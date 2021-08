Öllagermarkt Globale Branchenanalyse und-prognose 2017 bis 2025

Globaler Ölspeichermarkt: Momentaufnahme

Zu den wichtigsten Lagertypen für Ölprodukte gehören solche, die für Rohöl, Benzin, Flugbenzin sowie für Mitteldestillate wie Diesel, Heizöl, Marinebunkerkraftstoffe, Naphtha, Kerosin, Gasöl und Benzin bestimmt sind. Die Öllagerung bietet ein höheres Maß an Kostenkonstanz für diese Produkte, indem Schwankungen auf dem kurzfristigen Angebotsmarkt für Rohöl und alle seine Derivate beseitigt werden. Der Nahe Osten wird voraussichtlich weiterhin eine primäre Zielregion für Hersteller von Ölproduktlagern sein, da die Region bei der Rohölproduktion weiterhin führend ist.

Das Auslaufen von Ölprodukten ist eine der Hauptursachen für Produktverschwendung, und Händler und Hersteller sind sich der Investitionen bewusst, die erforderlich sind, um überlegene Alternativen zur Lagerung zu entwickeln, die dazu beitragen können, diese Verluste zu vermeiden. Dies beinhaltet auch die Umleitung von Handarbeit und Fertigungskapazitäten in Richtung Erweiterung der Herstellung dieser Lagereinheiten. Kohlenstoffstahl und Edelstahl sind die beiden Schlüsselmaterialien, die derzeit zur Herstellung von Ölspeichereinheiten verwendet werden. Kohlenstoffstahl ist in erster Linie aufgrund seiner geringeren Kosten ein Grundnahrungsmittel auf dem Markt, bietet jedoch mehrere Nachteile, die Edelstahl mildern kann. Es ist sehr wahrscheinlich, dass in den kommenden Jahren mehr Akteure auf Edelstahllager umsteigen.

Globaler Öllagermarkt: Überblick

Ölspeicherprodukte bestehen hauptsächlich aus Benzin, Rohöl, Flugbenzin und mittleren Destillaten wie Heizöl, Diesel, Naphtha, Marinebunkerkraftstoffen, Kerosin, Benzin und Gasöl. Die Öllagerung bewirkt Preisstabilität, indem kurzfristige Angebotsschwankungen bei Rohöl und seinen Derivaten beseitigt werden. Aufgrund unterschiedlicher strenger Normen zur Verhinderung von Leckagen haben Anbieter von Lagergeräten stark in Arbeitskräfte und in den Bau von Stahltanks investiert. Es gibt zwei Arten von Materialien, die in diesem Prozess verwendet werden, nämlich Kohlenstoffstahl und Edelstahl. Obwohl Kohlenstoffstahl kostengünstig ist, wird Edelstahl wahrscheinlich an Orten mit hohem Luftsalzgehalt und offenen Lagereinrichtungen eine erhebliche Nachfrage verzeichnen. Darüber hinaus erhöht der Chromgehalt die Widerstandsfähigkeit gegen starke Chemikalien, was zu einer höheren Nachfrage auf dem Weltmarkt führt.

Globale Öl-Storage-Markt: Die Wichtigsten Trends

Mit der globalen Ölschwemme aufgrund der Länder des Nahen Ostens, die wenig Anzeichen für eine Verringerung der Produktion und der US-Schieferproduktion in massiven Mengen zeigen, hat das Angebot die Nachfrage übertroffen. Dies hat eine effektive Lagerung erforderlich gemacht, was zu einem erheblichen Wachstum des globalen Marktes für Ölspeicher geführt hat. Lieferanten weltweit haben ihre Lagerbestände und Infrastruktur erweitert, um riesige Mengen an Rohöl zu speichern. Ein weiterer Faktor, der die Nachfrage ankurbelt, sind die Bemühungen der Regierungen, die Ölreserven zu erhöhen, um eine Wirtschaftskrise abzuwenden.

Ein spürbarer Trend auf dem Markt sind die Lagerinitiativen von Nationen wie den USA, China und Indien, um die Preisvolatilität abzufedern und eine konsistente Versorgung des Endverbrauchssektors zu erreichen.

Globaler Ölspeichermarkt: Marktpotenzial

Da die globale Ölversorgung keine großen Anzeichen für ein Nachlassen zeigt, sieht die Zukunft für den globalen Ölspeichermarkt vielversprechend aus. Diese Tanks werden hauptsächlich für Benzin, Flugbenzin, Rohöl und Mitteldestillate verwendet. Die Lagernachfrage nach Rohöl wird bis 2025 voraussichtlich 1 Milliarde Kubikmeter überschreiten. Kapazitätserweiterungen und eine hohe Nachfrage nach Dieseln und Kraftstoffen für den Strom-und Transportsektor dürften jedoch in den nächsten Jahren die Nachfrage nach Benzin, Flugbenzin und anderen petrochemischen Derivaten erhöhen.

Ein großes Problem ist jedoch der zunehmende Lagerbestand aufgrund des geringeren Verbrauchs. Dies führt zu wirtschaftlichen Verlusten für Lieferanten. Außerdem sind strenge Regeln für die Lagerung von Öl in ober-und unterirdischen Tankanlagen ein weiterer Faktor, der den Markt behindert. Die Vorschriften zur Kontrolle der Umweltverschmutzung (England) von 2001 und die Vorschriften zur Gewässerumwelt (Schottland) von 2006 sind einige der wichtigsten Rechtsvorschriften, die die Industrieteilnehmer in Westeuropa einhalten müssen.

Globaler Ölspeichermarkt: Regionale Aussichten

Aus geografischer Sicht führt der Nahe Osten aufgrund der zunehmenden Ölproduktion und des steigenden Raffineriedurchsatzes den globalen Ölspeichermarkt an. Der robuste Bedarf an Destillaten, Erdöl und Kraftstoff in verschiedenen Industrie-und Handelssegmenten hat die Tanknachfrage in der Region erheblich gesteigert. Nationen wie Kuwait, Saudi-Arabien und die VAE sind an der Spitze des Wachstums in der Region. Die Nachfrage nach Rohöllagern in Saudi-Arabien wird bis 2025 voraussichtlich 67,4 Millionen Kubikmeter erreichen.

Auch Nordamerika trägt wesentlich zur Nachfrage nach Ölvorräten bei. Für den asiatisch-pazifischen Ölspeichermarkt wird in den kommenden Jahren ebenfalls eine Trendwende bei der petrochemischen Nachfrage prognostiziert.

Globaler Öllagermarkt: Wettbewerbsanalyse

Einige der führenden Akteure auf dem globalen öl-storage-Markt sind die Marquard & Bahls AG, ZCL Composites, Zepnotek Storage TanksLF Herstellung, Columbian Steel Tank, Belco, und Palmer. Unter ihnen bietet Marquard & Bahls eine breite Palette von Tankdesigns zur Lagerung von Rohöl, Biodiesel, Bioethanol, pflanzlichen Fetten und Mitteldestillaten.

