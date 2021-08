Neuester innovativer Bericht zum Lending as a Service-Markt bis 2026 mit Top-Key-Playern wie Affirm, Avant, Borro, C2FO, Credit Karma, Fundbox, Fundera, Funding Circle, GoRefi, Kabbage, Lending Club

Lending as a Service, manchmal auch als „Marketplace Lending“ bezeichnet, ist ein aufkommender Trend im Banken- und Finanzdienstleistungssektor, bei dem Banken und Kreditgeber neue Technologien nutzen, um ihre Produkte und Dienstleistungen auf Plattformen außerhalb ihrer traditionellen Bankkanäle (dh in eine Filiale, Online-Banking usw.). LaaS ist eine Unterkategorie von Banking-as-a-Service (BaaS), die sich auf die neue Welle von Cloud-basierten Infrastrukturen und Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) bezieht, die es Unternehmen ermöglichen, ihre eigenen Finanzen aufzubauen, zu konfigurieren und zu verwalten Dienstleistungen und durchbricht den Würgegriff traditioneller Transaktionsbanking-Modelle.

Der globale Lending as a Service-Markt wird im Prognosezeitraum 2020-2026 voraussichtlich mit einer CAGR von +18% wachsen.

Der Bericht mit dem Titel Global Lending as a Service market definiert und informiert die Leser über seine Produkte, Anwendungen und Spezifikationen. Die Studie listet Schlüsselunternehmen auf, die auf dem Weltmarkt tätig sind, und hebt auch die wichtigsten sich ändernden Trends hervor, die von den Unternehmen angenommen wurden, um ihre Dominanz zu behaupten. Durch die Verwendung der SWOT-Analyse und der fünf Kraftanalysetools von Porter werden die Stärken, Schwächen, Chancen und Bedrohungen wichtiger Unternehmen im Bericht erwähnt. Alle führenden Akteure auf diesem globalen Markt werden mit Details wie Produkttypen, Geschäftsüberblick, Umsatz, Produktionsbasis, Wettbewerbern, Anwendungen und Spezifikationen profiliert.

Top-Key-Anbieter auf dem Markt:

Affirm, Avant, Borro, C2FO, Credit Karma, Fundbox, Fundera, Funding Circle, GoRefi, Kabbage, Lending Club, NAV, Orchard, OnDeck, ZestFinance

Für den Wachstumspfad des Marktes sind verschiedene Faktoren verantwortlich, die im Bericht ausführlich untersucht werden. Darüber hinaus listet der Bericht die Beschränkungen auf, die eine Bedrohung für den Lending as a Service-Markt darstellen.

Verschiedene globale Regionen wie Nordamerika, Lateinamerika, Asien-Pazifik, Europa und Indien wurden auf der Grundlage der Produktionsbasis, der Produktivität und der Gewinnspanne analysiert. Dieser Marktforschungsbericht Kreditvergabe als Dienstleistung wurde auf der Grundlage verschiedener praxisorientierter Fallstudien verschiedener Branchenexperten und politischer Entscheidungsträger überprüft. Es verwendet zahlreiche grafische Präsentationstechniken wie Tabellen, Diagramme, Grafiken, Bilder und Flussdiagramme zum einfachen und besseren Verständnis für die Leser.

Es wurden verschiedene interne und externe Faktoren wie der Markt für Kreditvergabe als Dienstleistung ausgearbeitet, die dafür verantwortlich sind, den Fortschritt der Unternehmen voranzutreiben oder zu hemmen. Um die globalen Möglichkeiten zu entdecken, wurden verschiedene Methoden aufgenommen, um die Kundenzahl schnell zu erhöhen.

Die Schlussfolgerung des Berichts führt in den Gesamtumfang des Weltmarktes in Bezug auf die Durchführbarkeit von Investitionen in verschiedenen Marktsegmenten zusammen mit einer beschreibenden Passage, die die Durchführbarkeit neuer Projekte umreißt, die auf dem globalen Markt für Kreditvergabe als Dienstleistung in den USA erfolgreich sein könnten nahe Zukunft.

Zu den wichtigsten Fragen, die in dem Bericht beantwortet werden, gehören:

Wie groß wird der Markt und die Wachstumsrate am Ende des Prognosezeitraums sein?

Was sind die wichtigsten Markttrends für Lending as a Service, die das Wachstum des Marktes beeinflussen?

Welchen potenziellen Wachstumschancen und -bedrohungen sind die führenden Wettbewerber auf dem Markt ausgesetzt?

Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Fünf-Kräfte-Analyse von Porter und der SWOT-Analyse der Hauptakteure auf dem globalen Kreditvergabe als Dienstleistung Markt?

Dieser Bericht enthält alle Informationen zu Branchenüberblick, Analysen und Einnahmen dieses Marktes.

Welchen Marktchancen und -bedrohungen sind die Anbieter auf dem globalen Lending as a Service-Markt ausgesetzt?

Inhaltsverzeichnis:

Globaler Lending as a Service Marktforschungsbericht 2020-2026

Kapitel 1: Branchenüberblick

Kapitel 2: Kreditvergabe als Dienstleistung Markt International und China Marktanalyse

Kapitel 3: Analyse der Einnahmen nach Klassifizierungen

Kapitel 4: Analyse der Einnahmen nach Regionen und Anwendungen

Kapitel 5: Analyse des Marktstatus für Kreditvergabe als Dienstleistung.

Kapitel 6: Verkaufspreis- und Bruttomargenanalyse

………Weiter zum Inhaltsverzeichnis……..

