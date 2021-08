Next-Generation Sequencing (NGS) Services Market Size to Observe Steady Growth

DNA (Desoxyribonukleinsäure) umfasst die Baupläne des Lebens. Innerhalb der DNA-Struktur gibt es Codes, die für den Zusammenbau von Proteinen und nicht-kodierender RNA erforderlich sind; Diese molekularen Maschinen sind dafür verantwortlich, die biologischen Systeme zu beeinflussen, die Leben erschaffen und erhalten. Durch das Verständnis der DNA-Sequenz konnten die Forscher die Struktur und Funktion von Proteinen, RNA, interpretieren und auch die zugrunde liegenden Ursachen von Krankheiten verstehen. Next-Generation Sequencing (NGS) ist eine leistungsstarke Plattform, die die gleichzeitige Sequenzierung einer großen Anzahl von DNA-Molekülen ermöglicht. Es handelt sich um eine Hochdurchsatz-Methodik, die eine schnelle Sequenzierung von Proben ermöglicht, die aus DNA- oder RNA-Basenpaaren bestehen. NGS unterstützt ein breites Anwendungsspektrum, darunter Chromosomenzählung, Genexpressionsprofilierung, molekulare Analyse und Erkennung epigenetischer Veränderungen. NGS fördert die Entdeckung und ermöglicht die Zukunft der personalisierten Medizin und revolutioniert auch Bereiche wie genetische Krankheiten und klinische Diagnostik mit der Möglichkeit, mehrere Individuen gleichzeitig zu sequenzieren. Nach Angaben des European Bioinformatics Institute (EBI) ist Next-Generation-Sequencing der Sammelbegriff für eine Reihe moderner Sequenzierungstechnologien, darunter die Roche 454-Sequenzierung, die Illumina-Sequenzierung (Solexa), die SOLiD-Sequenzierung und der Ionentorrent: Proton / PGM-Sequenzierung.

Der globale Markt für NGS-Dienste wird in erster Linie von Faktoren wie sinkenden Sequenzierungskosten, technologischen Fortschritten bei NGS, steigendem Bedarf an qualifizierten Fachkräften für eine effiziente Probenvorbereitung und -analyse von NGS, exorbitanten Kosten für die Sequenzierungsinfrastruktur und der Ausweitung von Genom-Mapping-Programmen getrieben . Darüber hinaus bieten die zunehmenden Anwendungen in der agrigenomischen und onkologischen Forschung und der Bedarf an komplexen Sequenzierungsdatenanalysen große Chancen für NGS-Dienstleister. Es wird jedoch erwartet, dass die Installation von internen Sequenzierungseinrichtungen in Krankenhäusern und Universitäten das Wachstum des Marktes für Sequenzierungsdienste der nächsten Generation (NGS) in naher Zukunft behindern wird.

In Bezug auf die Dienstart kann der Markt für Next-Generation-Sequencing (NGS)-Dienste in gezielte Sequenzierung, Exom-Sequenzierung, RNA-Sequenzierung, De-novo-Sequenzierung, Gesamtgenom-Sequenzierung, ChIP-Sequenzierung, Methyl-Sequenzierung und andere Dienstleistungen unterteilt werden. Basierend auf der Technologie kann der Markt für Next-Generation-Sequencing (NGS)-Dienste in Ionen-Halbleiter-Sequenzierung (IOS), Einzelmolekül-Echtzeit-Sequenzierung (SMRT), Sequenzierung durch Synthese (SBS), Nanoporen-Sequenzierung und echte Einzelmolekül-Sequenzierung ( tSMS). In Bezug auf die Anwendung kann der Markt für Next-Generation-Sequencing (NGS)-Dienste in Diagnostik, Biomarker-Entdeckung, Wirkstoffforschung, Landwirtschaft und Tierforschung und andere Anwendungen unterteilt werden. In Bezug auf die Endbenutzer kann der Markt für Next-Generation-Sequencing (NGS)-Dienste in akademische und Forschungsinstitute, Krankenhäuser und Kliniken, die pharmazeutische und biotechnologische Industrie und andere unterteilt werden.

Basierend auf der geografischen Lage kann der Markt für Next-Generation-Sequencing-Dienste (NGS) in Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie den Nahen Osten und Afrika eingeteilt werden. Es wird erwartet, dass Nordamerika den Weltmarkt aufgrund von Faktoren wie wirksamen behördlichen Richtlinien zur Zulassung und Verwendung von Gentests, einem gut verankerten Netzwerk von Informatikern und einer starken Präsenz prominenter Marktführer in der Region dominieren wird. Darüber hinaus treiben die steigende Zahl der von der FDA zugelassenen Genomtests in den USA, die steigende hohe Belastung durch infektiöse und chronische Krankheiten, steigende Ausgaben für Forschung und Entwicklung und das steigende Bewusstsein für NGS-Dienste den Markt für Next-Generation-Sequencing (NGS)-Dienste in Nordamerika an. Der asiatisch-pazifische Raum wird voraussichtlich der am schnellsten wachsende Markt für NGS-Dienste sein, und zwar aufgrund von Faktoren wie wachsender Bevölkerung, zunehmender Prävalenz von Krankheiten, Initiativen der Regierung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Gesundheit und steigender Forschung und Entwicklung in der Diagnostik.

Hauptakteure auf dem globalen Markt für Next-Generation-Sequencing (NGS)-Dienste sind BGI, Illumina, Inc., Novogene Corporation, Veritas, QIAGEN, PerkinElmer Inc., Eurofins Scientific, Macrogen, Inc., Genotypic Technology Pvt Ltd und SciGenom Labs Pvt. Ltd. Um Wettbewerbsvorteile auf dem Markt zu erzielen, sind diese Akteure aktiv an verschiedenen Wachstumsstrategien beteiligt, wie z. B. Partnerschaften, Vereinbarungen, Kooperationen und der Entwicklung neuer Produkte.

