Nickelhydroxid-Marktumfang, eingehende Analyse, Top-Key-Player, Bewertungen und Prognosen bis 2025 / ALT Cobalt & Nickel, Sigma-Aldrich Co. LLC. Sumitomo Metal Mining Co., Ltd,

Globaler Nickelhydroxidmarkt: Momentaufnahme

Nickelhydroxid, eine anorganische Verbindung, die beim Erhitzen giftige Substanzen erzeugt, wird üblicherweise in wiederaufladbaren Batterieelektroden verwendet. Bezeichnet mit Ni (OH) 2, ist es sehr nützlich für seine unlöslichen chemischen Eigenschaften sowie starke Redoxattribute. Theophrastit, eine mineralische Form von Nickelhydroxid, wurde ursprünglich 1980 in Nordgriechenland entdeckt. Nickelhydroxid löst sich mit sehr wenigen Chemikalien wie Aminen und Ammoniak, während es von Säuren angegriffen wird. Da der Energiebedarf aufgrund der raschen Urbanisierung weltweit steigt, steigt die Nachfrage nach wiederaufladbaren Batterien kontinuierlich an, was wiederum dem globalen Nickelhydroxidmarkt Zugkraft verleihen dürfte.

Dieser Bericht über den globalen Nickelhydroxidmarkt ist eine umfassende Bewertung des aktuellen Szenarios und basiert auf einer eingehenden Analyse aller Faktoren, die die Nachfrage in naher Zukunft antreiben oder einschränken können, und projiziert die CAGR für den Prognosezeitraum von 2017 bis 2025 sowie schätzt den Zustand des Marktes im Jahr 2025. Der Bericht wurde erstellt, um als glaubwürdiges Geschäftsinstrument für die Stakeholder zu dienen, die mit dem globalen Nickelhydroxidmarkt verbunden sind.

Während α Ni(OH)2, β Ni(OH)2 und γ Ni (OH)2 die Produktsegmente des globalen Nickelhydroxidmarktes sein können, ist es in mehreren Endverbrauchsindustrien wie elektrochemischen Batterien anwendbar, chemische Industrie, Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie und andere einschließlich der pharmazeutischen Industrie. Geografisch zieht der Bericht eine Bilanz aller wichtigen Regionen wie Nordamerika, Asien-Pazifik und Europa.

Globaler Nickelhydroxidmarkt: Überblick

Nickelhydroxid ist eine integrale chemische Verbindung, die hauptsächlich bei der Herstellung von Nickel-Cadmium-Batterien und als Katalysator bei bestimmten chemischen Reaktionen Anwendung findet. Es wird hauptsächlich in wiederaufladbaren Batterieelektroden durch Oxidation zu Nickel (III)-Oxid-Hydroxid verwendet. Nickelhydroxid ist eine unlösliche grüne, kristalline, anorganische chemische Verbindung, die starke Redoxeigenschaften aufweist. Bisher hat es eine weit verbreitete Anwendung bei der Herstellung von Batterien mit mittlerer bis hoher Rate und Taschenbatterien gefunden. Einige seiner Endverbrauchsindustrien sind unter anderem Landwirtschaft, Elektrochemie, Chemie und Lebensmittel.

Der Weltmarkt für Nickelhydroxid hat in den letzten Jahren ein stetiges Wachstum verzeichnet und wird voraussichtlich auch in naher Zukunft einen gesunden Wachstumskurs einschlagen.

Ein Bericht von TMR Research bietet wichtige Einblicke in den globalen Nickelhydroxidmarkt. Dazu segmentiert es den Markt anhand verschiedener Parameter und untersucht jedes Segment detailliert. Es untersucht die verschiedenen Faktoren, die den Markt fördern oder behindern, das vorherrschende Wettbewerbsszenario und die Wachstumsaussichten in naher Zukunft. Es liefert auch eine umfassende qualitative Analyse der Faktoren, die den Markt antreiben und einschränken. Es liefert auch eine Marktattraktivitätsanalyse und Profile prominenter Unternehmen, die darin tätig sind.

Global Nickel Hydroxid-Markt: Treiber und Trends

Die weltweit steigende Nachfrage nach Batterien ist ein wichtiger Wachstumstreiber auf dem globalen Nickelhydroxidmarkt. Nickelhydroxid werden hauptsächlich als Elektroden in elektrochemischen Batterien verwendet. Einige der einzigartigen wahrgenommenen Vorteile von Nickelhydroxidbatterien sind ihre längere Lebensdauer, bessere Zuverlässigkeit und überlegene Leistung im Vergleich zu den anderen Batterietypen. Dies hat auch zu ihrer schnellen Aufnahme geführt.

Dem Wachstum des Marktes entgegenzuwirken, ist jedoch die zunehmende Besorgnis über seine Toxizitätsbedenken. Nickelhydroxid setzt beim Erhitzen giftige Gase frei. Die Exposition gegenüber Nickelhydroxid kann zu akuter Dermatitis und haut-und asthmaähnlichen Allergien führen. Es betrifft Nieren, Lunge, Magen-Darm-Trakt und das neurologische System. Darüber hinaus ist Nickelhydroxid ein Karzinogen, das das Risiko für Lungen-und Nasenkrebs erhöhen kann. Neben der Sorge um die Gesundheit, ein weiterer wichtiger Markt Abschreckung ist die steigenden Rohstoffpreise, die Produktion in den kommenden Jahren behindern könnte.

Ein bemerkenswerter Trend auf dem globalen Nickelhydroxidmarkt ist die starke Betonung der Verbesserung des Produktportfolios durch Top-Tier-Unternehmen, um ihre Verbraucherbasis zu verbessern. Darüber hinaus wenden versierte Unternehmen ihre Energie auf, um die Schwellenländer im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und in Afrika sowie in Lateinamerika zu erschließen, da sie ein solides Potenzial aufweisen.

Globaler Nickelhydroxidmarkt: Regionale Aussichten

Basierend auf der Geographie sind die Schlüsselsegmente des globalen Nickelhydroxidmarktes Europa, Nordamerika, Asien-Pazifik und der Rest der Welt. Asien-Pazifik, unter ihnen, ist ein lukrativer Markt, der für robustes Wachstum in naher Zukunft bereit ist. Tatsächlich ist China im asiatisch-pazifischen Raum aufgrund des erheblichen Einsatzes elektrochemischer Batterien ein führender Hersteller und Verbraucher von Nickelhydroxid. Auch in Lateinamerika dürfte der Markt rasant wachsen. Derzeit dominieren Nordamerika und Europa in Bezug auf Marktanteile.

Im Bericht genannte Unternehmen

Um eine detaillierte Einschätzung des Wettbewerbs auf dem globalen Nickelhydroxidmarkt zu geben, stellt der Bericht Unternehmen wie ALT Cobalt & Nickel, Sigma-Aldrich Co. vor. LLC. Sumitomo Metal Mining Co., AG, , Norilsk Nickel, Nippy Chemicals, Jien Nickel, BHP Billiton, Vale, Glencore, ERAMET, Hart, Bach, und Henan Kelong.

