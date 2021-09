Outbound-Telemarketing-Markt verzeichnet steigende Nachfrage, da neue Produkte im Bankensektor auftauchen

Die wachsende Bedeutung der Kundenkommunikation hat eine wesentliche Rolle bei der Steigerung der Nachfrage auf dem globalen Outbound-Telemarketing-Markt gespielt. Unternehmen und Organisationen leben von ihrer Fähigkeit, Kunden zu binden und gleichzeitig potenzielle und neue Kunden zu erreichen. In diesem Szenario ist Outbound-Telemarketing zu einer Kerngeschäftsstrategie globaler Unternehmen geworden. Darüber hinaus hat das Bestreben dieser Unternehmen, den Verbrauchern personalisierte Erlebnisse zu bieten, dazu geführt, dass sie Kunden für Feedback und Werbeaktionen kontaktieren. Die Verwendung von Telefonanrufen von einer Zentraleinheit in einem Unternehmen wird verwendet, um verschiedene Formen der Kommunikation mit Verbrauchern zu bewerkstelligen. Daher das Gesamtumsatzvolumen im globalen Outbound-Telemarketing-Markt.

Transparency Market Research (TMR) legt in seinem Bericht über den globalen Outbound-Telemarketing-Markt die CAGR dieses Marktes für den Prognosezeitraum zwischen 2017 und 2025 mit 3,70% fest. Das stetige Tempo der Marktreife ist auf das Aufkommen neuer Modi zurückzuführen von Werbung wie E-Mail-Marketing und Inbound-Kanälen. Der Gesamtwert des globalen Outbound-Telemarketing-Marktes soll bis 2025 12.201,4 Mio. US-Dollar erreichen, gegenüber einem Wert von 8.848,9 Mio. US-Dollar im Jahr 2016. Die Nutzung von Telemarketing-Diensten im Einzelhandel könnte den Marktanbietern neue Einnahmen bringen.

Einsatz von Outbound-Telemarketing über Finanzinstitute hinweg zur Unterstützung des Marktwachstums

Die Finanz- und Bankenbranche hat mehrere neue Technologien und Methoden zur Kundenbindung eingeführt. Finanzinstitute umgehen die Fallstricke eines schwachen Marketings, indem sie Verbraucher und potenzielle Kunden direkt anrufen. Darüber hinaus erfordert die Einführung neuer Produkte und Softwaredienstleistungen im Finanzsektor die Verschwendung angemessener Informationen. Da Outbound-Telemarketing eine kostengünstige Werbeform ist, verwenden Finanzinstitute und Beratungsunternehmen diese Methode für groß angelegte Werbeaktionen. Die Verfügbarkeit neuer Kreditprogramme bei Banken ist zu einem bekannten Trend für die Massen geworden. Die einfache Verwendung von Outbound-Telemarketing zur Förderung solcher Programme hat auch den Absatz auf dem gesamten Markt angetrieben.

Die Zurückhaltung der Massen, Telefonanrufe zu Werbezwecken entgegenzunehmen, könnte das Marktwachstum behindern

Trotz der wirtschaftlichen Machbarkeit des Einsatzes von Outbound-Telemarketing sind Unternehmen nicht sicher, dass sie positive Ergebnisse bei deren Einsatz für Werbeaktionen erzielen. Die Zurückhaltung der Massen, mit Kundenbetreuern zu sprechen, macht Telemarketing unproduktiv und sinnlos. Darüber hinaus verwendet eine große Bevölkerungsgruppe SPAM-Detektoren, um Anrufe von nicht autorisierten Einheiten oder Telemarketing-Kanälen zu blockieren. Um Kunden zu erreichen, könnten Unternehmen private und nicht auffindbare Nummern verwenden, um zu verhindern, dass ihre Anrufe blockiert werden. Darüber hinaus wird die Unverzichtbarkeit von Outbound-Telemarketing in mehreren Branchen den wichtigsten Anbietern weiterhin neue Einnahmen bringen.

Einige der wichtigsten Akteure auf dem globalen Outbound-Telemarketing-Markt sind Atento SA, TeleTech Holdings, Inc., Concentrix Corporation, Arvato AG, Alorica Inc., MarketOne International LLP und Teleperformance Group, Inc.

