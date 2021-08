Nylon 66-Marktumsatzvolumen, Status, Wachstum, Chancen und Weltmarktanteil von 2018-2026

Ein Marktforschungsbericht von Transparency Market besagt, dass der Wettbewerb auf dem globalen Nylon 66-Markt in den letzten Jahren härter geworden ist. Die Entwicklung erfolgt vor dem Hintergrund wachsender Anwendungen des Produkts. Die höhere Erwärmungstemperatur des Materials macht es zu einem würdigen Ersatz für bestehende Materialien, die in der Automobil- und Elektrotechnik verwendet werden.

Der globale Nylon 66-Markt ist eine konsolidierte Handelsarena mit sehr wenigen prominenten Akteuren. Einige von ihnen sind Asahi Kasei Corporation, ANXESS, BASF SE und DowDuPont. Die meisten Akteure sind daran interessiert, Produktionsstätten in neuen Regionen zu errichten, um ihre globale Präsenz zu erweitern.

Der globale Nylon 66-Markt wird im Prognosezeitraum – 2018 bis 2026 voraussichtlich mit einer beeindruckenden CAGR von 3% wachsen. Analysten zufolge wird der globale Nylon 66-Markt bis Ende 2026 voraussichtlich einen Gesamtwert von 6 Milliarden US-Dollar erreichen .

Basierend auf den Segmenten wird prognostiziert, dass das Anwendungssegment den höchsten Anteil am globalen Nylon 66-Markt hält. Die wachsende Anwendung in der Automobil- und Elektronikindustrie wird das Wachstum auf dem globalen Nylon 66-Markt anführen.

In Bezug auf die Geografie wird prognostiziert, dass Nordamerika auf dem globalen Nylon 66-Markt dominierend bleiben wird. Auch hier werden die florierende Automobilindustrie und die steigende Nachfrage nach Elektronik die Nachfrage nach dem Produkt antreiben.

Ausweitung der Anwendungen im Automobil- und Elektroniksektor zur Steuerung des Wachstums

Eine der Hauptanwendungen von Nylon 66 liegt im Elektro- und Elektronikbereich. Ihre hervorragenden hitzebeständigen Eigenschaften machen sie ideal für elektrische und elektronische Produkte. Hitze ist ein häufiges Nebenprodukt von elektrischen und elektronischen Geräten. Und hohe Hitze kann das Gerät beschädigen. Daher finden Hersteller Nylon 66 als ideales Isoliermaterial in elektrischen und elektronischen Geräten. Dies dürfte die Nachfrage auf dem globalen Nylon 66-Markt ankurbeln.

Darüber hinaus sind sie aufgrund der gleichen Eigenschaft ideal für Motorenteile. Da Automobilhersteller mit Motorendesign und -effizienz experimentieren, werden die Akteure auf dem Nylon 66-Markt auch neue Wege der Innovation erleben. Sie müssen Produkte entwickeln, die den aufkommenden Anforderungen der Automobilindustrie entsprechen und so die Nachfrage auf dem globalen Nylon 66-Markt ankurbeln.

Knappheit zur Hemmung des Wachstums auf dem Nylon 66-Markt

Während der globale Nylon 66-Markt mehrere Faktoren hat, die das Wachstum in den kommenden Jahren beeinflussen, gibt die Knappheit des Rohstoffs bei den Spielern Anlass zur Besorgnis. In den letzten Jahren kämpften mehrere Hersteller mit Rohstoffknappheit. Die Nachfrage hat jedoch den Preis des Produkts aufgebläht, was den Spielern eine Atempause verschafft hat.

Es wird erwartet, dass die Beständigkeit der Nachfrage die Dynamik auf dem globalen Nylon 66-Markt beibehält. Darüber hinaus erhöhen die Marktteilnehmer nach und nach ihre Produktionskapazitäten, um die Marktbeherrschung zu erlangen und von der steigenden Preisentwicklung zu profitieren. Unterdessen hält der Versuch, Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Rohstoffversorgung zu identifizieren, auch die Dynamik unter den Akteuren auf dem globalen Nylon 66-Markt aufrecht.

Die hier vorgestellte Studie basiert auf einem Transparenz-Marktforschungsbericht mit dem Titel „Nylon 66 Market (Grade – Fiber and Resin; Application – Textiles, Industrial, Carpets, Automotive, Electrical and Electronics, Consumer Goods and Appliances, Packaging, Films and Coatings, Others) (Drähte und Kabel)) – Globale Branchenanalyse, Größe, Anteil, Wachstum, Trends und Prognose 2018 – 2026.“

