Nordamerika Topische Verwendung Akne-Behandlung Markt: Forschung, Größe, neue Wachstumschancen, 2028

Marktanalyse und Einblicke: Nordamerika Topische Verwendung Akne-Behandlung Markt

Der Markt für Aknebehandlungen für die topische Anwendung in Nordamerika wird im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 voraussichtlich ein Marktwachstum von 2.8% verzeichnen. Data Bridge Market Research-Bericht über Nordamerika topischen Anwendung Akne-Behandlung-Markt bietet Analyse und Erkenntnisse über die verschiedenen Faktoren erwartet werden weit verbreitet in der gesamten Prognose-Zeitraum, während Bereitstellung Ihrer Auswirkungen auf den Markt, das Wachstum. Der Anstieg im Gesundheitssektor weltweit eskaliert das Wachstum von Nordamerika topische Verwendung Akne-Behandlung Markt.

Akne bezieht sich auf eine Hauterkrankung, die durch Reizung der Hautdrüsen oder Haarfollikel ausgelöst wird. Die Creme vergrößert Poren und Pickel, insbesondere an bestimmten Stellen wie Rücken, Brust und Kopf. Talgdrüsen, die während der Akne als verstopft oder beeinträchtigt definiert sind, führen zur Entwicklung von Akne. Der Hautzustand tritt im Allgemeinen bei Kindern und Jugendlichen, aber auch bei Babys und Erwachsenen auf. Topische Akne Verwendung Medikamente wird zur Verringerung der Auswirkungen und Intensität der Akne-Entwicklung verwendet.

Wettbewerbslandschaft und Nordamerika Topische Verwendung Akne-Behandlung Marktanteil Analyse

Die wichtigsten Akteure, die im Marktbericht zur Aknebehandlung behandelt werden, sind Abbott, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Pfizer Inc., Eli Lilly and Company, Merck & Co., Inc. Novartis AG, Bayer AG, Teva Pharmaceutical Industries, GlaxoSmithKline plc, Bausch Health, Galderma Laboratories, L. P., Cipla Inc., Zydus Cadila, Mylan N. V., ALLERGAN, GUTHY|RENKER, Amgen Inc., AstraZeneca und Dermira, Inc. unter anderem. DBMR-Analysten verstehen Wettbewerbsstärken und bieten Wettbewerbsanalysen für jeden Wettbewerber separat an.

Topische Verwendung Akne-Behandlung Marktentwicklung im Jahr 2019

Im Oktober 2019 gab Galderma die Zulassung ihres Hautprodukts AKLIEF (Trifaroten) Creme, 0,005% von Food and Drug Administration für die topische Behandlung von Akne, während hilft bei der Behandlung von sowohl Truncal- als auch Gesichtsaknebehandlung und bietet eine weitere Option für Angehörige der Gesundheitsberufe

Umfang der topischen Anwendung Akne-Behandlung Markt

Topische Anwendung Akne-Behandlung Markt ist auf der Grundlage von Ländern in USA, Kanada, Mexiko in Nordamerika, Brasilien, Argentinien, Rest von Südamerika als Teil von Südamerika, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Niederlande, Belgien, Russland, Türkei, Schweiz, Rest von Europa in Europa, China, Japan, Indien, Australien, Singapur, Thailand, Malaysia, Südkorea, Indonesien, Philippinen, Rest von Asien-Pazifik (APAC) als Teil von Asien-Pazifik (APAC), USA, Ägypten, Saudi-Arabien, Südafrika, Israel, Rest von Nahen Osten segmentiert Osten und Afrika (MEA) als Teil des Nahen Ostens und Afrikas (MEA).

Alle länderbasierte Analyse der topischen Anwendung Akne-Behandlung Markt wird weiter analysiert, basierend auf maximale Granularität in weitere Segmentierung. Auf der Grundlage der Arzneimittelklasse ist der Markt in Antibiotika, entzündungshemmende Medikamente, antimikrobielle Mittel, Kombinationsmedikamente, hormonelle Mittel, orales Retinoid und topisches Retinoid unterteilt. Basierend auf dem Verabreichungsweg ist der Markt in topische und orale unterteilt. Je nach Typ ist der Markt in verschreibungspflichtige und OTC-Produkte unterteilt.

Topische Anwendung Aknebehandlung ist eine Art von Verfahren zur Verringerung der Schwere und Häufigkeit von Acnes. Dieses Verfahren wird verwendet, um die Hautporen zu entsperren, wodurch die Bakterien mit Antibiotika, Retinoid und Dapson abgetötet werden, während die Behandlung bei schweren und leichten Acnes wirksam wird.

Highlights Punkte des Marktes:

Der Marktbericht behandelt die wichtigsten Herausforderungen, die Wettbewerbslandschaft und die demografische Analyse, die Unternehmen dabei helfen können, Einblicke in die länderspezifischen Unterschiede zu erhalten.

Die Analysten betonen auch die wichtigsten Trends und die zukünftigen Chancen, die in der Region erkundet werden können, als Unternehmen bei der Umsatzsteigerung helfen können.

Um wettbewerbsfähige Informationen über führende Unternehmen mit Informationen über ihren Marktanteil und Wachstumsraten zu erhalten.

