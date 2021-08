Notfallmanagement und Incident Management Markt Eingehende Analyse und Prognose 2017-2025

Globaler Markt für Notfallmanagement und Incident Management: Momentaufnahme

Es wird erwartet, dass der globale Markt für Notfallmanagement und Incident Management die zunehmende Integration von M2M-Kommunikationstechnologien (Machine-to-Machine) und Sensoren in Geräten des neuen Zeitalters erleben wird. Die Fähigkeit von Sensortechnologien der neuen Generation, Echtzeitanalysen und-management von Risiken im Zusammenhang mit natürlichen und vorsätzlichen Risiken bereitzustellen, wird voraussichtlich Regierungsbehörden dazu zwingen, alternde und veraltete Technologien durch solche mit intelligenten Sensortechnologien zu ersetzen. Es wird erwartet, dass sensorfähige Geräte den Kern zukünftiger Notfallmanagement-und Incident-Management-Lösungen bilden.

Bereitstellung zuverlässiger, kostengünstiger, zuverlässiger, konsistenter und synoptischer Informationen zu natürlichen und anthropogenen Vorfällen, Fernerkundungsgeräte könnten die Art und Weise verbessern, wie wichtige Notfall-und Vorfallmanagementprobleme analysiert und behandelt werden. Darüber hinaus könnten Fortschritte bei der Hard-/Software-Integration und Echtzeitdatenerfassung genutzt werden, um die Steuerung und Überwachung von Einsatzfahrzeugen mit Hilfe von festen oder beweglichen Sensoren zu verbessern.

Mit den Fortschritten in diesem Bereich wird erwartet, dass der Markt Produkte und Geräte mit kostengünstigen und vollständig integrierten Sensorsystemen sehen wird, die die Verwaltung mobiler Notfallressourcen verbessern können. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Versuche, verteilte globale Netzwerke von Sensoren für den Austausch von Daten zur Gefahrenüberwachung und zum Notfallmanagement zwischen Netzwerkgeräten einzurichten, zunehmen werden. Es wird erwartet, dass solche verteilten Netzwerke von Sensoren in einer Vielzahl von Notfall-und Incident-Management-Anwendungen wie dem Schutz kritischer Infrastrukturen und der Hochwassererkennung zunehmend eingesetzt werden. Damit sensorbasierte Notfall-und Incident-Management-Technologien zum Mainstream werden, sind umfangreiche Entwicklungen in den Bereichen Web-Sensorarchitekturdesign und Feldbereitstellung für Skalierbarkeit und Systeminteroperabilität erforderlich.

Markt für Notfallmanagement und Incident Management: Kurzer Bericht

Notfallmanagement und Incident Management bezieht sich auf die Planung, Vorbereitung, Abschwächung und Reaktion auf Notfälle wie Naturkatastrophen. Ersthelfer und Regierungsbehörden haben technologisch fortschrittliche Lösungen zur Bekämpfung von Notfällen eingesetzt. Solche Lösungen und Systeme umfassen Erkennungssysteme, Kommunikationstechnologien, Überwachungssysteme, Radargeräte und Frühwarnsysteme, die bei der Planung von Notfällen und Naturkatastrophen helfen. Diese speziellen Systeme und Lösungen können auch vor, während und nach dem Auftreten von Notfällen oder Katastrophen eingesetzt werden.

Darüber hinaus helfen diese Systeme bei der Erkennung verdächtiger Aktivitäten von Terroristen. Unternehmen, die diese Dienste anbieten, arbeiten mit Regierungsorganisationen zusammen, um Lösungen zu entwickeln und umzusetzen, die letzteren helfen, die durch Katastrophen verursachten Schäden zu minimieren. Mit zunehmenden Regeln und Vorschriften der Regierung weltweit gewinnt der Markt für Notfallmanagement und Incident Management an immenser Popularität.

Notfall-Management und Incident-Management-Markt: Einblicke Inklusive

Faktoren wie dynamische klimatische Bedingungen, steigende Naturkatastrophen, die Betonung der Sicherheitspolitik durch die Regierung, häufige Terroranschläge und häusliche Gewalt sind einige Gründe für das Wachstum des Marktes für Notfallmanagement und Incident Management. Obwohl Notfallmanagementlösungen in mehreren Bereichen implementiert werden, sind die meisten Lösungen entweder veraltet oder basieren auf veralteten Technologien. Der Markt für Notfallmanagement und Incident Management ist derzeit reif für mehrere Tier-1-Unternehmen, die technologisch fortschrittliche und anspruchsvolle Lösungen anbieten.

Bei der Einführung von Notfallmanagement-und Incident-Management-Lösungen wurde ein positiver Trend festgestellt, da wichtige Anbieter und zahlreiche Regierungsorganisationen auf der ganzen Welt stark investieren und daran arbeiten, technologisch fortschrittliche und ausgefeilte Lösungen anzubieten, um Schutz und Sicherheit während des Auftretens von Naturkatastrophen oder Notfällen zu bieten.

Markt für Notfallmanagement und Incident Management: Schlüsselsegmente

Der Markt für Notfallmanagement und Incident Management ist nach Kommunikationstechnologien, professionellen Dienstleistungen, System-und Plattformtyp, Art der Endbenutzer und Simulationstools unterteilt. Zu den Kommunikationstechnologien gehören fahrzeugbereite Gateways, Notfallradare, Satellitentelefone und Ersthelfer. Professionelle Dienstleistungen umfassen EOC-Design und-Integration, Schulung und Simulation, Notbetriebsdesign, Beratung und öffentliches Informationssystem.

Arten von Systemen umfassen geodätische Technologien, webbasierte Lösungen, Erdbebenwarnsysteme, Wetterüberwachungssysteme, Tsunami-Warnsysteme, Gefahrentechnologien, Massenbenachrichtigungs -, Überwachungs -, Überwachungs-und Warnsysteme. Geospatial-Lösungen helfen dabei, den genauen Ort einer Naturkatastrophe aufzuzeigen und sind sehr gefragt.

Arten von Endnutzern sind Kraftwerke, Krankenhäuser, verarbeitendes Gewerbe, Regierungsbehörden und Unternehmen. Simulationstools umfassen Tools zur Gefahrenabwehr, zur Evakuierungssimulation und zur Verkehrssimulation. Durch die Erstellung von Echtzeitsituationen unterstützen Simulationstools bei der Planung und Vorbereitung sowie bei der Schulung und Schulung von Menschen für Notfälle und Naturkatastrophen.

Notfall-Management und Incident-Management-Markt: die Hauptakteure

Zu den wichtigsten Akteuren auf dem Markt für Notfallmanagement und Incident Management gehört Booz Allen Hamilton Inc., Guardly Corp., Siemens AG, Cassidian, Environmental System Research Institute, Honeywell International, Motorola, Northrop Grumman, Intergraph Corporation, Lockheed Martin, Tata Consultancy Services und VT-MAK.

