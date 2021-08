Neueste Innovation im LED-Markt Aktuelle Trends, Wettbewerbsanalyse und Auswirkungen von Covid-19

LED-Markt: Übersicht

Definiert durch Energieeffizienz und verbesserte Steuerbarkeit gilt das Aufkommen der Leuchtdioden (LED) als revolutionär. Ende 2014 machte LED- Beleuchtung einen erheblichen Anteil am weltweiten Beleuchtungsmarkt aus. Der Trend wird sich voraussichtlich im Prognosezeitraum des Berichts von 2016 bis 2024 fortsetzen.

Eine lichtemittierende Diode ist als eine zweiadrige Halbleiterlichtquelle definiert. Als pn-Übergangsdiode emittiert sie bei Aktivierung Licht. Die jüngsten Entwicklungen bei LEDs ermöglichen den Einsatz in der Umgebungsbeleuchtung. LEDs erleben aufgrund der Vorteile, die sie gegenüber Glühlampen bieten, weltweit eine steigende Nachfrage. Dazu gehören geringerer Energieverbrauch, verbesserte physikalische Robustheit, längere Lebensdauer, schnelleres Umschalten und kleinere Abmessungen.

LEDs haben unterschiedliche Eigenschaften. Daher sind ihre Anwendungen so vielfältig wie Luftfahrtbeleuchtung, Scheinwerfer, Automobil, Allgemeinbeleuchtung, Forensik, Gesundheitswesen, Werbung, Signale und Beschilderung, beleuchtete Hintergrundbilder, Kamerablitze, mobile Geräte und elektronische Geräte. LEDs haben sich als leistungsstarke Lichtquelle herausgestellt; Sie bleiben jedoch etwas teurer und erfordern ein genaueres Wärme- und Strommanagement als Kompaktleuchtstofflampen ähnlicher Leistung.

Der Bericht über Leuchtdioden bietet wichtige Einblicke in den Wachstumskurs des LED-Marktes in den letzten Jahren. Eine eingehende Untersuchung der verschiedenen wirtschaftlichen, sozialen und kommerziellen Faktoren, die sich in den kommenden Jahren auf den Markt auswirken werden, ist eine wertvolle Aufnahme in den Bericht.

LED-Markt: Wichtige Chancen und Bedrohungen

Das wachsende Bewusstsein der Verbraucher für die Vorteile der längeren Lebensdauer von LEDs hat zu ihrer weit verbreiteten Akzeptanz geführt. Auch die sinkenden Preise von LED-Lampen, deren zunehmende Anwendung in der Display-Hinterleuchtung und die hohe Effizienz von LED-Lampen dürften dem Markt Impulse verleihen.

In den Anfangstagen war die Anwendung von LED-Beleuchtung auf bestimmte spezifische Zwecke beschränkt und nicht im Mainstream angekommen. Auch das Aufkommen von LED in der Allgemeinbeleuchtung verhalf dem Markt zu mehr Dynamik. Angesichts seiner rasanten Verbreitung wird erwartet, dass der Markt für LED-Beleuchtung den konventionellen Markt für Kompaktleuchtstofflampen bald überholen wird. Die hohen Anschaffungskosten von LEDs haben jedoch ihre anfängliche Akzeptanz eingeschränkt. Angesichts der längeren Lebensdauer von LED-Lampen sind die Gesamtkosten dieser Lampen jedoch niedriger als bei Kompaktleuchtstofflampen. Dies ist ein entscheidender Faktor für den globalen LED-Markt.

Der Markt profitiert auch von der wachsenden Anwendung von LED in Displays und Digital Signage oder großen Bildschirmen. Dies, gepaart mit den fallenden Preisen der Technologie, würde das Wachstum des Marktes im Prognosezeitraum positiv beeinflussen. Bei der Herstellung von LED-Produkten kommen verschiedene Technologien zum Einsatz. Chips und Komponenten sind Grundmaterialien für die Herstellung von LED-Lampen.

LED-Markt: Anbieterlandschaft

Unternehmen, die auf dem globalen LED-Markt tätig sind, sind strategisch vielfältig, da sie auf verschiedenen Ebenen der Wertschöpfungskette des Marktes tätig sind. Einige dieser Unternehmen konzentrieren sich nur auf die Herstellung von LED-Chips und -Komponenten, während andere in der Produktion von Lampen und Leuchten tätig sind. Daneben gibt es andere Unternehmen, die sich mit der Lieferung und dem Transport von Endprodukten befassen. Die steigende Nachfrage nach LED in neueren Anwendungen würde auch Chancen für den Markteintritt neuer Player bieten.

