Ovomucoid-Markt – Globale Branchenanalyse 2027

Der Verzicht auf tierische Lebensmittelzutaten zur Unterstützung von Tierquälereien in den letzten Jahren hat Lebensmittelhersteller dazu veranlasst, mehr in Forschung und Entwicklung zu investieren und zu denken, um eine Lösung zu finden und die Nachfrage ihrer Kunden mit größter Zufriedenheit zu befriedigen. Der am häufigsten verwendete Protease-Inhibitor ist fetales Kälberserum, und es wurde gezeigt, dass die Gefahr einer Zoonose, d. h. der Übertragung von Krankheiten vom Tier auf den Menschen, besteht. In den letzten Jahrzehnten wurden mehrere Fälle von Rinderwahnsinn nach dem Verzehr von Rinderproteinen vermutet. Ovomucoid ist Eiweißprotein und wirkt effektiv als Protease-Inhibitor, was den Weg für die Anwendung in der Lebensmittelindustrie öffnet. Urbanisierung und ein hektischer Lebensrhythmus befeuern die Nachfrage nach verarbeiteten und verzehrfertigen Lebensmitteln, was die Nachfrage nach Ovomucoid in den kommenden Jahren direkt erhöhen wird. Ovomucoid kann während der Lebensmittelverarbeitung hinzugefügt werden, um eine Überhydrolyse durch proteinabbauende Enzyme zu verhindern. Auf der anderen Seite gewinnt Ovomucoid auch unter den Forschern und Wissenschaftlern an Popularität, da es bei der Zellernte und der Gewebedissoziation während der Zellkultur bzw. der Gewebekultur effizient arbeitet. Auf dem globalen Ovomucoid-Markt halten Nordamerika und Europa aufgrund der Präsenz wichtiger Lebensmittel verarbeitender Unternehmen in der Region den größten Anteil an der Produktion und dem Verbrauch von Ovomucoid. Darüber hinaus die Präsenz verschiedener Weltklasse-Forschungslabore und Life-Science-Unternehmen in der Region. Es ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Ovomucoid in der lebensmittelverarbeitenden Industrie und der Life Science Industrie aufgrund der steigenden Nachfrage nach verzehrfertigen Produkten und dem Wachstum der Life Science Forschung steigen wird.

Steigende Nachfrage nach Ovomucoid in Lebensmittelindustrie und Forschungseinrichtungen

Ovomucoid wird im Allgemeinen in den biowissenschaftlichen Forschungslabors verwendet, um die Zellen zu gewinnen, indem die Verbindung zwischen ihnen unterbrochen wird. Die Zellen werden mit Hilfe des Connectin-Proteins an andere Zellen angeheftet und müssen für die Zellpassage aufgebrochen werden. Um die Passage zu ermöglichen, wird im Allgemeinen Trypsin verwendet, um die Verbindung von Zellen aufzubrechen, und nach einiger Zeit werden Protease-hemmende Proteine ​​hinzugefügt, um die Aktivität der Proteolyse einzuschränken. Rinderserumalbumin wird im Allgemeinen verwendet, um die Aktivität von Trypsin zu stoppen. Aber viele Forscher und Wissenschaftler unterstützen die Nicht-Grausamkeit von Tieren und entscheiden sich für alternative Proteinquellen, um ihre Aktivität zu stoppen. Ovomucoid hat sich als wirksam erwiesen und viele Forschungslabore entscheiden sich für Ovomucoid zu Forschungszwecken. Ovomucoid wird im Allgemeinen durch das traditionelle Verfahren gewonnen, anstatt durch ein invasives Verfahren, das angewendet wird, um Rinderserumprotein zu gewinnen. Darüber hinaus verhindert es auch Zellschäden und Zelltod nach der Ernte der Zellen während der Zellkultur. Ovomucoid wird auch in Proteinisolierungsprozessen verwendet, wo es den Proteinabbau verhindert. Auch in der Lebensmittelindustrie steigt die Nachfrage nach Ovomucoid, da es den Abbau von in den Lebensmitteln enthaltenen Proteinen verhindert. Mit der steigenden Nachfrage nach Ovomucoid in verschiedenen Sektoren wird erwartet, dass die Nachfrage nach Ovomucoid im Prognosezeitraum steigen wird.

Globales Ovomucoid: Marktsegmentierung

Auf der Grundlage der Qualität wird der globale Markt für Ovomucoid in folgende Kategorien unterteilt:

Lebensmittelqualität

Industriequalität

Auf der Grundlage des Endverbrauchs wird der globale Markt für Ovomukoide unterteilt in:

Nahrungsmittelindustrie

Forschungslabor

Globales Ovomucoid: Hauptakteure

Einige der Hauptakteure, die ihr Geschäft auf dem Ovomucoid-Markt betreiben, sind Neova Technologies Inc., Merck KGaA, Separation Methods Technologies, Inc. und andere. Viele andere Spieler zeigen ihr großes Interesse, Ovomucoid in ihre Produktionslinie aufzunehmen.

Chancen für Marktteilnehmer:

Die zunehmende Gesundheit und das Wohlbefinden der Verbraucher haben die Nachfrage nach Proteinergänzungen unter den Verbrauchern erhöht. Die Proteine ​​werden auf großen Säulen im industriellen Maßstab isoliert, wobei ein Protease-Inhibitor verwendet wird, um den Abbau des Proteins zu verhindern. Ovomucoid ist ein effizienter Protease-Inhibitor, der in der Säule verwendet werden kann, um den Abbau des Zielproteins zu verhindern. Abgesehen von all den oben genannten Faktoren treibt das zunehmende Bewusstsein für Ovomucoid bei Herstellern und Forschern die Nachfrage nach Ovomucoid an und es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Ovomucoid in der kommenden Zukunft steigen wird.

