Optische Sortierung Marktanteil, Größe, Typ, Nachfrage, Übersicht, Analyse Trends, Chancen, Schlüsselwachstum, Entwicklung und Prognosen 2020 bis 2030

Optische Sortierung Marktanalyse, Einblicke

Optische Sortierung, auch digitale Sortierung genannt, ist der automatisierte Prozess der Sortierung fester Produkte mit Kameras oder Lasern. Optische Sortierer können Größe, Bild, Form, Struktur usw. erkennen. basierend auf den in ihnen verwendeten Sensoren.

Hersteller verwenden Bildverarbeitung, eine hocheffiziente Technologie zur Erkennung der Qualität von Mineralien. Hauptfaktoren für das Wachstum sind das Bewusstsein für die Wirksamkeit bei der Senkung der Arbeitskosten und die Lieferzeit, insbesondere in der Lebensmittelindustrie.

Wichtige Treiber

Steigerung der Produktivität

Die Produktivität steigt und Fehler werden durch Automatisierung reduziert. Die Industrie stellt ihre Anwendungen auf Automatisierung um, um den Aufwand der Arbeitnehmer zu reduzieren und die Produktqualität zu erhalten.

Anwendungen in Gürtel Plattformen

Die Anwendung der optischen Sortierung in Bandplattformen dürfte Wachstumsimpulse liefern. Die optische Sortierung bietet eine hohe Sortiergenauigkeit und ein geringes Verschleppverhältnis in verschiedenen Anwendungen wie Lebensmittel, Recycling und Bergbau. Der Bandsortierprozess verbessert die Lebensmittelqualität und minimiert die Kontamination. Seine Hochleistungsfähigkeiten für Tiefkühlkost, frisches oder getrocknetes Gemüse,verarbeitete Lebensmittel usw. weiterhin die Aufmerksamkeit der Endbenutzer zu gewinnen.

Hohe Genauigkeit von NIR-Sortern und Hyperspektralkameras

NIR-Sortierer verwenden Infrarot-Bildgebungstechnologie, die die Chemikalie scannt und dann Genauigkeit im Trennprozess bietet. Technologiegetriebene NIR-Sortierer und Kameras ermöglichen eine genaue Trennung. Mineral Sortierprozess ist sehr komplex und erfordert maximalen Aufwand von den Arbeitern. Mit zunehmender Automatisierung ist der Prozess sehr zuverlässig und stressfrei geworden. Die Marktteilnehmer sind bestrebt, Innovationen zu entwickeln und hocheffiziente Methoden bereitzustellen.

Zurückhaltung

Hohe Anfangsinvestition

Die fortschrittlichen Technologien, die in optischen Sortiermaschinen verwendet werden, erhöhen die Kosten, und dies war ein Schlüsselfaktor für die Zurückhaltung der Endbenutzer. Laut Analyse sind sich die Endnutzer der Vorteile der optischen Sortierung bewusst, jedoch befinden sich viele aufgrund des aktuellen Investitionsklimas in einer Warteschleife.

Geschäftsmöglichkeiten

Wachsende Nachfrage nach IOT-basierten Geräten und intelligenten Systemen

Das Aufkommen von Technologien der nächsten Generation wie KI – und IOT-basierten Geräten hat die Entwicklungsstrategien des Produkts erweitert. Da die Verwendung des Produkts einfach ist, haben mehrere Endbenutzer optische Sortierer in großem Maßstab eingesetzt. Im Jahr 2018 investierte ein Abfallwirtschaftsunternehmen in Großbritannien fast 4.45 Lakh Pfund in einen automatisierten Sorter, um seine Kunststoffverarbeitungsanlage zu modernisieren.

Auswirkungen von Covid-19 auf den Markt für optische Sortierer

Als der Covid-19 einsetzte, verzeichnete der Markt im Jahr 2020 einen Rückgang der Herstellung und Nachfrage nach optischen Sortiern. In Anbetracht der Fortschritte in der Impfstoffentwicklung und der allgemeinen Erholung der Wirtschaft wird erwartet, dass die langfristigen Aussichten für den optischen Sortiermarkt optimistisch sind.

Markt für optische Sortierer-Wettbewerbslandschaft

Die wichtigsten Marktteilnehmer konzentrieren sich auf die Einführung fortschrittlicher, aber preisgünstiger optischer Sortiermaschinen, um ihre Position zu festigen. Die Marktteilnehmer arbeiten mit Stakeholdern in der gesamten Wertschöpfungskette zusammen, um sich von den Auswirkungen des COVID-19 zu erholen. Einige der prominenten Unternehmen in dem Bericht profiliert sind:

Allgaier Werke GmbH

Binder + Co AG

Bühler AG

CP Herstellung

Nationale Recovery Technologies LLC

Satake Corporation

Tomra Systems

Steinert GmbH

Newtec A/S

Pellenc ST

A/S Cimbria

Raytec Vision SpA

Key Technology, Inc und viele andere.

Im Oktober 2020 investierte KWS Sementes in TOMRAs Lebensmittelsortierer ZEA, um seine Produktlinien zu automatisieren.

Im Oktober 2020 brachte Key Technology, ein Unternehmen in den USA, ein Produkt auf den Markt, nämlich den VERYX Bio-Print Digital Sorter. Die Hauptanwendung des Produkts besteht darin, dass es die NIR-Erkennung mit Farbkameras kombiniert.

Im Oktober 2020 brachte Satake einen optischen Sortierer namens FMSR-IR auf den Markt. Es ist eine All – in-One-Maschine mit der neuesten RGB-Technologie, IR, und die Maschine verfügt auch über Formsortierfunktionen.

Im Mai 2020 brachte das Unternehmen TOMRA TOMRA 3C auf den Markt, eine neue optische Sortiermaschine, die bei der Sortierung und bei der Produktausbeute effizient ist.

Markt für optische Sortierer-Regionale Aussichten

Nordamerika hält weiterhin den größten Marktanteil und der Markt wird voraussichtlich bis 2030 stetig wachsen. In Nordamerika sind viele lebensmittelverarbeitende Betriebe auf Automatisierungsprozesse angewiesen. Darüber hinaus ist der Zugang zu Kapital und Investitionen für nordamerikanische Endbenutzer relativ weniger umständlich. Angesichts des wachsenden Fokus auf Automatisierung und Effizienz werden die USA weiterhin einer der weltweit führenden Märkte für optische Sortierung sein.

Neben Nordamerika verzeichnet auch der asiatisch-pazifische Raum aufgrund der Nachfrage nach den Separatoren im Bergbau ein stetiges Wachstum. Hohe Investitionen von Unternehmen in APAC-Regionen treiben das Marktwachstum an. Erhöhte Arbeitskosten sind ein Problem in APAC und daher Automatisierung wird in großem Maßstab angenommen.

Markt für optische Sortierer-Segmentierung

Nach Plattform

ADR-Systeme

Kanal-Sortierer

Mechanische Grader

Nach Markt

NIR-Sortierer

Hyper spektrale Kameras

Kombinierte Sortierer

Durch Anwendung

Lebensmittel: Gemüse, Trockenfrüchte, Nüsse, Fleisch, Meeresfrüchte, Getreide, Getreide und Hülsenfrüchte.

Recycling: Kunststoff, Papier, Glas, organischer Abfall, Elektroschrott, Metall.

Bergbau: Mineralien (Edel oder industriell)

Nach Geographie

Nordamerika

Rest der Welt

Taste Q&A

Was ist die optische Sortierung Marktgröße?

Der optische Sortiermarkt wird derzeit auf USD 1,85 Milliarden geschätzt und wird voraussichtlich bis 2030 mit einer CAGR von über 9% wachsen

Werden kamerabasierte optische Sortiermaschinen gefragt sein?

Ja, die Nachfrage nach kamerabasierten optischen Sortiermaschinen dürfte aufgrund höherer Genauigkeit und Präzision zunehmen

Was war die historische Wachstumsrate für den optischen Sortiermarkt?

Historisch gesehen ist der optische Sortiermarkt zwischen 7% und 8% gewachsen. Die COVID-19-induzierte Trägheit hat zu einem Umsatzeinbruch geführt; Die langfristige Marktperspektive bleibt jedoch positiv.

Welche Branche hat die höchste Nachfrage nach optischen Sortiermaschinen?

Die Lebensmittelindustrie ist für die höchste Nachfrage nach optischer Sortierung verantwortlich. Der wachsende Fokus auf Präzisionssortierung in der Lebensmittelindustrie dürfte den Umsatz ankurbeln.

