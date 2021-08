On-Demand-Transportmarkt soll bis 2028 kräftig wachsen

Globaler On-Demand-Transportmarkt: Momentaufnahme

On-Demand-Transport ist ein hochentwickeltes Transportsystem, das ein revolutionäres Managementsystem und Verkehr bietet. Diese Art von Transportsystem ermöglicht eine bessere Koordination verschiedener Kunden und eine intelligentere und sicherere Nutzung des Transportsystems. Dies sind einige der Faktoren, die das Wachstum dieses Marktes maßgeblich unterstützen.

Fortschritte in der IT-Infrastruktur können ein weiterer Grund für das Wachstum des On-Demand-Transportmarktes auf globaler Ebene sein. Der steigende Trend von Mikromobilitätsdiensten wie E-Scootern, E-Bikes und Zweiraddiensten kann ein weiterer Faktor sein, der das Wachstum des globalen On-Demand-Transportmarktes beeinflusst. Die Entwicklungsländer wie Indien und China neigen eher zum Wachstum des Zweirad-Transportsystems, dies kann ein anderer Faktor sein, der das Wachstum des On-Demand-Transportmarktes vorantreibt. Die Hauptakteure konzentrieren sich weitgehend auf verschiedene Marktstrategien wie Zusammenarbeit und Einführung neuer Produkte, um ihre Präsenz auf der ganzen Welt aufrechtzuerhalten. Dies ist wahrscheinlich ein weiterer Grund für die Entwicklung und das Wachstum des on-demand-Transport-Markt.

Das Verbot von DIDI Chuxing durch die chinesische Regierung kann ein weiterer Faktor sein, der sich negativ auf das Wachstum des globalen Marktes für On-Demand-Transport auswirkt. Der gleiche Vorfall ereignete sich in der jüngsten Vergangenheit, als der Uber-Passagier den Fahrer wegen Fehlverhaltens mit den Kunden beschuldigt. Darüber hinaus können hohe Kosten für den Ausbau der Infrastruktur ein weiterer Faktor sein, der das Wachstum dieses Marktes behindert.

Der globale Markt für On-Demand-Transport ist nach Fahrzeugtyp, Servicetyp, Fahrzeugkonnektivität und Region segmentiert. Der Fahrzeugtyp ist weiter unterteilt in E-Hailing, Carsharing, stationsbasierte Mobilität und Autovermietung. In Bezug auf die Fahrzeugkonnektivität ist der globale Markt für On-Demand-Transport in V2I, V2N, V2P und V2V.By fahrzeugtypen, der Markt ist in Mikromobilität und Allrad getrennt. Globale Betreiber wie Ola, Uber, BMW Group und Daimler AG dominieren jedoch unter anderen Akteuren, die auf dem globalen Markt für On Transportation tätig sind.

Globaler On-Demand-Transportmarkt: Überblick

Dem globalen Markt für On-Demand-Transporte wird im Prognosezeitraum 2018 – 2028 ein robustes Wachstum vorausgesagt. Das unaufhörliche Wachstum des Verkehrs auf der ganzen Welt dürfte die Nachfrage nach On-Demand-Transporten anheizen. Die steigende Nachfrage nach Transporteinrichtungen an Orten, an denen öffentliche Verkehrsmittel nicht häufig sind, hat den Markt erheblich zum Aufstieg beigetragen. Auch die zunehmende Besorgnis über die weltweiten Co2-Emissionen aufgrund des aggressiven Wachstums der Fahrzeuge veranlasst die Menschen, sich für den On-Demand-Transport zu entscheiden.

Globaler On-Demand-Transportmarkt: Trends und Chancen

Einer der Hauptfaktoren für das Wachstum des globalen On-Demand-Transportmarktes sind die volatilen Kraftstoffkosten. In den letzten Jahren sind die Preise für Kraftstoffe nur außergewöhnlich gestiegen und haben alle Rekorde gebrochen. Die schnelle Urbanisierung, gepaart mit einer robusten infrastrukturellen Entwicklung, hat erheblich zu einem Mangel an ausreichenden Parkplätzen geführt.. Dies hat die weltweite Einführung von On-Demand-Transportdiensten gefördert.

Der Anstieg der Autokosten hat die Menschen gezwungen, sich auf On-Demand-Dienste zu konzentrieren, die Vorteile bieten, z. B. eine Fahrt ändern, eine Reise vorab buchen und es dem Benutzer ermöglichen, seine Buchungen zu minimalen Kosten zu stornieren. Die steigende Beliebtheit von Carsharing-Diensten aufgrund ihres günstigen Tarifs und ihrer Umweltfreundlichkeit schafft lukrative Wachstumschancen für den Markt. Abgesehen davon zeigen die Menschen Interesse an On-Demand-Transportdiensten, da diese ein verbessertes Reiseerlebnis ohne Wartungskosten bieten. Die zunehmende Verbreitung von Smartphones in verschiedenen Teilen der Welt hat die Produktnachfrage angekurbelt. Industrieländer haben fast 100% der Smartphone-Nutzung erreicht. Inzwischen erleben die Entwicklungsländer eine starke Nachfrage nach Smartphones. Der Ausbau des Internets ist vorgesehen, um die Nachfrage auf dem Markt zu erhöhen.

Die Zunahme der Anzahl von Carsharing-Anwendungen wie Gett und Uber hat das Wachstum des Marktes außergewöhnlich begünstigt. Diese Anwendungen erfordern jedoch eine nahtlose Internetverbindung, um eine Fahrt zu buchen. Daher kann eine schlechte Internetverbindung die Expansion des Marktes in bestimmten Bereichen beeinträchtigen. Auf der anderen Seite haben Netzbetreiber, um den Problemen entgegenzuwirken, Anwendungen bereitgestellt, die dem Benutzer helfen, ein Taxi zu buchen, ohne dass eine Internetverbindung erforderlich ist. Zum Beispiel OLA, eine indische mobile Taxidienste ins Leben gerufen OLA Offline-Funktionen, die Benutzer unterstützt ein Taxi mit Hilfe von SMS zu buchen. Die Sicherheit der Passagiere wurde als einer der wichtigsten Rückschläge auf dem Markt angesehen. Die Regierung, die solche Fälle im Auge behält, hat strenge Vorschriften erlassen, um die Sicherheit der Passagiere zu erhöhen.

Globaler On-Demand-Transportmarkt: Marktpotenzial

Vor kurzem hat Emirates Skywards in Zusammenarbeit mit CarTrawler eine Buchungs-App namens Emirates Skywards Cabforce auf den Markt gebracht. Emirat Skywards Cabforce ist eine On-Demand-Anwendung für den Bodentransport. Die App bietet sichere Zahlung per Kreditkarte und elektronische Quittungen für jede Reise. Die App hilft Benutzern, den Festpreis zu sehen. Die App ist sowohl auf iOS-als auch auf Android-Geräten verfügbar. Solche Innovationen werden dem globalen On-Demand-Transportmarkt erhebliche Impulse verleihen.

Globaler On-Demand-Transportmarkt: Regionale Aussichten

Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum aufgrund des Anstiegs des verfügbaren Einkommens und der Kraftstoffpreise andere Regionen dominieren wird. Regierungsinitiativen, die den Markt in der Region begünstigen, haben der Region auch geholfen, Favorit für die Spieler zu werden.

Globaler On-Demand-Transportmarkt: Wettbewerbslandschaft

Die Marktteilnehmer konzentrieren sich weitgehend auf Forschungs-und Entwicklungsaktivitäten zur Verbesserung der Dienstleistungen und zur Verbesserung der Passagiersicherheit. Führende Akteure entscheiden sich für Fusionen und Übernahmen, um ihre Dienstleistungen zu erweitern. Einige der wichtigsten Akteure auf dem Markt sind die International Business Machines Corporation (IBM), Daimler Group, BMW Group, General Motor Company, Ford Motor Company und der Robert Bosch GmbH und Gett, Inc.

