werden die Partner wahrscheinlich an verschiedenen Agenden arbeiten, um verwandte Mechanismen zu untersuchen Geschmackswahrnehmung bei Katzen. Gemeinsames Ziel des 1. Programms ist die Nutzung von florierenden Katzengeschmackszellen (CTC) zum Screening neuer Inhaltsstoffe, die die Schmackhaftigkeit von Heimtiernahrung verbessern sollen.

