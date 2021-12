Nordamerika Telemedizin Marktstatistik 2028: Aktienprognosen, Trends & Wachstumstreiber

Marktanalyse und Einblicke in den Telemedizinmarkt

Es wird erwartet, dass der Telemedizinmarkt im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 ein Marktwachstum erzielt. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt im oben genannten Prognosezeitraum mit einer CAGR von 21.7% wachsen wird.

Telehealth ermöglicht grundsätzlich eine stabile Verbindung zwischen Pflegepersonal und Pflegepersonal für Beratung, Betreuung und Überwachung und bietet eine Remote-Bereitstellung von klinischen sowie nicht-klinischen Dienstleistungen durch Tele- und digitale Kommunikationstechnologien. Es bietet im Grunde einen konstanten Fluss von Echtzeit-Patientengesundheitsinformationen und -aufklärung, um die Kundenergebnisse zu verbessern.

Der Bevölkerungsanstieg und die Notwendigkeit, den Zugang zur Gesundheitsversorgung zu verbessern, sind die wesentlichen Faktoren, die für das Wachstum des Telemedizinmarktes verantwortlich sind. Darüber hinaus stärkt der Anstieg der psychischen Gesundheitsprobleme und der Mangel an Verhaltensgesundheit auch den Gesamtmarktwert. Darüber hinaus erhöhen die Zunahme der Inzidenz chronischer Erkrankungen und der Kosten-Nutzen-Faktor der Telemedizin das Gesamtwachstum des Marktes. Es wird jedoch geschätzt, dass die verschiedenen Faktoren wie schlechte Implementierung und fortschrittliche Technologie, die zu höheren Kosten führen, Betrug in der Telemedizin und mangelnde Unterstützung durch Ärzte das Wachstum des Marktes behindern.

Führende Unternehmen, die sowohl auf regionaler als auch auf globaler Ebene:

Wettbewerbslandschaft und Telemedizin Marktanteilsanalyse

Telemedizinmarkt Wettbewerbslandschaft bietet Details nach Wettbewerber. Details enthalten sind Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielte Einnahmen, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, Präsenz in Nordamerika, Produktionsstandorte und -einrichtungen, Produktionskapazitäten, Stärken und schwächen des Unternehmens, Produkteinführung, Produktbreite und -breite, Anwendungsdominanz. Die oben genannten Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus der Unternehmen auf den Telemedizinmarkt.

Die wichtigsten Akteure im Telehealth-Marktbericht sind Giffen Solutions, Inc. Capsule Technologies, Inc. Chiron Health, Cisco Systems, Inc., Biotricity, A&D Company, Limited, OSI Systems, Inc. Biotronik, Koninklijke Philips N. V., AMD Global Telemedicine, Inc. Global Media Group, Inc., BioTelemetry, Inc., Resideo Technologies Inc, Masimo., eVisit, edgeMED Healthcare, LLC, INTeleICU, iMDsoft, InTouch GPS, AirStrip Technologies., Amerikanisch Gut unter anderem. DBMR-Analysten verstehen Wettbewerbsstärken und bieten Wettbewerbsanalysen für jeden Wettbewerber separat an.

Nordamerika Telehealth-Markt Umfang und Marktgröße

Der Telemedizinmarkt ist nach Typ, Komponenten, Lieferart, Anwendung und Endbenutzern segmentiert. Das Wachstum in diesen Segmenten wird Ihnen helfen, magere Wachstumssegmente in den Branchen zu analysieren und den Benutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke zu geben, um strategische Entscheidungen zur Identifizierung von Kernmarktanwendungen zu treffen.

Je nach Typ ist der Telemedizinmarkt in Telehospitals, Telehome und mhealth / Mobile Health unterteilt.

Auf der Basis von Komponenten ist der Telemedizinmarkt in Dienstleistungen / Software und Hardware unterteilt. Die Dienstleistungen sind in Telepathologie, Telekardiologie, Teleradiologie, Teledermatologie, Telepsychiatrie und andere Dienstleistungen unterteilt.

Basierend auf der Art der Lieferung wird der Telemedizinmarkt in einen webbasierten Liefermodus, einen Cloud-basierten Liefermodus und einen On-Premises-Liefermodus unterteilt.

Auf der Grundlage der Anwendung ist der Markt in Radiologie, Kardiologie, Pathologie, Dermatologie, Neurologie, häusliche Gesundheit, primäre / dringende Versorgung und Intensivstation unterteilt.

Auf der Grundlage der Endnutzer ist der Telemedizinmarkt in Anbieter, Zahler, Patienten und andere Endnutzer unterteilt.

Wichtige Hinweise auf die Branchentrends und Prognosen des Telemedizinmarktes bis 2026

Marktvolumen

Markt Neue Verkaufsmengen

Absatzmengen für Marktersatz

Markt Installierte Basis

Markt nach Marken

Markt-Volumen-Verfahren

Markt-Produkt-Preis-Analyse

Ergebnisse des Marktes im Gesundheitswesen

Marktkosten der Pflegeanalyse

Markt, Regulatorischer Rahmen und Änderungen

In diesem Bericht behandelte Schlüsselpunkte:

Marktübersicht: Der Bericht beginnt mit diesem Abschnitt, in dem eine Produktübersicht und wichtige Inhalte zu den Produkt- und Anwendungssegmenten des globalen Sports Analytics-Marktes bereitgestellt werden.

Geschäftsbeschreibung – Eine detaillierte Beschreibung der Geschäftstätigkeit und Geschäftsbereiche des Unternehmens

Unternehmensstrategie – Zusammenfassung der Geschäftsstrategie des Unternehmens durch den Analysten

Wettbewerb nach Unternehmen: Hier analysieren wir den Wettbewerb auf dem Markt für Telemedizin in Nordamerika nach Unternehmenspreis, Umsatz, Umsatz und Marktanteil, Marktanteil, Wettbewerbslandschaft und neuesten Trends, Fusionen, Erweiterungen, Akquisitionen und Marktanteil von Top-Unternehmen.

Forschungsergebnisse und Schlussfolgerung: Einer der letzten Abschnitte des Berichts, in denen Analystenergebnisse und -ergebnisse bereitgestellt werden.

Wichtige Standorte und Tochtergesellschaften – Eine Liste und Kontaktdaten der wichtigsten Standorte und Tochtergesellschaften des Unternehmens

Detaillierte Finanzkennzahlen für die letzten fünf Jahre – Die neuesten Finanzkennzahlen aus dem von der Gesellschaft mit 5-jähriger Geschichte veröffentlichten Jahresabschluss

