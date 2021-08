Ovomucin-Markt – Globale Branchenanalyse 2027

Marktaussichten

Ovomucin ist ein Glykoprotein, das in Eiweiß, Vitellinmembran und Chalaza vorkommt. Glykoproteine ​​sind Proteine, die aus Glykanen oder Oligosacchariden bestehen und kovalent an Polypeptide gebunden sind. Ovomucin wird nach Abtrennung von anderem Eiweiß als Protein unverändert oder nach Modifikation mit Enzymen in der Lebensmittelindustrie, Pharmazie und anderen verwendet. Eiweißproteinpulver, Nahrungsergänzungsmittel und andere Eiweißprodukte enthalten Ovomucin als Hauptbestandteil. Daher wird erwartet, dass der wachsende Markt für Eiweißprotein den Markt für Ovomucin im Prognosezeitraum ankurbelt. Ovomucin ist reich an Proteinen, so dass die Nachfrage als Nahrungsergänzungsmittel voraussichtlich steigen wird. Das Ovomucin fungiert als Verdickungs-, Emulgator- und Bindemittel und verleiht ihm ein breites Anwendungsspektrum in der Back-, Süßwaren-, Pharma-, Ernährungs- und anderen Industrien. Die Eiweißpeptide haben eine hohe Hitzestabilität und können daher bei der Herstellung verschiedener verarbeiteter Lebensmittelprodukte verwendet werden, die eine Hitzepasteurisierung erfordern, da sie nicht koagulieren. Mit fortgeschritteneren wissenschaftlichen Forschungsstudien zu Ovomucin-Anwendungen in der Lebensmittelindustrie wird erwartet, dass der Markt im Prognosezeitraum wachsen wird.

PDF-Broschüre herunterladen – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=B&rep_id=66005

Es wird erwartet, dass die wachsende Nachfrage nach Eiweißprotein den Markt für Ovomucin ankurbelt

Eiweißproteine ​​sind aufgrund ihrer verschiedenen funktionellen Vorteile als Nahrungsergänzungsmittel beliebt. Es enthält alle neun essentiellen Aminosäuren und Vitamine, die für den menschlichen Körper lebensnotwendig sind. Die Verwendung von Ovomucin-Peptiden in Sporternährungsprodukten nimmt zu. Die Nachfrage nach Proteinpulvern bei gesundheitsbewussten Menschen steigt, da eine konsequente Proteinversorgung als absolut notwendig für das Muskelwachstum gilt, da Protein beim Aufbau von Muskelmasse und der Reparatur von geschädigtem Muskelgewebe hilft. Eiproteinbestandteile werden verschiedenen Produkten wie Milchprodukten, Backwaren, Süßwaren und anderen zugesetzt, um deren Eigenschaften zu verbessern. Eiproteine ​​verbessern die Produkttextur, Konsistenz, Einheitlichkeit und den Geschmack. Die Anreicherung von Eiprotein wie Ovomucin erhöht die Qualität der Nahrung und verbessert auch den Proteingehalt. Die Anreicherung und Standardisierung von Lebensmitteln wird bei den Verbrauchern aufgrund der steigenden Präferenz für ausreichende Proteine ​​in alltäglichen Lebensmitteln immer beliebter. Es wird erwartet, dass die Nachfrage nach Ovomucin in Pharmazeutika steigen wird, da es bei der Vorbeugung von Krebs hilft und somit die Nachfrage bei der Herstellung von krebsschützenden Medikamenten erhöhen kann. Ovomucin wirkt auch als Tumorsuppressor und hemmt das Wachstum von Tumorzellen.

Weitere Trendberichte von Transparency Market Research – https://www.prnewswire.com/news-releases/increasing-concern-for-animal-health-to-spur-growth-in-the-lentil-protein-market-gradual-rise-in-awareness-about-its-benefits-to-keep-the-growth-steady-tmr-301254840.html

Marktsegmentierung für Ovomucin

Auf der Grundlage des Produkttyps wurde der Ovomucin-Markt unterteilt in

Pulver

Flüssig

Auf der Grundlage des Endverbrauchers wurde der Ovomucin-Markt unterteilt in:

Essen und Getränke

Nahrungsergänzungsmittel

Pharmazeutik

Biotechnologie

Andere (Forschungsinstitute etc.)

Auf der Grundlage des Vertriebskanals wurde der Ovomucin-Markt unterteilt in

B2B

B2C

Hypermärkte/ Supermärkte

Convenience-Stores

Fachgeschäfte

Online-Shops

Ovomucin-Markt: Hauptakteure

Die wichtigsten Marktteilnehmer, die auf dem Ovomucin-Markt tätig sind, Merck & Co. Inc., Thermo Fisher Scientific, HiMedia Laboratories Pvt. Ltd., BD Biosciences, Kewpie Corporation, Aqua Lab Technologies. Es wird erwartet, dass die Anreicherung und Standardisierung von Proteinen den Markt aufgrund des hohen Proteinverbrauchs in Sport- und Bodybuildingprodukten ankurbeln wird.

Kaufe jetzt – https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=66005<ype=S

Marktchancen für Ovomucin

Es wird erwartet, dass die laufende Forschung zu Eiweißprotein und Ovomucin seinen Anwendungsbereich erweitern wird. Verschiedene wissenschaftliche Studien deuten darauf hin, dass Eiweißproteine ​​wie Ovomucin mehr Aminosäuren und Proteine ​​aufnehmen als andere freie Formen, was die Aufmerksamkeit der Hersteller verschiedener Proteinpräparate auf sich ziehen dürfte. Es werden Forschungen durchgeführt, von denen erwartet wird, dass sie Ergebnisse von Ovomucin als Schlafverstärker zeigen. Es wird erwartet, dass Ovomucin die Nachfrage nach Haarpflegeprodukten erhöhen wird, da es es vor Austrocknung und Beschädigung schützt. Es wird auch erwartet, dass es in Hautpflegeprodukten wie Gesichtspackungen, Gesichtswaschmitteln, Cremes und anderen verwendet wird. Die Forscher konzentrieren sich auf die Verbesserung der Techniken zur Isolierung von Ovomucin aus Eiweiß für kommerzielle Zwecke.

Diese Studie von TMR ist ein allumfassender Rahmen für die Dynamik des Marktes. Es umfasst hauptsächlich eine kritische Bewertung der Reisen von Verbrauchern oder Kunden, aktuelle und sich abzeichnende Wege und einen strategischen Rahmen, der es CXOs ermöglicht, effektive Entscheidungen zu treffen.

Anfrage zur Covid19-Auswirkungsanalyse – https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=covid19&rep_id=66005