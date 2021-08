Niereninsuffizienz Markt Highlights auf zukünftige Entwicklung 2025

Globaler Markt für Niereninsuffizienz: Momentaufnahme

Die Nachfrage nach Produkten und Therapien zur Behandlung von Nierenerkrankungen hat in den letzten Jahren stetig zugenommen, da weltweit, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum, schlechte Nierenfunktionen vorherrschen und die staatliche Unterstützung zunimmt. Die Teilnehmer des globalen Marktes für Niereninsuffizienz müssen jedoch den schwachen Wettbewerb unter den vermarkteten Produkten zur Behandlung chronischer Nierenerkrankungen (CKD) zur Kenntnis nehmen. Derzeit gibt es mehr als ein Dutzend Produkte auf dem Gebiet, wie Erythropoietin (EPO), Angiotensin-Converting-Enzym (ACE) – Hemmer, Angiotensin-II-Rezeptor-Blocker (ARB), Phosphatbinder und Eisenersatzprodukte. Während die meisten dieser Produkte von Aufsichtsbehörden wie der FDA zugelassen sind, schreckt ihre mangelnde Wirksamkeit zur Kontrolle der Eskalation chronischer Nierenerkrankungen die Zielpatienten davon ab, fortzufahren. Folglich benötigt der globale Markt für Niereninsuffizienz dringend ein erstklassiges Produkt, und Forschung und Entwicklung der Anbieter werden in naher Zukunft den Marktführer unter ihnen bestimmen.

Der globale Markt für Niereninsuffizienz gewinnt auch durch schlechte Sicherheitsprofile der bestehenden Therapien an Bedeutung. Da es reichlich unerfüllten Bedarf gibt und daher der Markt reif für die Einführung einer Therapie ist, die die Erwartungen erfüllt. Die Schwere der Phosphatbinderereignisse im Zusammenhang mit Sevelamerhydrochlorid, Sevelamercarbonat und Lanthancarbonat haben zu einer Anforderung an Produkte mit verbesserten Sicherheitsprofilen und verbesserter Wirksamkeit geführt. Dies ist ein weiterer Faktor, der für die Zukunft des Marktes für Niereninsuffizienz gut ist.

Globaler Markt für Niereninsuffizienz: Überblick

Niereninsuffizienz, auch als Nieren-oder Nierenversagen bezeichnet, ist eine Erkrankung, die durch eine schlechte Nierenfunktion gekennzeichnet ist. In den letzten Jahren hat die Inzidenz dieser Erkrankung so stark zugenommen, dass die Nachfrage nach einer wirksamen Behandlung der Niereninsuffizienz auf einem Allzeithoch ist. Da Regierungen auf der ganzen Welt ihre Gesundheitsausgaben erhöht haben, um die Ausbreitung chronischer Krankheiten zu bekämpfen, wird erwartet, dass die Investitionen in die Forschung und Entwicklung neuartiger Therapeutika für Niereninsuffizienz erheblich zunehmen werden.

Der Bericht untersucht die vorherrschende Dynamik auf dem globalen Markt für Niereninsuffizienz und seine potenziellen Wachstumschancen im Detail. Es bietet Einblicke in die Wachstumstreiber und wichtigsten Einschränkungen, um den Stakeholdern zu helfen, eine bessere Perspektive auf den globalen Markt für Niereninsuffizienz zu erhalten.

Globaler Markt für Niereninsuffizienz: Trends und Chancen

Der globale Markt für Niereninsuffizienz zeigt ein beeindruckendes Wachstum unter dem Einfluss von Treibern wie der zunehmenden Anzahl von Menschen mit Niereninsuffizienz, der steigenden Inzidenz von Diabetes und Blutdruck sowie der steigenden Anzahl von Dialysezentren weltweit. Von diesen werden Diabetes und Blutdruck als die beiden Hauptursachen für Niereninsuffizienz wie Nierenerkrankungen im Endstadium angesehen. Darüber hinaus verzeichnet der Markt eine steigende Nachfrage nach häuslicher Dialyse, da dies dazu beiträgt, die Behandlungskosten erheblich zu senken. Die steigende Nachfrage nach Home Based Dialysis dürfte sich daher auch positiv auf den Gesamtmarkt auswirken.

Globaler Markt für Niereninsuffizienz: Regionale Analyse

Regional bilden Asien-Pazifik, Nordamerika, Europa und der Rest der Welt die wichtigsten Marktsegmente. Unter diesen war Nordamerika 2013 der führende regionale Markt, gefolgt von Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum. Die steigende Nachfrage in den USA und Kanada ist der Haupttreiber des Marktes für Niereninsuffizienz in Nordamerika. Nach Erkenntnissen des Center for Disease Control and Prevention wurden 2011 allein in den USA über 113.136 Patienten wegen Nierenerkrankungen im Endstadium (ESRD) behandelt. Im Laufe des Prognosezeitraums wird die Zahl voraussichtlich weiter steigen, was zu einer hohen Nachfrage nach wirksamen Behandlungs-und Diagnoselösungen führen wird.

Zwischen 2017 und 2025 wird erwartet, dass der Markt für Niereninsuffizienz im asiatisch-pazifischen Raum unter dem Einfluss des anhaltenden Wirtschaftswachstums in den Schwellenländern ein beeindruckendes Wachstum verzeichnen wird. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Markt auch von dem wachsenden Pool von Patienten mit Nierenerkrankungen und dem wachsenden Bewusstsein für die Verfügbarkeit fortschrittlicher Behandlungsoptionen profitieren wird.

Globaler Markt für Niereninsuffizienz: Anbieterlandschaft

Um den vorherrschenden Wettbewerb zu untersuchen, enthält der Bericht Profile von Unternehmen wie Baxter Healthcare, DaVita Healthcare Partners Inc. Fresenius Medical Care AG, Nikkiso, Gambro AB, Fuso Pharmaceutical Industries Ltd., B. Braun Melsungen AG, Nipro Corporation, Terumo Corporation, Kawasumi Laboratories, Inc. und Asahi Kasei Medical Co. Ltd. Da diese Akteure aktiv am Markt teilnehmen, haben ihre Aktivitäten einen erheblichen Einfluss auf die allgemeine Geschäftsdynamik.

Um den Beitrag dieser Unternehmen zum Marktwachstum zu messen, führt der Bericht eine SWOT-Analyse durch. Es untersucht daher detailliert die Stärken und Schwächen der profilierten Unternehmen und identifiziert auch die Chancen und Bedrohungen, denen diese Unternehmen im Laufe des Prognosezeitraums ausgesetzt sind.

