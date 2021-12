nutricosmétique 2021 Cargill, Incorporated, DuPont, Nestlé, L’Oréal International, The Coca-Cola Company, Skinside AG

Die Nutrikosmetik bezeichnet die Kombination von Nährstoffen, die bei der Herstellung von Kosmetika verwendet werden, um die Funktion und Struktur der Haut zu unterstützen. Mehrere Arten von Mikronährstoffen, darunter die Vitamine A, E und C, sind gut etablierte Antioxidantien, die die Wirkung freier Radikale auf die Haut reduzieren. Sie helfen auch bei anderen Funktionen wie der Kollagenproduktion und dem Schutz von Hautschäden vor ultraviolettem (UV) Licht. Diese Produkte werden in fester (Pille) und flüssiger Form oral eingenommen.

Das Wachstum älterer Menschen auf der ganzen Welt, die kosmetische Hilfe suchen, und die Zunahme des Schönheitsbewusstseins in der Stadtbevölkerung sind die Hauptfaktoren, die den Nutrikosmetik-Markt antreiben. Die zunehmende Zahl von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten mit dem Ziel, organische Nährstoffe in Schönheitsprodukte zu integrieren, und die hohen Investitionen der Hersteller für Forschungsprojekte beschleunigen das Wachstum des Nutrikosmetik-Marktes. Fusionen und Übernahmen, die zu den wichtigsten innovativen und strategischen Entwicklungsplänen eines weltweit führenden Akteurs gehören, und wachsende Bedenken hinsichtlich der menschlichen Gesundheit beeinflussen den Nutrikosmetik-Markt. Auch die starke Nachfrage nach Bio-Produkten, Ein wachsendes Gesundheitsbewusstsein, veränderte Verbraucherpräferenzen und ein steigendes verfügbares Einkommen wirken sich positiv auf den Markt für Nutrikosmetika aus. Darüber hinaus bieten das Aufkommen innovativer Produkte mit innovativen Produkten und die Umsetzung günstiger regulatorischer Standards als Lebensmittel für spezifische Gesundheitsprobleme (FOSHU) im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 profitable Möglichkeiten für Akteure auf dem Nutrikosmetik-Markt.

Die folgenden Unternehmen werden vom Marktbericht für Nahrungsergänzungsmittel abgedeckt: – Cargill, Incorporated, DuPont, Nestlé, L’Oréal International, THE Coca-Cola Company, Skinside AG, Croda International Plc, Pfizer Inc., International Flavors & Fragrances Inc., Robinson Pharma, Inc., Ashland, Vitabiotics Ltd, SEPPIC, Medcoll Bio, BASF SE, Deep Visions Multimedia GmbH

Dieser Bericht untersucht den Status und die Prognose des globalen Marktes für Nahrungsergänzungsmittel und kategorisiert die globale Marktgröße (Wert und Volumen), den Umsatz (Millionen USD) und den Produktpreis nach Hersteller, Typ, Anwendung und Region. Der Marktbericht für Nahrungsergänzungsmittel nach Zutaten, Anwendung und Geografie mit globaler Prognose bis 2027 bietet Kennern und eingehenden Recherchen relevante Details zur globalen Wirtschaftslage in Schlüsselregionen mit Schwerpunkt auf Schlüsselregionen (Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien-Pazifik) und wichtigsten Ländern (USA, Deutschland, Großbritannien, Japan, Korea, China).

Nach Inhaltsstoff (Carotinoide, Vitamine, Omega-3-Fettsäuren usw.), Verwendung (Körperpflege, Hautpflege, Haarpflege, Sonstiges, Gesundheitspflege, Verdauungsgesundheit, Herzgesundheit, Gewichtsmanagement, Sonstiges), Einnahmeart (Nahrungstablette) Nahrungsergänzungsmittel, trinkbare) Nahrungsergänzungsmittel), Vertriebswege (moderner Handel, Reformhäuser, Fachgeschäfte, Apotheken, E-Commerce);

Marktsegmente nach Regionen, die regionale Analyse umfasst:

Nordamerika (USA, Kanada und Mexiko)

Europa (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Italien, nordische Länder, Spanien, Schweiz und andere europäische Länder)

Asien-Pazifik (China, Japan, Australien, Neuseeland, Korea, Indien, Südostasien und andere APAC-Regionen)

Südamerika (Brasilien, Argentinien, Chile, Kolumbien, andere Länder usw.)

Naher Osten und Afrika (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Israel, Ägypten, Türkei, Nigeria, Südafrika und andere MEA-Regionen)

Inhalt –

Globale Marktgröße, Status und Prognose für Nahrungsergänzungsmittel bis 2027

1 Marktüberblick

2 Herstellerprofile

3 Globaler Umsatz, Umsatz, Marktanteil und Wettbewerb

nach Herstellern 4 Globale Nährstoffmarktanalyse nach Regionen

5 Nordamerikanische Nährstoffe nach Ländern

6 Europäische

Nährstoffe

nach Ländern 7 Asien-Pazifik Nährstoff nach Ländern 8 Südamerikanische Nährstoffe nach Ländern

9 Nahrungsergänzungsmittel im Nahen Osten

nach Ländern und Afrika 10

Globales Marktsegment für Nahrungsergänzungsmittel nach Typ 11 Globales Marktsegment für

Nahrungsergänzungsmittel nach Anwendung 12 Nahrungsergänzungsmittel-Marktprognose

13 Vertriebskanäle, Distributoren, Händler und Wiederverkäufer

14 Ergebnisse und Schlussfolgerung der Untersuchung

15 Anhang

Kapitelübersicht zur detaillierten Analyse des globalen Markt für Nahrungsergänzungsmittel:

Kapitel 1 enthält detaillierte Informationen über die Einführung von Nutricosmetics, den Produktumfang, den Marktüberblick, die Marktrisiken, die Markttreiber usw.

Kapitel 2 analysiert die wichtigsten Hersteller des Nahrungsergänzungsmittel-Marktes nach Umsatz, Umsatz usw. für den Prognosezeitraum 2021 bis 2027.

Kapitel 3 analysiert die Wettbewerbslandschaft der großen Hersteller von 2021 bis 2027 basierend auf Umsatz, Umsatz, Marktanteil usw.

Kapitel 4 definiert den Weltmarkt nach Regionen und Marktanteilen, Einnahmen, Einnahmen usw. bis 2028.

In den Kapiteln 5 bis 9 wird das Land und die Region Nutricosmetics auf der Grundlage von Marktanteil, Umsatz, Umsatz usw. analysiert.

Kapitel 10 und 11 enthalten Kenntnisse über grundlegende Markttypen und -anwendungen, Absatzmarktanteil, Wachstumsrate usw. für den Prognosezeitraum 2021-2027.

Kapitel 12 konzentriert sich auf die Marktprognose von 2021 bis 2027 für den Nahrungsergänzungsmittel-Markt nach Region, Typ und Anwendung, Umsatz und Umsatz.

Die Kapitel 13 bis 15 enthalten zeitliche Angaben zu Vertriebskanal, Lieferanten, Händlern, Händlern, Forschungsergebnissen und Schlussfolgerungen zum Nahrungsergänzungsmittel Markt.

